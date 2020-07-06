Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (06.07. - 12.07.2020)

На этой неделе в личной жизни многих Знаков Зодиака могут произойти серьезные перемены. Принесут ли они счастье, или станут началом полосы неудач, рассказывают астрологи.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе одинокие Овны определятся со своими чувствами к какому-то человеку, поймут, что хотят снова влюбиться, и перестанут смущаться и держать дистанцию. Тем, у кого уже есть вторая половинка, придется свыкнуться с какими-то ограничениями ради мира и лада в семье. Астрологи советуют лишний раз не вырывать партнера из зоны комфорта и не требовать жертв, касающихся работы или родственников.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Свободным Тельцам июльские звезды сулят встречу с человеком, который станет для них движущей силой, направляющей их энергию в русло достижения карьерных и личностных высот. Вероятно, этот человек станет не только «путеводителем», но источником позитивных эмоций. Тельцам, счастливым в браке, неделя может принести некоторые проблемы: возможно гневное выяснение отношений. Стоит запастись терпением, чтобы не наговорить лишнего.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам, которые на этой неделе займутся устройством личной жизни, астрологи советуют отказаться от привычных схем: не стоит вести себя по накатанному шаблону. Традиционные «завлекательные методы» не сработают, потребуется внимание и отсутствие напора, чтобы растопить лед неприступного сердца. Этот совет относится и к Близнецам, которые уже нашли свою любовь. Душевная черствость, эгоизм и зацикленность на себе сейчас чреваты обидами, ссорами и проблемами.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Одиноким Ракам стоит сделать упор на человеке, который относится к их недостаткам более лояльно и терпимо, чем остальные. В этом случае звезды сулят перспективный роман, который многое подарит в духовном плане, поможет стать мудрее и спокойнее. Нашедшим свое счастье эта неделя принесет моменты, требующие судьбоносных решений и серьезных поступков. Важно не дать повода для сомнений в искренности чувств.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Представители Льва на этой неделе могут поддаться эмоциям и начать флиртовать с человеком, которого вряд ли можно назвать их будущей второй половинкой. Шуточно-амурное общение разбавит рутину, поможет преодолеть какие-то неприятности и повысит самооценку, но не более. Тех, кто уже состоит в отношениях, ждет неделя, наполненная конфликтами на почве денег. Астрологи советуют не поддаваться на провокации и не подключать к семейным дрязгам родственников.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Одиноким Девам звезды настоятельно советуют схватить то, что плывет прямо в руки, а не придумывать причины, по которым никак не получается стать счастливыми. Если получится заглушить негативные мысли, то появится огромный шанс на взаимные и крепкие отношения. Девам, у которых уже есть вторая половинка, важно найти точки соприкосновения, которые сблизят и сделают общение более глубоким в духовном плане.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Одинокие Весы по воле звезд могут воспылать чувствами к тому, у кого уже есть любимый человек, и, забыв о морали, начать активный штурм. Эксперты предостерегают от поспешных решений: подобные отношения не приведут ни к чему хорошему, а нравственные терзания будут грызть очень долго. Семейным Весам стоит приготовиться к тотальной ревности со стороны партнера. Подавить мнительность поможет откровенный разговор.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

На этой неделе в жизни одиноких Скорпионов может появится тот, кто окажет позитивное влияние на их эмоциональное состояние, восприятие мира и даже на манеру поведения. Велика вероятность начала приятного романа. Скорпионы, которые уже находятся в отношениях, могут пострадать от обоюдной ревности. Не стоит переживать: сейчас это поможет осознать важность отношений и покрепче привязать к себе любимого человека.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Представители Стрельца могут неожиданно для себя влюбиться в кого-то из числа давних поклонников. Правда, этот человек может не сразу открыться чувствам: есть вероятность, что вначале он предпочтет отомстить за годы равнодушия и только после распахнет объятия. А вот в жизни семейных Стрельцов могут проскользнуть нотки раздражения по отношению к любимому человеку. Астрологи советуют не задевать самолюбие партнера, а разобраться со своим настроением и прийти к душевной гармонии.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Свободных Козерогов на этой неделе ожидает знакомство со своим полным антиподом. Взаимная неприязнь, по словам астрологов, может перерасти в любовь или, по крайней мере, стать началом страстного романа. Козероги, нашедшие свое счастье, могут поддаться желанию насолить любимому человеку, за что-то его наказать, сделать больно. Не стоит намеренно провоцировать кризис, лучше постараться понять потребности партнера.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Неделя принесет свободным Водолеям шансы на перспективное знакомство. Но будут и подводные камни: есть вероятность, что человек, который привлечет внимание, недавно освободился от токсичных отношений и пока не готов к началу чего-то нового. Если симпатия сильная, стоит подождать, пока место рядом с ним станет вакантным. Водолеям в отношениях рекомендуется избегать конфликтов и заботиться о чувствах партнера больше обычного, тогда получится избежать повторения прошлых ошибок и начала затяжного кризиса.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

В начале июля одинокие Рыбы могут по-дружески сблизиться с кем-то из круга знакомых и понять, что это именно тот человек, который им нужен. Не стоит отказываться от этого подарка судьбы. Семейным Рыбам астрологи прогнозируют выход на новый духовный уровень: в отношениях появится больше нежности, любви, понимания и поддержки. К тому же развеются многие сомнения и опасения.