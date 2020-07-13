Бизнес-гороскоп на неделю (13.07. - 19.07.2020): все знаки зодиака

Непростая неделя, конечно, не значит плохая. Кому-то придется встретиться со своими страхами лицом к лицу, кому-то предстоит разочароваться в близком человеке или в намеченных целях ради новых горизонтов.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам не стоит сильно переживать — их проблемы затронут, пожалуй, меньше, чем кого-либо другого в эти семь дней. Единственное, на что следует обратить внимание — изменение настроения планет 15 числа. Это будет время, когда в жизни могут происходить неконтролируемые изменения не самого лучшего плана. 17 числа лучше не браться за новые дела и ничего не покупать. В противном случае можно использовать заговоры на покупку.

С 11 числа и до самого воскресенья наступит благоприятный период для представителей этого Знака Зодиака. Можно заниматься самоанализом, пытаться изменить что-то в себе. Астрологи советуют делиться временем с близкими. На выходных возможны перепады настроения, и это также стоит учесть.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам стоит уповать почаще на шестое чувство. Усилить его помогут пять талисманов. Рекомендуется не забывать про планирование — рисковать на этой неделе Тельцам совершенно ни к чему. Опасными могут считаться только выходные: 13 и 14 июля планеты изменят свое настроение на негативное, поэтому лучше провести субботу и воскресенье дома.

На буднях же, наоборот, можно смело отправляться в путешествия, в деловые поездки. Можно фокусировать свое внимание на поисках любви или на романтических приключениях с уже имеющейся второй половинкой. Астрологи советуют заниматься получением новых знаний и навыков. Можно читать новые книги, смотреть обучающие видео, записываться на курсы или готовиться к экзаменам.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам придется на этой неделе приготовиться к резким сменам настроения. Период воодушевления и большой удачи — с 15 по 17 июля. В эти три дня можно браться за любую работу, начинать выполнение любых задач. Риск провала будет минимальным. В остальные дни желательно пользоваться мантрой для привлечения благополучия. Она поможет достичь взаимопонимания в семье и в любви, а также не потратить свое время впустую.

Если Близнецы решат вложить куда-то средства, то лучше потратить их на новую мебель или аксессуары для дома. С 16 по 19 число полезно будет начинать ремонт и делать генеральную уборку. Вообще, лучше на этой неделе держать дом в чистоте и порядке. Это будет одним из ключевых правил сохранения удачи.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Панацеей от неурядиц и проблем на этой неделе станет искренность. В общении с окружающими лучше избавляться от двуличности и лжи. Люди захотят видеть рядом открытых и добрых Раков. Представителям этого Знака стоит придерживаться созидательного мышления, поскольку оно станет источником позитива и хорошего настроения.

Ракам стоит переходить от слов к делу, не давая никому пустых обещаний. Эта неделя — период перемен, причем не все они могут быть позитивными. 10 числа планеты резко изменят свое настроение, поэтому произойдет корректировка жизненного пути Раков. Кому-то придется столкнуться со своими страхами лицом к лицу.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Это позитивное время для Львов. С 11 апреля для них наступит благоприятный период, в который стоит браться за все дела без исключения. Не нужно оставлять ничего на потом, ведь планеты и звезды пока гармоничны, они могут помочь Львам преодолеть любые препятствия на своем пути. Нужно научиться доверять внутреннему голосу, потому что интуиция тоже обострится.

На этой неделе в жизни Львов будет безраздельно править позитив. Это время, когда можно удалять из сознания все страхи, стараться забывать все плохое, прощать людей и самих себя. Эксперты сайта dailyhoro.ru предостерегают Львов от бездействия — не стоит плыть по течению когда нужно идти только вперед.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девам грядущая неделя подарит массу позитива, но не забудет и напомнить об обязанностях. Астрологи рекомендуют не оставлять ничего на потом. С 14 по 16 число планеты будут максимально активными, поэтому в этот период нужно будет сделать все возможное для того, чтобы разрешить основные проблемы в делах и в любви. В остальные дни не стоит забывать об осторожности. Привлекать нужные вещи и события помогут в эти семь дней три эффективные практики.

