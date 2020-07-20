Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (20.07. - 26.07.2020)

Планеты этой недели включают для нас зеленый свет в любви и личной жизни. На небосклоне — затишье, без негативных аспектов и влияний. Все это говорит о том, что пришло время подключать воображение и улучшать личную жизнь.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Наступающая неделя — благоприятное время для интернет-знакомств, семейных праздников и совместных дел. Но если отношения держатся на тонкой ниточке, то, скорее всего, сейчас она порвется. Это значит, что роль в жизнь друг друга выполнена, необходимый опыт получен, и пришло время идти дальше.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Неделя может оказаться как радостной, так и довольно сложной. Все зависит от того, насколько Тельцы доверяют Вселенной и своей интуиции, насколько они готовы принимать перемены в жизни. Если изгнать ревность и страх из своего сердца, сложная ситуация в жизни разрешится сама собой.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Звезды поощряют влюбленных Близнецов, которые целиком и полностью сосредоточены на своих партнерах, но предлагают на этой неделе вспомнить и о себе. Вселенная дает хороший шанс проработать собственные эмоции и действия, чтобы перейти на новый, более глубокий уровень отношений.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Планеты наделят Раков легкостью, общительностью, мобильностью, сделают их более открытыми, понимающими и привлекательными. Не составит труда привлечь внимание интересующего человека или добиться перемирия. Единственное — необходимо избегать конфликтов из-за финансовых вопросов.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Легкомыслие, мечтательность и раздражительность — спутники этой недели. Будет непросто понять проблему или слабость любимого человека, и вместо поддержки и сочувствия можно осудить или обидеть. Астрологи советуют выслушать вторую половинку, поддержать партнера, тогда не возникнет никаких разногласий и конфликтов.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

На протяжении всей недели Девам рекомендуется подогревать интерес второй половинки с помощью нежных смс, звонков и прочих романтических жестов. Даже находясь на работе, стоит периодически писать партнеру о своих чувствах. Тогда неделя пройдет гладко, и без особых усилий получится преобразить отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Представителям Знака Весы захочется острых ощущений: старые чувства не будут приносить удовольствия, так как душа потребует новых и ярких эмоций. Но это не значит, что нужно бросать партнера или искать новых впечатлений на стороне. Просто пришло время сделать что-то необычное вместе.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Неприятная неделя. В чувствах будет полная неразбериха: могут всплыть старые обиды и переживания, а прежние конфликты — разгореться с новой силой. Эксперты советует контролировать себя, мыслить здраво и логично. А если будет сложно взять себя в руки, лучше провести несколько часов по отдельности.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

На этой неделе благодаря смене декораций можно возродить былые чувства, романтику и страсть. Конец июля поможет и тем, кто давно готовится сделать решительный шаг в отношениях. Особое внимание заслуживают сны — в них могут быть подсказки относительно личной жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Влюбленные Козероги могут оказаться в плену иллюзий по поводу любимого человека. Вместе с тем такое настроение поможет тем, чьи отношения зашли в тупик. Смена взглядов подарит второй шанс возродить чувства и вместе найти дорогу к счастливому будущему.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

В жизни Водолеев наступает романтический период, который пройдет без ссор и недопониманий, связанных с ревностью или охлаждением чувств. Даже те пары, отношения которых буквально «трещали по швам», имеют отличную возможность реанимировать чувства и вернуть тепло в личную жизнь.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Представители Знака Рыбы на этой неделе станут невероятно привлекательными и смогут искусно манипулировать поклонниками. Безусловно, это позволит наладить личную жизнь, только не стоит злоупотреблять своим влиянием. Астрологи советуют наслаждаться настоящим, но думать и о долгосрочных перспективах.