Гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 июня 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 11 июня 2020 для Овнов

2 Овнам сегодня особенно трудно противостоять соблазнам. Представители знака испытывают сильные и противоречивые желания, справиться с которыми нет никакой возможности. Вашего внимания жаждут многие. Некоторые люди окажутся настолько коварны, что попытаются завоевать ваше расположение с помощью грубой лести. Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 11 июня 2020 для Тельцов Не совершайте необдуманных поступков по отношению к своим родным, это может ухудшить взаимопонимание в семье. Следите за своими действиями, и не стройте иллюзий, что не существует проблем, которые требуют вашего участия. Погрузившись в семейную жизнь, вы быстро поймете, что работы непочатый край и хорошо, если за сегодняшний день удастся переделать, хотя бы, половину из накопившихся дел.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 11 июня 2020 для Близнецов Вы неожиданно находите легкий способ решить проблему, которая в последнее время беспокоила не только вас, но и ваших близких. Особенно удачно то, что есть шанс справиться в одиночку – а это значит, что вам не придется никому объяснять, что именно вы задумали, выслушивать скептические замечания и критику. О своих победах заявляйте немедленно и громко – похвала вам не помешает. Прозвучат в этот день не только слова одобрения, но и очень интересные предложения делового и личного характера. И те, и другие можно принять.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 11 июня 2020 для Раков Хорошее настроение сегодня зависит не только от внешних факторов. Для полного счастья Ракам нужны мир и лад в семье, красивое комфортное жилище. Поддерживайте связи с теми родственниками, с которыми у вас уже налажен теплый контакт. Это отличное время для бесед, в том числе приватных. Есть шанс найти собеседника в Сети. Главными темами обсуждений могут стать мода, красота, учеба, поездки, средства связи, человеческие отношения, различные договоренности, а также многочисленные женские потребности.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 11 июня 2020 для Львов Даже самое скучное дело оказывается очень интересным и увлекательным, если за него берутся Львы. Стоит представителям знака чем-нибудь заняться, и рядом с ними немедленно оказываются люди, желающие помочь, а то и потрудиться вместо вас. Отказываться не стоит, но нужно иметь в виду вот что: как только вы исчезните с горизонта, добровольцы бросят начатое и устремятся за вами. Так что не забывайте руководить! Желающих познакомиться с вами поближе или немедленно вступить в тесные романтические отношения тоже предостаточно. Но торопиться не стоит: сначала нужно убедиться в серьезности намерений заинтересовавшей вас особы.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 11 июня 2020 для Дев Вы настолько энергичны, что добиваетесь практически невозможного. Беда в том, что это невозможное вам, по большому счету, не нужно – а это значит, что результатом своих трудов вы будете разочарованы. К сожалению, поставить правильные, подходящие лично вам, цели трудно: не хватает ясности и определенности. Избегайте общения с людьми, которые вызывают у вас антипатию, даже если причины ее вам неясны. Сегодня вы интуитивно чувствуете, кто представляет для вас угрозу; так прислушайтесь к подсказкам своего внутреннего голоса.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 11 июня 2020 для Весов Количество внимания, уделяемого своей семье и домашним заботам, следует увеличить — вы не успеваете разрешать возникающие бытовые проблемы и вопросы, а это может привести к ухудшению взаимоотношений с близкими. Постарайтесь пораньше вернуться домой, чтобы успеть разобраться с накопившимися хозяйственными делами.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 11 июня 2020 для Скорпионов На повестке дня у Скорпионов стоят вопросы законности, выгоды, сотрудничества, дальнейших перспектив того или иного союза. Если для вас актуальны проблемы, связанные с получением высшего образования, юридическими делами, крупным (для вас) капиталом, налогами, возмещением издержек и убытков, не сидите сложа руки. Собирайте информацию, ищите совета, выбирайте оптимальный вариант. Можно организовывать встречи с влиятельными персонами, а также обсуждать проблемы этики и морали, партнерства и супружества.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 11 июня 2020 для Стрельцов Прекрасный день для любой интеллектуальной и общественной деятельности. Многие Стрельцы переживут сегодня новый пик своей популярности, найдут новых учеников или сторонников. Это очень подходящий момент для бракосочетания, а также для публичного оглашения коллективных и личных намерений. Договоренности этого дня носят исключительно мирный характер, поэтому не пытайтесь проявлять свой бойцовский нрав и воевать за святые для вас идеалы. Придерживайтесь принципов справедливости и равновесия интересов.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 11 июня 2020 для Козерогов Сегодня в Вашей жизни может вновь появиться какой-то человек из Вашего прошлого, который предложит Вам довольно странную, но в то же время очень заманчивую затею. Рискните опробовать ее на практике — в итоге это позволит Вам открыть перед собой множество новых жизненных возможностей и перспектив.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 11 июня 2020 для Водолеев Положительные эмоции благотворно скажутся на самочувствии, вы вполне готовы к свершениям и серьезным психологическим нагрузкам. День достаточно удачный для представителей вашего знака. Скорее всего, плохое самочувствие вам не грозит, конечно, только в том случае, если вы на протяжении последнего времени не забывали заботиться о себе. Постарайтесь и далее не забывать укреплять свое здоровье и нервную систему. Поможет в этом йога или аутогенная тренировка.