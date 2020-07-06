Бизнес-гороскоп на неделю (06.07. - 12.07.2020): все знаки зодиака

Финансовый гороскоп поможет вам правильно спланировать дела и покупки на эту неделю. Следуйте советам астрологов, чтобы не попасть впросак и не спровоцировать рост проблем.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

У Овнов начинается время, когда в голову может придти невероятная идея. Лучше записывать такие идеи и развивать их в будущем, делиться ими с начальством и партнерами по бизнесу. Также полезно будет на этой неделе развивать свои зодиакальные таланты. Звезды на стороне Овнов, причем самыми благоприятными днями станут 6, 7 и 8 число. В понедельник, вторник и среду полезно совершать покупки, а также быть максимально вовлеченными в трудовой процесс.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

У Тельцов успех в финансовой сфере будет напрямую зависеть от умения чувствовать людей. Нужно стараться анализировать поступки и слова коллег, клиентов и партнеров, выявлять в них какие-то закономерности и шаблоны, ведь все мы поступаем время от времени одинаково, согласно нашему внутреннему миру и характеру. На этой неделе люди будут показывать свое истинное лицо. Идеальные дни для покупок и финансовых вложений — пятница и суббота.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Привлечь успех на этой неделе Близнецам не составит труда. Для этого им следует совершить пять шагов к счастью. Также полезно будет прислушиваться к интуиции. Звезды и планеты на стороне Близнецов, так что в денежных вопросах их ожидает успех. Достаточно лишь следовать планам и не менять их в последнюю минуту. Увеличить доходы и оптимизировать расходы поможет осмотрительность. Советы окружающих пока лучше не слушать: они будут бесполезными.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Настроение звезд и планет будет не самым позитивным в период с 6 по 10 июля. Именно поэтому Ракам стоит совершать на этой рабочей неделе утренние ритуалы на везение и успех. Они помогут приобрести уверенность и оптимизм, которых порой так сильно не хватает в погоне за успехом, деньгами, амбициями и уважением. 11 и 12 числа полезно будет покупать мебель и домашние аксессуары.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Звезды и планеты будут находиться в положительном настроении, поэтому Львам стоит ожидать приятных изменений в финансовой жизни. Пять признаков помогут понять, что жизнь вот-вот должна измениться и войти в новое русло. Вполне возможно, что Львам предложат новую работу либо у них появится новая идея для бизнеса. Есть вероятность повышения дохода. С 7 по 10 число можно смело совершать дорогостоящие покупки.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девам, которые находятся не в лучшем положении, стоит задуматься о повышении доходов. Существует три простых способа сделать это в кратчайшие сроки. Настало время брать быка за рога и двигаться вперед, не обращая внимания на негативные отзывы родственников и на критику со стороны окружающих. Главное, чтобы Девы верили в себя, а поддержка со стороны всегда второстепенна. На этой неделе лучше не совершать дорогих покупок, если только они не касаются получения новых знаний и необходимого опыта.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам стоит воспользоваться сильными сторонами своего характера и энергетикой темперамента. Нужно быть собой и стараться по максимуму использовать свои сильные стороны в борьбе за место под солнцем. Эта неделя прекрасно подойдет для поиска новой работы, начала новых проектов и продвижения новых идей. Самым большим будет доход Весов, которые заняты в сфере продаж и в творческой сфере.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

У Скорпионов ожидается очень благоприятное финансовое время. Астрологи и эксперты советуют загадать желание и поставить перед собой новые амбициозные цели. В среду, субботу и воскресенье можно смело тратить деньги на развлечения и отдых, на новые вещи и смену образа. Также на этой неделе полезно покупать подарки близким. Деньги могут подарить счастье, если вкладывать их правильно. Главное — не влезать сейчас в долги.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

У каждого из Знаков Зодиака есть скрытые возможности. Стрельцам настало время отыскать свои. Это очень благоприятное время для саморазвития, получения новых навыков, долгосрочного планирования. Астрологи советуют распоряжаться деньгами максимально осторожно, потому что есть шанс потратить больше, чем нужно. Вполне вероятно, что Стрельцы смогут найти новый источник дохода или вдохновятся каким-то новым делом, проектом.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Первые два дня недели будут самыми неблагоприятными для покупок и финансовой активности в целом. Заговоры на удачу помогут в начале недели остаться на плаву и не допустить появления проблем на работе. Это будет очень неудачное время для ссор и конфликтов с коллегами и партнерами по бизнесу. Нужно научиться принимать чужое мнение и осторожно давать критику, в противном случае можно наткнуться на большие неприятности.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям на этой неделе в привлечении денег и в покупках поможет интуиция. Развить ее можно при помощи пяти упражнений. В субботу и воскресенье шестое чувство станет очень сильным, поэтому можно будет случайно наткнуться на скидки в магазинах или купить тот товар, который по своим свойствам будет наиболее подходящим. На работе астрологи советуют Водолеям не выходить за пределы своей зоны комфорта и действовать осторожно.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

С 6 по 12 число астрологи советуют Рыбам начинать упорную работу над собой. В этом плане лучше следовать полезным советам экспертов. Все полученные знания и опыт окажутся крайне полезными в обозримом будущем. Они помогут повысить доходы и снизить расходы. На этой неделе деньги будут любить осторожных и внимательных к мелочам Рыб. Не стоит тратить деньги направо и налево, заключать сомнительные соглашения и подписывать бумаги, не читая то, что написано мелким шрифтом.