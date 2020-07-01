Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: июль 2020 года

Первый месяц лета подошел к концу, так что теперь наступает время июля. Астрологи не могут выделить одну общую тенденцию, но отмечают, что для каждого из Знаков найдутся свои полезные советы.

Гороскоп на июль 2020 для знака Овен

Овнов в июле может ожидать упадок сил и желание как можно скорее закончить начатые ранее дела. Заговоры от лени и апатии помогут справиться со вспышками прокрастинации, а также набраться терпения и сил. Мир круто изменится для тех, кто сможет жить в прежнем динамичном ритме, не обращая внимания на неприятные мелочи вокруг себя.

В делах и на работе Овнов ждут новые преграды и испытания. В любви, наоборот, будет тишина и спокойствие, много нового и интересного. Это время, когда не нужно делать выбор заранее — можно преуспеть во всех сферах жизни и тратить на разные дела столько времени, сколько захочется. Главное — не забывать про обязанности, которых может стать больше уже в первых числах месяца.

Гороскоп на июль 2020 для знака Телец

Тельцов в первой декаде июля захлестнут мысли о том, как стать богаче. Это будет время творческого прогресса и появления уникальных идей. Не нужно никого слушать, если люди будут относиться к идеям скептически. Важно прислушиваться к своему сердцу и интуиции. Новые озарения могут оказаться полезными в достижении новых финансовых высот.

Чтобы больше зарабатывать, нужно избавиться от привычек бедных людей, блокирующих финансовые потоки. Что касается покупок, то они будут очень полезными, особенно с 14 числа. В любви астрологи советуют Тельцам расслабиться и плыть по течению, хотя если они захотят взять всё под свой контроль, ничего страшного не произойдет.

Гороскоп на июль 2020 для знака Близнецы

У людей данного Знака в июле будет много возможностей в любовной сфере. Одиноким Близнецам звезды помогут найти вторую половинку, так что стоит проявить активность не только в социальных сетях, но и в реальной жизни. Семейным Близнецам и тем, кто уже находится в отношениях, лучше не обижать любимого человека, почаще быть рядом.

Также вторая половина месяца идеально подойдет для отпуска. Найти путь к успеху и гармонии получится при очищении от обид и негатива. Начнется месяц с того, что звезды помогут этим людям правильно спланировать дела, разобраться с насущными проблемами. Ближе к середине июля астрологи советуют окунуться с головой в поиски новых источников дохода и увлечений.

Гороскоп на июль 2020 для знака Рак

Удача не обойдет стороной этих людей в делах, работе и бизнесе. У Раков наступает время, прекрасно подходящее для путешествий, релаксации, поисков себя. Можно взять отпуск или, при желании, продолжить трудиться в прежнем режиме: усталость и стресс будут Ракам нипочем. Месяц хорошо подходит для покупок и обучения.

В любовных делах больше повезет тем, кто в поисках. Астрологи и эксперты настоятельно советуют проверять совместимость с теми, кого Раки станут рассматривать в качестве второй половинки. Сделать это можно при помощи методики под названием «квадрат Пифагора». Всем, кто в отношениях, лучше дать любимому человеку больше свободы.

Гороскоп на июль 2020 для знака Лев

Львам стоит научиться распознавать знаки судьбы, чтобы скорректировать путь и обойти стороной проблемы. Звезды и планеты станут очень созидательными, так что Львам удастся проявить себя в самых разных делах и начинаниях почти с самого начала месяца.

Неудачным временем можно считать период с 14 по 20 июля. В эти несколько дней лучше как можно меньше перегружать себя работой и не испытывать стрессы. В противном случае появится риск срыва планов и появления проблем со здоровьем. Лучше обходить стороной людей, которые токсичны или используют в работе нечестные методы.

Гороскоп на июль 2020 для знака Дева

Девам астрологи не советуют общаться с представителями лживых Знаков Зодиака. Эти люди могут нарушить гармонию, помешать в реализации планов и достижении целей. Лучше общаться с проверенными людьми, которые точно не предадут, не станут добиваться своего хитростью, ложью и притворством.

Для Дев месяц будет крайне показательным, проявит то, что пока было скрыто. Девы смогут понять, кто из их окружения им друг, а кто враг. Еще астрологи отмечают улучшение памяти и внимательности, так что можно заняться самообразованием, получением новых знаний профессионального уровня.

