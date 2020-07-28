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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 июля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 июля 2020 года
Обновлено 20:01 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Говорят, что все новое - это хорошо забытое старое, гороскоп 29 июля 2020 года дает все возможности, чтобы в этом убедиться. Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов. Зато придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Овен

Гороскоп на 29 июля 2020 для Овнов 

Старайтесь не нервничать в первой половине дня. Если в это время вам удастся сохранить самообладание, вы сможете сделать много хорошего не только для себя, но и для окружающих. Возможны странные, удивительные совпадения, которые вы используете в своих интересах. Вторая половина дня щедра на приятные сюрпризы. Также в это время не исключены удачные сделки и покупки. Хорошо складываются поездки. Многие Овны в дороге завяжут полезные знакомства. Подходит это время и для начала романтического путешествия.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Телец

Гороскоп на 29 июля 2020 для Тельцов 

Утром соблюдайте план в рабочей деятельности, стоит проявить в новых делах больше аккуратности. Во второй половине дня вы сможете разрешить все конфликты благодаря вашей бесспорной аргументации. Не отказывайтесь, если друзья или другие близкие люди предложат вам помощь. Многие Тельцы к тому же получат приятные известия.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Близнецы

Гороскоп на 29 июля 2020 для Близнецов 

Этот день обещает хорошее самочувствие и душевное равновесие. Отношения между партнерами будут стремиться к гармонии. Исключите агрессивность, так как это может вызвать только раздражение. Тому, кто рядом с вами, так не хватает вашей нежности. Вечером возможны легкая депрессия, резкие смены настроения или нервный стресс. Плохой знак — порез или кровь.

Рак (22 июня - 22 июля)

Рак

Гороскоп на 29 июля 2020 для Раков

День сложится хорошо, если вам удастся избежать разногласий и споров. Нежелательно обсуждать серьезные деловые вопросы, особенно с влиятельными людьми, на помощь которых вы рассчитываете. Если такие разговоры необходимы, постарайтесь перенести их на вторую половину дня, она будет более благоприятной для общения. Можно делать покупки: они будут удачными. Лучше избегать перегрузок. Устаете вы сейчас гораздо быстрее, чем обычно, и это может стать причиной бессонницы или обострения хронических заболеваний.

Лев (23 июля - 23 августа)

Лев

Гороскоп на 29 июля 2020 для Львов   

С утра вы сможете разглядеть в людях то, чего раньше не замечали, это может стать причиной ваших ссор. Вечер посвятите приему гостей, приятная компания может помочь вам решить некоторые ваши проблемы. Вероятны неожиданные расходы. Они не будут значительными, но все же заставят вас отложить какие-то запланированные покупки. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Дева

Гороскоп на 29 июля 2020 для Дев  

Жизненная энергия, интуиция, сексуальный потенциал снижаются: Вероятно ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, особенно у лиц пожилого возраста. Хозяйственные дела и бытовые проблемы потребуют немедленного решения. Проявляйте сдержанность — вероятный конфликт разрешится не в вашу пользу. Не стоит в этот день принимать важные решения, касающиеся денег, а также обсуждать финансовые вопросы и связывать себя какими-то обязательствами. В остальном день благоприятен.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Весы

Гороскоп на 29 июля 2020 для Весов 

От этого дня не стоит ждать слишком многого. Едва ли удастся быстро реализовать смелые планы, зато можно довести до конца дела, начатые раньше. Часто помогают женщины, можно рассчитывать на их эмоциональную поддержку и хорошие советы. Не торопитесь принимать скоропалительных решений: чтобы избежать ошибки, вам следует призвать на помощь хладнокровие и трезвый расчет.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Скорпион

Гороскоп на 29 июля 2020 для Скорпионов 

День покаяния и признания своих ошибок, мира и согласия в семье. Извинитесь, если считаете себя виноватым перед кем-либо и простите виноватых перед вами. Не стоит повторять прежних ошибок, и тогда отношения с давними знакомыми могут качественно измениться. Благодаря этому вторая половина дня будет располагать к покою и равновесию.  Вероятны встречи со старыми знакомыми, которые расскажут что-то необычное или сделают интересные предложения.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрелец

Гороскоп на 29 июля 2020 для Стрельцов 

С утра вы удачно сможете можете провести деловые переговоры, возможно получится найти новые источники дохода. Во второй половине дня ждите новых знакомств и приятных встреч с давними друзьями. Некоторые Стрельцы случайно раскроют чужие секреты или неожиданно получат очень полезную информацию. Можно строить планы на будущее, полезно обсуждать их с близкими. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Козерог

Гороскоп на 29 июля 2020 для Козерогов

Вероятно ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, особенно у лиц пожилого возраста. Не исключено, что проблемы в личной жизни заставят принять жесткое решение или побудят к решительным действиям. Проявляйте сдержанность — вероятный конфликт разрешится не в вашу пользу. Вторая половина дня хорошо подходит для отдыха. В это время лучше избегать перегрузок, не обдумывать важных вопросов и держаться подальше от людей, которые могут испортить вам настроение.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Водолей

Гороскоп на 29 июля 2020 для Водолеев

Вас ждет очень непростой и довольно бестолковый день. Едва ли удастся избежать суеты, сосредоточиться на том деле, которое для вас действительно важно.  Вас ждет очень непростой и довольно бестолковый день. Едва ли удастся избежать суеты, сосредоточиться на том деле, которое для вас действительно важно. Смело беритесь за любую работу, так как везде вы сможете добиться успехов. Однако не поддавайтесь излишнему энтузиазму, который может подавить практические черты вашего характера.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы

Гороскоп на 29 июля 2020 для Рыб

Утро благоприятно для перемен в сознании, избавьтесь от стереотипов, которые далеки от действительности. Во второй половине дня займитесь подробным планированием, вам стоит придерживаться распорядка. Полоса неудач должна закончиться. Если вы мечтали внести перемены в свою жизнь, то в этот день можно приняться за их осуществление. Не стоит колебаться в принятии даже самых рискованных решений. Сегодня Рыбы-женщины смогут повысить свою личную популярность и обрести любовь.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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