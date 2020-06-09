Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 июня 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 9 июня 2020 для Овнов

2 Отличный плодотворный день. Вы полны оптимизма и энтузиазма, окружающим ничего не остается, кроме как разделить ваше настроение. День подходит для начала и романтических, и деловых отношений - они будут складываться гармонично, принесут много пользы и радости. Вы легко находите общий язык с людьми и многим нравитесь. В конце дня вероятны значительные денежные поступления, удачные покупки и неожиданные подарки. В это время могут появиться новые идеи, но пока лучше ни с кем ими не делиться: сейчас вам не нужны ни советы, ни критика, ни поддержка. Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 9 июня 2020 для Тельцов День не лишен трудностей, но вы не будете жаловаться, а постараетесь извлечь пользу из всего происходящего. Будет возможность проявить свои лучшие качества, показать, на что вы способны. Вероятны интересные предложения, они могут касаться и работы, и каких-то творческих проектов. Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение, хоть и не сразу. Возможен успех в финансовых делах. Тут вы полагаетесь на интуицию и правильно делаете: она не подводит ни в серьезных вопросах, ни в мелочах.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 9 июня 2020 для Близнецов Трудно избежать споров и разногласий с близкими. Дело не доходит до серьезного конфликта, то без взаимных обид и претензий дело вряд ли обойдется. Лучше отложить обсуждение важных дел, все равно договориться вряд ли удастся. День хорошо подходит для самостоятельной работы. Ни от кого не ожидая поддержки, вы сможете достичь больших успехов. В решении сложных вопросов полагайтесь на свою интуицию, она вас не подведет. Вечер лучше посвятить спокойному отдыху, по возможности сократив физические и эмоциональные нагрузки.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 9 июня 2020 для Раков Вряд ли добиться успехов будет легко, так что будьте готовы потрудиться. Возможны напряженные моменты, споры, которые помешают вовремя завершить дела. Вам будет нелегко отстоять свою точку зрения, но даже незначительные уступки могут обернуться большими неприятностями. Важны терпение и самообладание. Именно они помогают найти выход из сложных ситуаций. Уделите внимание близким: сегодня они особенно нуждаются в вашей поддержке и заботе. Будьте готовы к неприятным разговорам. Не исключено, что придется обсуждать вопросы и ситуации, о которых предпочли бы не вспоминать.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 9 июня 2020 для Львов Подходящий день для решения любых важных вопросов. Вы понимаете, как преодолеть преграды, возникшие на пути, что делать, чтобы достичь желаемого. Вероятны профессиональные победы; они могут оказаться даже более значительными, чем вы ожидали. Вторая половина дня порадует хорошими новостями, а также возможностью реализовать старую, но по-прежнему интересную вам идею. Договориться с окружающими будет проще, чем обычно. Не исключено, что вы найдете новых друзей. Вероятно и начало романтической истории. Новые отношения будут развиваться очень необычно, хотя и не так стремительно, как вам хотелось бы.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 9 июня 2020 для Дев День радует хорошими новостями. Вы не боитесь идти на риск, охотно и успешно экспериментируете, быстро находите общий язык с людьми, поддержка которых может пригодиться. Можно записываться на курсы или начинать учебу: будет интересно, вы узнаете много полезного. Вероятны удачные деловые переговоры, предложения, от которых не захочется отказываться. Не всегда легко найти общий язык с близкими, часто вам напоминают об ошибках, совершенных раньше. Но серьезные конфликты маловероятны: вам удается сгладить острые углы.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 9 июня 2020 для Весов Стройте планы на будущее: сегодня у вас это получается отлично. Правильно оценивая свои силы и возможности окружающих, вы легко определяете, чего можно будет добиться в ближайшее время, а что потребует терпения. Вероятны хорошие новости издалека, а также интересные предложения. Можно отправляться в поездки: они подарят много ярких впечатлений, запомнятся надолго. Особенно хорошо этот день подходит для романтических путешествий. Но даже если вы решите остаться дома, общение с любимым человеком доставит массу удовольствия.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 9 июня 2020 для Скорпионов Становится ясно, что нужно делать, чтобы сбылись давние желания. Это не случится само собой, но вы готовы потрудиться. Складывается благоприятная ситуация для решительных действий, нет причин откладывать задуманное. Первые шаги вам предстоит сделать самостоятельно, позже кто-то обязательно придет на помощь. Возможны денежные поступления и подарки, некоторым Скорпионам вернут старые долги. День подходит для небольших покупок. Можно приобретать вещи для дома, а также подарки для близких: вы не ошибетесь с выбором.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 9 июня 2020 для Стрельцов Благоприятный день для деловых переговоров. Возможно, вести их придется с очень важными людьми. Не нервничайте, и вы сможете произвести хорошее впечатление, убедить всех в своей правоте. Старайтесь не нарушать традиций, соблюдать все формальности - это позволит избежать неприятных моментов. Вторая половина дня подходит для творческих занятий и общения с друзьями. На новых знакомых нетрудно будет произвести хорошее впечатление, но едва начало каких-то серьезных отношений маловероятно. Вас это, впрочем, ничуть не огорчает.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 9 июня 2020 для Козерогов Отличный день для начала новых дел. Они могут казаться сложными и запутанными. Не пугайтесь: у вас достаточно времени, чтобы во всем разобраться, составить план действий и воплотить задуманное в жизнь. Важно не переоценивать свои возможности. Вовремя обратившись за помощью, вы сможете сэкономить немало сил. Возможны неожиданные визиты, вы будете рады гостям, даже если их появление нарушит ваши планы. Не исключены хорошие новости. Скорее всего, касаться они будут не вас, а кого-то из близких.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 9 июня 2020 для Водолеев Подходящий день для самостоятельной работы. Вы справляетесь с ней отлично, не нуждаетесь в помощи, советах или одобрении. Могут возникать разногласия, но серьезных конфликтов вы не допустите, проявите уступчивость там, где в другое время предпочли бы настаивать на своем. Во второй половине дня стоит быть внимательнее к мелочам. Нежелательно работать с документами, особенно финансовыми: легко допустить ошибки, которые могут привести к потерям. Если на это время запланированы поездки, отнеситесь к сборам серьезно, иначе обязательно что-нибудь забудете.