Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 июля 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 6 июля 2020 для Овнов Овна ожидает прекрасный день, когда можно, не выбиваясь из рабочего графика, еще и на свидание сбегать. Вы все и повсюду успеете, что немного взбесит партнеров «по цеху». Здравомыслие потребуется во время решения бытовых вопросов. Не ведите себя так, что вы все умеете. Тем более, что для ремонта понадобится истинный профессионал.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 6 июля 2020 для Тельцов Гороскоп советует Тельцу вести себя весь день, как солдат в наряде. Выправка боевая, костюм отглажен, а во взгляде сквозит небывалая самоуверенность. Такая тактика поведения поможет завоевать мир, а не только близко находящихся личностей. С наскока не решайте возникшие финансовые проблемы. Из-за этого ваши убытки только приумножатся.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 6 июля 2020 для Близнецов Близнецы в этот день никого замечать не будут. Ведь есть нечто более важное – они сами. Главное, не абстрагироваться до такой степени, чтобы близкие люди от вас не отвернулись. В работе примените новые методы, чтобы не выделяться среди молодежи. Вечер хорош для любых мероприятий, но желательно выбрать то, что согреет душу и прибавит позитива.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 6 июля 2020 для Раков У Рака ожидается день подарков и сплошных сюрпризов. Причем, одаривать будут не только вас, но и самому придется бегать по магазинам в поисках презента. Денег с лихвой, поэтому не зажимайте рубль в кулаке. Важно беречь здоровье, особенно, если занимаетесь экстремальными видами спорта. Удачными окажутся любые перемещения.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 6 июля 2020 для Львов 6 июля Льву достаточно сделать только шаг вперед, чтобы помчаться навстречу своей мечте, как обезумевший влюбленный. Не думайте, что судьба сурова, наоборот, ей нравится подбрасывать вам испытания на прочность. Ведь, проходите вы их, как спортсмен со стажем! Насыщенные события в семейной сфере резко изменят градус настроения.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 6 июля 2020 для Дев Если сегодня Дева сглупит и уступит свои задания коллеге, то надеяться на премию не стоит. Начальство поощрит того, кто отметится. Ну, а вам придется нервно курить в сторонке. В позитивном ключе пройдет встреча с возлюбленным. Вы сможете покорить его и умом, и сообразительностью, но про романтические ухаживания все-таки не забывайте.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 6 июля 2020 для Весов Нос опущен, в глазах печаль, а ноги несут от работы прочь…Вот такое сегодня состояние будет наблюдаться у Весов. Делать прогнозы в рабочей сфере трудно, ведь вы сами не знаете, куда попадете. Финансовая поддержка придет со стороны дальнего родственника. Это может быть, как почтовый перевод, так и перечисления на ваш личный счет.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 6 июля 2020 для Скорпионов Скорпиону рано делать выводы по поводу своего внезапно вспыхнувшего романа. Вот когда пелена с глаз спадет, тогда и сможете мыслить реалистично. Экстремальность вам не свойственна, а вот мистических соображений хоть отбавляй. Только не нужно применять их на практике, решая денежные проблемы. Здесь потребуется аптекарская точность.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 6 июля 2020 для Стрельцов Гороскоп рекомендует Стрельцу быть решительнее в амурных делах. Если гадаете, как признаться в чувствах избраннику, то выбирайте самый простой и действенный способ. Это сказать словами все, что на душе. Смелость понадобится и в вопросах карьеры. Заявив о себе, как о личности одаренной, на практике докажите свое мастерство. Не исключена поездка.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 6 июля 2020 для Козерогов Козерог спит и видит, как в его честь звучат аплодисменты и гремят фанфары. Но для такого триумфа желательно еще потрудиться над новыми проектами. Вы сделали все на половину, вот и результат задерживается. В бизнесе все очевидно, значит, на большие проценты на рассчитывайте. Хотя, поиски партнеров и свежих идей не прекращайте.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 6 июля 2020 для Водолеев Кто-то настырно и гадко распускает сплетни за спиной Водолея. Вы потратите полдня, чтобы вычислить недоброжелателя, но тщетно. Помните, что жизнь бумеранг и обидчики будут наказаны. Многие сегодня устроят праздник не только души, но и желудка. Давно хотелось полакомиться чем-то экзотическим? Ну, тогда отправляйтесь в ресторан японской кухни.