Если придется встретиться с новыми неурядицами, лучше принять их как должное, без страха и расстройств. Невозмутимость поможет и в общении с неприятными личностями. Провокации недоброжелателей нужно воспринимать сухо, без яркой ответной реакции. С близкими людьми лучше сразу идти на примирение.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам астрологи советуют сделать энергетику дома положительной. Уже в первые дни недели желательно навести порядок и поддерживать чистоту. Также можно избавиться от лишнего хлама. В целом неделя будет стабильной и позитивной. Все семь дней энергетика планет и звезд сможет оставаться созидательной и постоянной по силе.

Это хорошее время для физических нагрузок, интеллектуальной работы или творческой деятельности. Практически никаких ограничений нет — нужно лишь всегда иметь цель. Наступает отличное время для борьбы с трусостью, которая мешает в поисках второй половинки или новых увлечений. Нужно прислушаться к сердцу, которое сможет направить Весов по верному пути.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Наступает прекрасное время для духовных практик, поисков себя, работы и любви. Неделя будет довольно положительной, но с 14 по 17 число энергия звезд окажется еще более сильной и динамичной. С четверга по субботу нужно пытаться разрешить все самые основные проблемы на работе. Астрологи советуют поддерживать порядок дома и на рабочем месте.

Стоит опасаться обострения стереотипного мышления. Скорпионам следует мыслить более открыто и смело, не прибегая к советам окружающих. В некоторых ситуациях придется надавить на газ посильнее, чтобы преодолеть препятствие на своем пути. Из главных опасностей стоит выделить обостряющуюся ревность. Побороть ее поможет здравый смысл и искренность.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

17 числа Стрельцы могут ощутить беспричинные страхи или тоску. Избавиться от этого помогут специальные заговоры. Негативное время не продлится больше пары дней. Все остальные дни можно с легкостью назвать благоприятными и продуктивными. Особенно созидательной энергия звезд и планет будет в понедельник и вторник.

Со среды Стрельцам стоит включить свою расчетливость. Для скромности сейчас нет ни времени, ни места. Люди этого Знака Зодиака очень жизнелюбивы, поэтому всегда оказывают положительное влияние на окружающих. Они заражают всех позитивом, чем располагают к себе. На этой неделе такой трюк пройдет на ура.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

У Козерогов множество проблем решится автоматически, без их участия или вмешательства. Это очень благоприятное время для представителей данного Знака. Главное — не упускать важных мелочей, которые могут объяснить суть происходящего и стать отправной точкой в движении вперед. А вот импульсивность и отсутствие плана на неделю способны превратить весь потенциальный успех в ничто.

К возможным проблемам стоит относиться философски, без нервов. Избавиться от возможных стрессов и негатива помогут дыхательные техники, свежий воздух и общение с приятными людьми. Козерогам требуется экспансия во всех сферах жизни — сидеть без дела в такие периоды астрологи не советуют никому. Стоит дать ход амбициям и энтузиазму.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Ждать чуда Водолеям сейчас не стоит, но и ударяться в пессимизм не нужно. Дело в том, что планеты пока стабильны и предсказуемы. Это значит, что пришло время труда и обороны, достижения успеха во всех сферах жизни. Астрологи отмечают, что настал период, когда желания не должны расходиться с действиями. Несмотря на это, в первую очередь стоит разбираться с обязанностями, а уже потом уделять время личным прихотям.

Избавиться от возможного беспокойства и повысить настроение помогут пять полезных техник. Также неплохо было бы сделать генеральную уборку в начале недели, чтобы привлечь в свою жизнь больше позитивных мыслей.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам не стоит игнорировать просьбы окружающих людей. Посвятить время себе и своим личным делам можно на выходных, а в будни лучше не быть эгоистами. Отзывчивость станет лучшим способом наладить отношения с коллегами и родственниками. Если приправить ее харизмой и обаянием, можно будет добиться расположения любого человека.

Следование десяти правилам успешного человека поможет Рыбам привязать к себе удачу и не отпускать ее. Главное — не тянуть к себе негатив, обиды, лишних людей или ненужные связи. На этой неделе Рыбам поможет желание стать самодостаточными. Астрологи отмечают, что в планеты помогут этим людям обрести свежий взгляд на мир, понять некий тайный смысл всего происходящего.