Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (27.07.- 02.08.2020)

Звезды и планеты постоянно меняют свое положение, заставляя нас переживать определенные изменения в жизни. Астрологи расскажут о том, какие перемены приготовили нам ночные светила на этой неделе.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года Овен

Овнам на этой неделе удастся урегулировать самые сложные и запутанные вопросы. Обязательно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и старайтесь действовать мягкими и незаметными методами – так вы будете более эффективными. Вам удастся приоткрыть тайну над некими важными вопросами, которые прежде были для вас недоступны. Успешно проходят всякого рода расследования, подпольная и сыскная деятельность. Возможно, вы будете испытывать ограничение в чем-то, окажетесь в некоторой изоляции от окружающих, однако это позволит вам сосредоточиться на самых важных вопросах. Учитесь довольствоваться малым и снижайте уровень своих потребностей. С понедельника до четверга включительно – хорошее время для знакомства и развития романтических отношений с людьми старше вас по возрасту.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года Телец

Тельцам, находящимся в молодом и юном возрасте, на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на вопросах формирования морально-нравственных критериев для оценки собственного поведения и поведения других людей. Вы имеете шанс подняться на ступеньку выше в своем духовном развитии. Не исключено, что вы повстречаете необычного человека, который научит вас душевной щедрости и бескорыстию в поступках. Прислушивайтесь к советам друзей, особенно если они живут далеко от вас. Возможно, вам потребуется совершить поездку в отдаленные регионы. Это хорошее время для расширения кругозора, получения и осмысления новых знаний. Не стесняйтесь спросить у знающих людей о том, что сами не понимаете. Это хорошее время для учебы, особенно для совершенствования в знании иностранных языков. Тем не менее, в самом начале недели не следует заводить новые знакомства.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года Близнецы

Типичные Близнецы на этой неделе ощутят в себе достаточно сил и решимости для смелых поступков. Удача сопутствует всем, кто готов идти на риск ради достижения своих целей. Складываются благоприятные условия для перемен к лучшему в профессиональной и личной жизни. Потребуется готовность пойти на нестандартные решения, сделать нечто такое, что от вас никто не ожидает. В этом случае успех обязательно придет к вам. Не исключен сексуальный контакт с человеком, занимающим более высокое по статусу положение, например, может начаться служебный роман с начальником. То, что прежде вам казалось недостижимым, но желанным, на этой неделе может стать вашим завоеванием, вашей победой. Однако необходимо иметь в виду, что на столь благоприятном фоне в самом начале недели у вам могут быть денежные неудачи, убытки. Возможно, предстоит потратиться на ремонт бытовой техники, из-за чего ваши финансовые возможности будут ограничены.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года Рак

Эта неделя благоприятствует Ракам, состоящим в браке. Ваши супружеские отношения могут наполниться новым гармоничным содержанием. Это хорошее время для примирения после размолвки. Удачное время для оформлений отношений, заключения брака. Причем, хорошо не только расписываться в загсе, но и проходить обряд венчания. Свободные от брачных уз Раки будут настроены на романтические отношения и могут познакомиться со своим будущим партнером. Особенно это относится к знакомствам в пути, во время дальних путешествий, поездок. Также это хорошее время для оформления документов на регистрацию в официальных инстанциях – все пройдет быстро и без бюрократических проволочек. Вместе с тем в самом начале недели не исключены осложнения в карьере. Вы можете столкнуться с прессингом представителей власти и начальства. Так или иначе, но вам и вашим инициативам могут в эти дни препятствовать.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года Лев

Типичные Львы на этой неделе способны проявить свои лучшие практические качества. Возможно, вам захочется докопаться до каких-то сложных вопросов, найти нестандартные решения. Прежде всего, это удачное время для ремонта и наведения порядка в доме. Также не исключены волнующие и страстные отношения у тех, кто имеет романтические связи на работе, служебный роман. Учащаяся молодежь сможет успешно сдать экзамены, контрольные, зачеты. Усилится тяга к знаниям и способность к усвоению сложного материала. Рекомендуется проводить обследование с использованием сложных медицинских приборов и техники. Успешно проходят плановые операции. Кроме того, это хороший период для наведения порядка в доме и с документами. Вместе с тем в самом начале недели вы рискуете нарушить правила дорожного движения на своем автомобиле и получить штрафные санкции.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года Дева

На этой неделе темой номер один для Дев может стать любовь и супружество. Вам захочется как-то узаконить, оформить свои отношения. Не исключено, что вам сделают предложение, либо признаются в любви. Хорошо объявлять о помолвке, играть свадьбу. Не отказывайтесь от приглашений посетить концертные залы, дискотеки, клубы, принять участие в увеселительных мероприятиях. Если вы одиноки, то наверняка познакомитесь с веселым и неординарным человеком. Старайтесь учитывать мнение окружающих, и они ответят вам взаимностью. Супружеские отношения будут строиться на любви и взаимном уважении. Немаловажным фактором, скрепляющим брачные узы, являются дети. Во вторник, 28 июля, воздержитесь от участия в дружеских вечеринках.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года Весы

