Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (22.06. - 28.06.2020)

В романтической сфере намечаются благоприятные тенденции. Кому-то звезды подарят многообещающие шансы, а кому-то стоит особенно внимательно отнестись к слову "намечаются": перемены близки, но их нужно дождаться.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Планеты-покровители на этой неделе расчистят для Овнов путь к счастью и светлой любви. Новые знакомства, переписка в социальных сетях, романтические подарки, внимание противоположного пола станут для Овнов источником силы и свежих эмоций. Не менее важна будет и проза жизни. Давно пора обсудить наболевшие темы? Можно начинать. Главное — аргументировать свои чувства: астрологи советуют объяснить партнеру, какие поступки вас обижают и почему.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Для Тельцов неделя обещает пройти без конфликтов. Но под чутким присмотром ретроградного Меркурия придется ненадолго оглянуться в прошлое, чтобы улучшить настоящее. Если переоценка отношений разочарует, астрологи советуют не принимать поспешные решения. Сейчас многое будет казаться не тем, чем является, поэтому стоит встать на путь исправления ошибок и укрепления отношений, а не жечь мосты. Существует большая вероятность, что Тельцам удастся выработать верную тактику поведения.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Обратное движение Меркурия «сковырнет» старые раны, что обострит чувства и заставит болезненно реагировать на все, в том числе и на слова партнера. Эксперты советуют не терять контроль над эмоциями: большинство проблем этой недели будут надуманными. Стоит охладить свой пыл, довериться партнеру и вместе постараться избавиться от скопившегося недопонимания. Одиноких Близнецов может охватить нетерпение, которое поможет покорить чужое сердце.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

По словам астрологов, Ракам не стоит ждать знаковых событий от этой недели — все будет спокойно, тихо, мирно и по-семейному, а значит, моральная поддержка обеспечена и можно обратить внимание на более проблемные темы. Чтобы не разрываться меж двух огней, звезды предлагают заняться работой или поиском своего предназначения: в этой сфере сейчас гораздо больше перспектив и возможностей.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Активный Марс приготовил для Львов почву для знакомства с тем самым человеком, если они в активном поиске, и укрепление отношений, если они уже нашли свою любовь. Но будут и свои трудности. Одна из них — повышенная чувствительность и ранимость не по делу. Пик уязвимости придется на период с 23 по 25 июня. Звезды советуют в эти дни взять тайм-аут: пока Львы не разберутся со своими мыслями и чувствами, им не стоит начинать выяснение отношений. Если появятся какие-то идеи, претворить их в жизнь можно будет с пятницы по воскресенье.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Вероятность начать счастливую жизнь у Дев велика как никогда. Влияние планет беспокойно и переменчиво, а значит, перемен не избежать, главное — знать, в какую сторону двигаться. При правильном выборе Девы смогут изменить свою судьбу до неузнаваемости: начать новые отношения, влюбиться до беспамятства, изменить фамилию в паспорте, переехать в другой город вслед за любимым человеком. Все зависит от ситуации, личных целей и возможностей. Важно слушать и слышать голос сердца, в еще лучше — идти на его зов.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Отличные новости ждут Весов, которые возьмут за привычку просыпаться каждый день в хорошем настроении. Оптимизм пригодится, чтобы подавить сомнения, подозрения и ревность, вызванные нестабильной энергией звезд. Если получится удержаться на плаву и не поссориться с любимым человеком, то придет нечто важное: предложение руки и сердца, новая любовь, интересные перемены. На помощь придут позитивные установки и приятные воспоминания из прошлого.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Усиленное влияние планет-антагонистов и разворот Меркурия заставят Скорпионов испытать недовольство собой, своей жизнью и своими отношениями. Не исключено, что партнер будет занят своими проблемами и откажет в моральной поддержке. Такое развитие ситуации может полностью выбить почву из-под ног. Однако астрологи советуют не злиться на близких и постараться собственными силами выбраться из цепких лап негатива.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Представителей Стрельца ждет уникальная возможность сбалансировать ситуацию в личной жизни. Влияние планет на этой неделе позволит найти точки соприкосновения с любимым человеком, обсудить волнующие вопросы, улучшить климат в отношениях. Но звезды советуют уменьшить ожидания и оценить происходящее более объективно. Если не получится избежать конфликтов, важно помнить, что это временное явление, а после грозы всегда выглядывает солнце.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам на этой неделе не стоит пропускать слова любимого человека мимо ушей, тем более если это будут упреки, критика, претензии и обвинения. Даже если нападки партнера кажутся необоснованными и лишенными смысла, результатом обсуждения станут новые полезные выводы, которые помогут укрепить отношения и найти путь к гармонии. Это тот самый момент, когда конфликт станет отличным поводом изменить отношения к лучшему.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Представителей Водолея ждет приятная и очень удачная неделя для личной жизни. В сфере любви проглядываются положительные изменения. Если Водолеи долго искали достойную кандидатуру, на этой неделе судьба сведет с нужным человеком. Если нужно помириться с партнером или просто обсудить раздражающие мелочи в отношениях, появится повод для конструктивного диалога. Это неделя во многом поможет Водолеям, главное, уделить отношениям должное внимание, отодвинув работу на второй план.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Астрологические события этой недели могут сделать Рыб многократно настойчивее и решительнее в любви. Не исключено, что события этих дней вдохновят на романтические подвиги, которые принесут бонусы в обозримом будущем. Астрологи советуют проявить свои сильные стороны, чтобы добиться расположения любимого человека. Особенно звезды подталкивают к откровенности и искренности, но прежде чем обнажать душу, важно убедиться, что партнер понимает вас правильно.