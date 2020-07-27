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Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (27.07. - 02.08.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (27.07. - 02.08.2020)
Обновлено 08:16 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
На этой неделе заканчивается квадрат Венеры и Нептуна, который действовал с начала мая. Этот аспект символизирует запутанные романтические истории, обманы и самообман в любви, влюбленность не в того человека, заблуждение насчет чувств, которые кто-то к вам испытывает, ненужное самопожертвование ради партнера, измены и интриги.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Для влюбленных Овнов наиболее сложен интервал с вечера пятницы по вечер воскресенья. Даже если отношения выяснены, в это время вы способны отреагировать на любое слово партнера рефлекторным агрессивным действием. Самый мягкий и романтичный период - с вечера среды по утро пятницы.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

На этой неделе Тельцам важно быть на одной волне со своими партнерами, зачастую настроенными на риск, авантюру и нарушение всяческих норм. Утрата синхронности вероятнее всего в период уик-энда: вас может вдруг посетить серьезный, практичный и осторожный настрой, несовместимый с настроением пассии.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Звезды советуют Близнецам выбирать для свидания вечер среды, четверг или дневное время пятницы. В этот период партнер настроен романтично и лояльно, а вы во всеоружии своей природной привлекательности. При малейшей взаимной симпатии вы охотно закроете глаза на недостатки друг друга.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

На этой неделе Раки заметят, что стали меньше ссориться с любимыми. Но до идиллии вам еще далеко и руль не в ваших руках. Если вы дорожите отношениями, избегайте сложностей с вечера пятницы по вечер воскресенья: во-первых. не давайте сами повода для ссор, а во-вторых, не поддавайтесь на провокации.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Влюбленным Львам и Львам, пребывающим в поиске, на этой неделе желательно поменьше говорить и побольше делать. Не пытайтесь покорить новую пассию своим красноречием: сейчас это явно не ваш козырь. Лучший интервал для романтических встреч и любовных приключений - с вечера среды по утро пятницы.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

На этой неделе влюбленные Девы все еще остаются жертвами случая, а также своего или чужого непостоянного настроения. Если вы в чем-то сомневаетесь, отложите окончательный вывод: на следующей неделе жизнь подскажет вам его сама. В постоянных союзах важна честность, лучше не иметь друг от друга тайн.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Обстоятельства благоволят личной жизни Весов с вечера среды по утро пятницы. Это наилучший интервал для любовной романтики - например, для совместной вылазки на природу. Уик-энд принесет с собой очередное обострение былых обид и старых счетов, лучше не проводить его вместе и дома.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

На этой неделе влюбленным Скорпионам придется бороться со своей потребностью быть информированными, она может вылиться в слежку и допрос с пристрастием. Не стоит выпрашивать благодарность за свои услуги: партнер скорее предпочтет обойтись без них, чем платить за отношения с вами "выносом мозга".

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Влюбленным Стрельцам не стоит пропускать интервал с вечера среды по утро пятницы. Это лучшее время для вашей инициативы (или для красивого ответного хода, если вам дали аванс или бросили поощрение). Легкая неясность в этот период не страшна, она лишь придаст общению больше романтики.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Самый безопасный для влюбленных Козерогов календарный интервал - с вечера понедельника по вечер вторника. Наиболее критичен уик-энд: он повысит вашу уязвимость, сделает вас заложником собственных желаний и комплексов. С вечера среды по утро пятницы ничего не принимайте всерьез.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

На этой неделе звезды покровительствуют любовным делам Водолеев с вечера среды по утро пятницы. Выбрав для свидания другое время, вы столкнетесь с гораздо большим числом препятствий, чем в этот мягкий период. Не забывайте подпитывать самолюбие своего партнера вниманием или оригинальными подарками.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам не хватает в отношениях надежности и серьезности. Стоит критичнее отнестись к своим эмоциям в интервале с вечера среды по утро пятницы: в это время чувства непрочны, возможны случайные обольщения. Не цепляйтесь за них, чтобы не спровоцировать волну знакомых бесплодных иллюзий.

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Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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