Весы на этой неделе будут вращаться между домом и работой. Это хорошее время для наведения идеального порядка, начала косметического ремонта в квартире, покупки мебели, перестановок, перепланировок. Сосредоточив усилия на превращении семейного очага в уютное гнездышко, вы наилучшим образом реализуете свой потенциал. Попробуйте подойти творчески к рутинным делам и заботам. Это хорошее время для приобретения и освоения бытовой техники: посудомоечной, стиральной машины, пылесоса и пр. Можно заводить щенка, котенка или аквариумных рыбок. Звезды советуют подобрать диету, начать цикл профилактических мер по закаливанию. Можно нанимать в дом помощников, горничную или няню для ухода за маленьким ребенком.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года Скорпион

На этой неделе у Скорпионов будет много развлечений, романтических знакомств и свиданий. Учащиеся успешно сдадут экзамены, зачеты. Можно начинать новый учебный цикл, посещать курсы повышения квалификации. Причем вас будет интересовать нечто новое в приобретаемых знаниях. Успехов достигнут творческие работники и спортсмены. Вам удастся проявить свои таланты в соревновательных видах деятельности и добиться лидирующего положения. В выгодном положении окажутся Скорпионы с активной жизненной позицией и увлеченные каким-то интересным делом. Также это прекрасное время для личной жизни. Возможно, вас ожидает романтическое знакомство в дороге. Легкий флирт может незаметно перейти в состояние влюбленности. Чем свободнее и непосредственнее вы себя будете вести, тем удачнее пройдут эти дни.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года Стрелец

Стрельцы любят путешествовать и получать новые впечатления. Однако на этой неделе вы можете превратиться в настоящих домоседов. Звезды советуют основное внимание уделить делам семейным. Выстраивая отношения в семье на основе взаимопомощи и поддержки, ваша жизнь станет счастливее. Успешно продвигаются дела по ремонту квартиры, перепланировке, покупке и установке бытовой техники. Дачные дела также идут успешно. Вас привлекает все то, что делает условия жизни более уютными и комфортными. Возможно, вам захочется украсить свое жилье картиной или новым осветительным прибором. Молодым людям родители могут оказать финансовую помощь – вы сможете купить себе то, что давно хотели. Вместе с тем в самом начале недели может произойти размолвка у тех, кто поддерживает романтические отношения.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года Козерог

Козерогам на этой неделе рекомендуется чаще знакомиться. Вы приобретете многое, если будете активно сотрудничать с другими людьми, проявите свои человеческие качества, отзывчивость и внимательность к окружающим. Возможно, что в течение недели вам придется заниматься урегулированием не своих, а чужих проблем. Но при этом вы приобретете много интересных и полезных знакомств, поэтому настраивайтесь позитивно. Не упускайте из виду заботу о близких родственниках. Иногда достаточно простого разговора и капельки внимания, чтобы в семье наступил мир и благополучие. В поле вашего зрения будут появляться приветливые люди, отчего общение будет весьма приятным. Открытое и непосредственное поведение сделает вас особенно привлекательными в глазах окружающих. Это хорошее время для знакомства с противоположным полом. А вот в самом начале недели вы не застрахованы от размолвки в семье.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года Водолей

У типичных Водолеев на этой неделе на первый план выходит тема денег. Вы преуспеете в решении материальных вопросов и в полной мере сможете проявить свою практическую хватку. Удачно пойдет любая работа, связанная с ремеслом, хорошо совершенствовать практические навыки работы руками, повышать уровень мастерства. Возможно, вам поступит материальная помощь и моральная поддержка от влиятельного покровителя. Можно предпринимать шаги для получения бесплатных путевок, спонсорской помощи, оплаты расходов за счет благотворительных фондов. Чаще проводите время в уединении – это поможет вам сосредоточиться на наиболее важных вопросах. Успешно пойдут занятия духовными практиками в закрытых группах или в обстановке уединения. Вместе с тем в самом начале недели не исключены поломки автомобиля с необходимостью проведения ремонтных работ.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года Рыбы

У типичных Рыб на этой неделе будет необычайный эмоциональный подъем. Вам может казаться, что в жизни начинается новый, радостный и многообещающий период. И эти ваши ожидания будут вполне оправданы. Старайтесь помогать людям, делать что-то для своих друзей бескорыстно, открыто. Усилится ваш дар предвидения. В каких-то вопросах вы заранее и безошибочно будете знать итог. Полагайтесь на подсказки интуиции при принятии ответственных решений – она вас не обманет. Не исключено знакомство с человеком, наделенным экстрасенсорными способностями. Также вы можете весело проводить время в компании друзей. Вы будете ощущать на себе внимание и симпатии окружающих людей. Многие ваши заветные желания, замыслы и мечты начнут исполняться. В это время лучше смотреть вперед и строить планы на будущее. Вам могут предложить вступить в некое неформальное объединение, стать членом группы. И так вы сможете познакомиться со своими единомышленниками.