Гороскоп на июль 2020 для знака Весы

У Весов начинается время энергетического всплеска. Астрологи считают, что июль будет очень богат на различные события и встречи. При появлении приятного человека, который покажется подходящей кандидатурой на роль второй половинки, стоит сначала проверять любовную совместимость. Не нужно бросаться с головой в омут любви.

Осторожность и осмотрительность не будут лишними и в делах. Дорогостоящие покупки в июле могут существенно поднять настроение или, наоборот, расстроить. Нужно быть внимательнее и осторожнее. То же касается работы и бизнеса. Лучше дважды проверять входящую информацию и не торопиться с принятием решений. С 20 числа полезной станет работа в команде.

Гороскоп на июль 2020 для знака Скорпион

У Скорпионов в июле первый блин будет комом: до 5-6 июля звезды и планеты находятся в диссонансе, поэтому лучше не проверять судьбу на прочность. Астрологи советуют начать месяц очень осторожно, без рисков и авантюр. Нужно задаться вопросом о том, почему притягиваются несчастья. В большинстве случаев в этом виноват негативный настрой.

Очень важно в июле в любовной сфере не ходить вокруг да около, полезно быть искренними и открытыми. Это произведет невероятно мощное впечатление на противоположный пол. В уже существующих отношениях появится возможность выйти на следующий уровень близости. Можно будет признаться в любви, предложить руку и сердце.

Гороскоп на июль 2020 для знака Стрелец

Это очень продуктивный и яркий месяц для Стрельцов. Звезды уже в первые дни помогут этим людям избавиться от негативных вирусных программ, настроить себя на нужную волну. Стрельцам удастся вырваться вперед в бизнесе, в работе и учебе. Это идеальное время для новых начинаний, стремлений и постановки новых глобальных целей.

Стрельцы также станут очень популярными у противоположного пола. Звезды повысят их харизму и обаяние, сделают их энергетику более мощной. Это поможет им преуспеть в любви и в делах, потому что влияние на окружающих усилится. Астрологи отмечают, что очень важно оставаться собой, не предавать свои убеждения.

Гороскоп на июль 2020 для знака Козерог

Козерогам звезды в первой декаде июля исполнят желания. Сильные обряды помогут серьезно повысить вероятность успеха, какой бы амбициозной ни была та или иная цель. Козероги смогут вырваться из лап бездействия и апатии, если сделают первый шаг, который сделать труднее всего. Нужно лишь предаться этому позитивному импульсу.

Не стоит уходить в другую крайность — трудоголизм. Это не самый лучший способ провести месяц лета. Важно идти вперед и трудиться, но не так, словно от этого зависит вся жизнь. Стоит научиться отдыхать, разделяя рабочее время и время для релаксации. Отличным отдыхом в июле будет общение с людьми. Длительное уединение — не лучший вариант.

Гороскоп на июль 2020 для знака Водолей

С 5 по 11 число у Водолеев ожидается очень негативный и опасный период. Избавиться от неприятностей поможет сильный ритуал на удачу. Также очень важно будет в эти дни не рисковать зря. Лучше воздержаться от покупок и рискованных мероприятий. Также астрологи советуют осторожно общаться с людьми, не провоцируя негатив.

Что касается остальных дней, то самыми позитивными будут 14 и 20 июля, а также последние пара-тройка дней месяца. В целом это время прекрасно подходит для планирования, покупок, знакомств, а также смены образа или жизненной обстановки. Пришло время задуматься о будущем, забыв о прошлых неудачах.

Гороскоп на июль 2020 для знака Рыбы

Финансовая сфера жизни для Рыб станет главной в июле. Для повышения доходов стоит воспользоваться семью правилами фэн-шуй для привлечения денег. Это будет идеальное время для крупных сделок, для дорогостоящих приобретений. Можно вкладывать средства в образование, а также делать дома ремонт, обновлять гардероб.

В любовной сфере Рыбам повезет меньше, но это не значит, что в любви появятся неурядицы. Наоборот, это будет время спокойствия и размеренности. Астрологи не рекомендуют людям этого Знака проводить много времени за выяснением, кто прав, а кто виноват. Лучше не зацикливаться на этом.