Гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 июня 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 10 июня 2020 для Овнов Энергии дня яркие, даже избыточные - завтра многие могут почувствовать себя на взводе. Есть риск принять какие-то решения сгоряча или упрямства. Астрологи предупреждают: в дальнейшем их будет не так легко исполнить, поэтому лучше контролировать свои эмоции.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 10 июня 2020 для Тельцов Завтра будет опасно утаивать детали. В эти сутки очень легко потерять ориентиры, произвести ложное впечатление, поддаться соблазну, последовать порочной логике, попасть в ловушку. Вводя в заблуждение окружающих, можно поставить под удар и себя.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 10 июня 2020 для Близнецов Вплоть до ночи потребуется контроль за ходом происходящего. Инициативу в делах придется перехватывать тонко, так как астрологическая ситуация не приветствует прямого давления. Удачу одержит тот, у кого лучше подвешен язык, кто умеет манипулировать и маневрировать.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 10 июня 2020 для Раков Завтра не стоит терять драгоценное время на разбор полетов. Только тот, кто котов к решительным шагам, имеет шансы получить свое. Даже в спорных делах решимость поможет добиться справедливости, обнаружить ловушки, нейтрализовать тайных недоброжелателей.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 10 июня 2020 для Львов День насыщен событиями. Чтобы сохранить силы и хорошее настроение, нельзя себя перегружать. Вечером полезно восстановить внутреннее равновесие, найдя время для общения с близкими: будет достаточно просто поговорить и рассказать о своих опасениях.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 10 июня 2020 для Дев Астрологи советуют учесть переменчивость происходящего: есть риск столкновения с мнимыми чувствами и ложными проблемами. Алгоритм мелких ошибок исказит картину, сорвет планы. Опасно полагаться и на интуицию: можно неверно расценить знак свыше. Желательно во всем искать рациональную основу.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 10 июня 2020 для Весов Астрологи рекомендуют подождать с инициативой, особенно в начале дня: это период хоть и приятных, но все же фантазий. Важные планы стоит перевести на дневные или вечерние часы, когда туман растает, а интуитивное чутье будет на пике.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 10 июня 2020 для Скорпионов День принесет много эмоций, поэтому важно реагировать на все гибко. Компромисс сейчас намного лучше, чем взрыв. Астрологи советуют избегать скользких тем. Не стоит поднимать больные воспоминания и спорить, если не хотите распылить внутренний ресурс и попасть в энергетическую яму.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 10 июня 2020 для Стрельцов Обстоятельства позволят поговорить на разные темы, включая тайные и интимные. Но далеко не всем это придется по вкусу: может обидеть легкомысленный взгляд на деликатные нюансы или желание человека узнать о чем-то сугубо личном. Не стоит обсуждать то, что хотите оставить в "приватной зоне".

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 10 июня 2020 для Козерогов Астрологическая картина меняется: в рабочей и личной жизни снижается активность, но это у лучшему. День стоит провести в своем ритме и не упрекать себя за медлительность: так будет легче сберечь силы, сосредоточиться, принять решение, привыкнуть к новым условиям.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 10 июня 2020 для Водолеев Многим предстоит корректировать свои выводы и проверять чужие слова, проявлять гибкость, подстраиваться. Есть риск ложно истолковать поданный сигнал, не понять намек или шутку. Залог безопасности, а по совместительству и успеха, - внимательность к деталям и анализ ситуации.