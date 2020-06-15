Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (15.06. - 21.06.2020)

Астрологи считают, что звезды на этой неделе сыграют пикантную роль в судьбе каждого Знака Зодиака, поэтому советуют прислушаться к подсказкам любовного гороскопа.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

В личной жизни представителей Овна вплоть до конца недели будет царить путаница, и лишь ближе к выходным ожидается шаг к ясности. Не все будет однозначно, но если раньше что-то мешало играть в открытую, то в субботу появится шанс на честное признание. Искренность заметно оздоровит обстановку: на место интригам придет свобода, что обязательно снимет груз с души не только Овнов, но и их партнеров.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Влюбленных Тельцов на этой неделе ждет частная смена акцентов и волны противоречивых эмоций. Такая обстановка, увы, собьет с толку и внесет нестабильность в отношения с противоположным полом. Искренность и взаимопонимание будут недостижимой роскошью. Эксперты советуют не торопиться с выводами, не спешить с выбором, а также не возлагать надежд на кристально счастливое будущее: на этой неделе может произойти все что угодно.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

По словам астрологов, на этой неделе предстоит совсем мало работать и слишком много приглядывать за любимым человеком. Все в личной жизни сейчас зависит от проявленного внимания, заинтересованности и инициативы. Тем более что звезды не слишком настроены помогать Близнецам в серьезных делах, так что можно сказать, что само небо призывает отдохнуть от бытовых проблем, уединившись с любимым человеком.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Неделя поможет Ракам прояснить что-то важное в своей частной жизни, но до полной ясности будет далеко, так как на смену одним вопросам придут другие. Астрологи предупреждают и о том, что на этой неделе прошлые отношения могут сыграть значительную роль в судьбе. Желательно воздержаться от ностальгии и воспоминаний, чтобы неприятные детали прошлого не бросили тень на будущее.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Неделя дает надежду и влюбленным, и одиноким Львам. Однако устойчивых условий для создания «здоровых» отношений пока мало. Не раз придется бороться с сомнениями и откладывать судьбоносный шаг, утешая себя тем, что настоящие чувства должны созреть, а истинная любовь всегда дождется своего часа. Но не все так плохо: удобный и приятный момент для развития отношений может на время сложиться в конце недели.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

На этой неделе Девы будут склонны к ностальгии по своему любовному прошлому, что усилит неопределенность в настоящем. Вероятно, появится много вопросов к экс-партнеру. Астрологи советуют, если это позволяют обстоятельства, поговорить на откровенные темы, тем самым освободив себя от груза прошлых проблем. За неимением такой возможности, лучше постараться своими силами справиться с неопределенностью и начать новую главу жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

В середине июня влюбленные Весы будут ни в чем и ни в ком не уверены, и это, по словам астрологов, абсолютно нормально. Если в личной жизни все будет устраивать — это сигнал к тому, что стоит насторожиться: вполне вероятно что вы упускаете (или игнорируете) нечто важное. Новую инициативу в любви желательно придержать до следующей недели. Сейчас куда важнее разобраться в текущих отношениях и исключить скоропалительные решения.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Звезды готовят влюбленным Скорпионам много неудобных вопросов, на которые волей-неволей нужно будет отвечать. У многих Скорпионов — семейных и свободных — голос сердца возьмет верх над доводами рассудка. Чтобы в случае запутанной ситуации или недостатка мужества взглянуть на личную жизнь честно, астрологи советуют обратиться за поддержкой к близким людям. Взгляд со стороны подскажет то, что сложно осознать, находясь внутри ситуации.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Влюбленные Стрельцы на этой неделе будут ходить по «минному полю», причем часто создавая себе проблемы сами. Нелегко придется партнерам ревнивых или влюбчивых Стрельцов: чем больше подозрительности, тем больше поводов для ссор. Астрологи рекомендуют быть терпимее, относиться философски к большим проблемам и досадным мелочам: любимый человек не идеален, но идеальных людей не бывает. Спасти союз от ссоры помогут задушевные разговоры, особенно по вечерам.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Представителям Козерога на этой неделе придется решать личные проблемы, разговаривать с партнером на неприятные темы, докапываться до сути, работать с чужими комплексами и подозрениями. Важно, чтобы эти не слишком веселые дела не отвлекали от главного. Душа будет требовать свежих эмоций, романтики, неустанной любви, заботы и красоты нежных чувств. Нельзя лишать себя этого.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям, которые недавно влюбились, планеты шлют энергетику поддержки и самые разные бонусы: удачные свидания, интересные разговоры, необычные новости, приятные перемены. Ну а одиноким и семейным представителям Знака астрологи советуют не слишком погружаться в рутину и решение бытовых вопросов. За окном сейчас самое романтическое время года, поэтому не стоит терять возможность для удачного знакомства или укрепления любви.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

На этой неделе у влюбленных Рыб шаткое положение. С одной стороны, грех упускать удачный момент для инициативы. С другой, многое пойдет не так, как хотелось бы, и успех в личных делах переменчив. Вряд ли стоит ожидать равноценного отклика на признание или шаг. Не исключено, что любимый человек будет ускользать или играть чувствами. Астрологи советуют снизить градус ожидания и довольствоваться тем, что уже удалось достичь.