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Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: август 2020 года
Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: август 2020 года

Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: август 2020 года

Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: август 2020 года
Обновлено 07:31 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Август будет довольно продуктивным месяцем. Однако Венера может повлиять на эмоции, а помимо нее на передний план выходят Меркурий и Солнце.

Гороскоп на август 2020 для знака Овен

Овнам в начале августа астрологи рекомендуют не медлить с новыми идеями. Вплоть до 18 числа активность и желание совершить прорыв будут идеальными спутниками успеха. Овны смогут справиться с любыми трудностями, наладить отношения с близкими и коллегами, а также найти в себе силы для того, чтобы порвать токсичные связи.

С 18 августа соединение Меркурия и Солнца будет влиять на настроение, Овнам важно быть осмотрительными. В этот период нельзя действовать сгоряча, не проверив информацию, иначе потом придется все переделывать, тратя время и силы. Овнам стоит умерить пыл, чтобы не оступиться за шаг до очередной победы.

Август — прекрасное время для перемен, и Овны смогут поменять не только образ жизни, но и мировоззрение. Энтузиазм, присущий представителям этого созвездия, стоит направлять в русло решения важных вопросов. В этом случае Овны смогут избежать рисков, продиктованных эмоциональным фоном.

Гороскоп на август 2020 для знака Телец

Август будет прекрасным временем для того, чтобы Тельцы проявили свои лидерские качества. В начале месяца не исключены неприятности. Тельцам важно быть мудрее, чтобы разрешать конфликты и возникающие разногласия в кругу семьи или в рабочем коллективе.

Последний месяц лета принесет позитивные перемены, если Тельцы доверятся своему внутреннему голосу и смогут обрести душевное равновесие. Внутренняя гармония поможет совладать с эмоциями, принять верные решения и уберечься от поспешных действий.

Во второй половине августа жизнь Тельцов будет меняться, и переход на новый этап может стать настоящим испытанием. Астрологи рекомендуют действовать осмотрительно, призывая на помощь голос разума. Интеллектуальная активность и умение принимать взвешенные решения станут залогом успеха.

Гороскоп на август 2020 для знака Близнецы

Дружественные планеты помогут Близнецам в августе достичь новых успехов. С 12 числа влияние Венеры в созвездии Близнецов несет позитивную энергетику, которая поможет найти общий язык с окружением, а также привлечь в жизнь новые отношения, любовь и взаимопонимание.

Опасаться Близнецам стоит влияния Меркурия в соединении с Солнцем. Аспект этих небесных тел может стать причиной разногласий и ухудшения обстановки в семье. Астрологи рекомендуют Близнецам умерить пыл и не рубить сгоряча. Контроль эмоций поможет избежать неприятностей.

Провести месяц успешно не составит труда, если не потакать дурным привычкам и бороться с ленью. Активность, оптимистичный настрой и умение приспосабливаться к переменам станут спасительным кругом для Близнецов и приведут их к безоговорочной победе.

Гороскоп на август 2020 для знака Рак

Ракам август может показаться месяцем, полным тайн и загадок. Это время полутонов, когда торопиться с выводами нельзя, как и потакать эмоциональным перепадам. С 12 августа влияние Венеры обнажит чувства, и Ракам астрологи рекомендуют не замыкаться в себе, делиться переживаниями и планами с близкими.

Во второй половине месяца, с 18 числа, Ракам будет важно обращать внимание на те дела, которые требуют немедленного вмешательства. Соединение Меркурия с Солнцем — отличное время для активной работы во всех сферах жизни и для привлечения позитивных перемен.

Трудности, с которыми Раки столкнутся в последнем месяце лета, будут носить временный характер, поэтому переживать и заниматься самокопанием не имеет смысла. Готовность к борьбе и контроль эмоций позволят быстро справиться с препятствиями на пути к цели.

Гороскоп на август 2020 для знака Лев

Август обещает быть насыщенным на события месяцем, и Львам придутся по вкусу происходящие в жизни перемены. В начале месяца активность будет не столь велика, и в это время Львы смогут еще раз свериться с планом, подкорректировать пункты и уже с 12 числа активно приниматься за воплощение в жизнь своих идей.

В августе будет место не только новым победам, но и решению важных личных вопросов. Венера в Близнецах — время переживаний, чувственных встреч и не менее эмоциональных расставаний. Астрологи рекомендуют Львам умерить пыл, чтобы не сжечь те мосты, которые можно восстановить.

Голос разума будет важен для Львов. Под влиянием Меркурия в соединении с Солнцем каждый сможет найти дело всей жизни, которое станет вектором на длительный период. В августе нельзя безоговорочно верить сказанному, ведь окружение может лукавить, поэтому Львам так важно определиться с тем, что же на самом деле принесет им счастье.

Гороскоп на август 2020 для знака Дева

Девам август принесет множество событий, часть из которых может даже сорвать планы. В первой половине месяца влияние Венеры станет причиной любовных терзаний, которые будут отвлекать от основных дел. Астрологи рекомендуют Девам собраться, чтобы отсечь лишние эмоции.

С 18 числа Девы вновь смогут вспомнить о рациональности и деловом подходе. Влияние Меркурия в соединении с Солнцем позволит вернуться к оставленным делам и с легкостью поставить точку в сложных вопросах. Природные качества Дев помогут быстро встать на ноги и обойти неприятности стороной.

Август будет довольно эмоциональным месяцем, однако Девам не стоит пугаться перемен, происходящих в жизни. Внутренние и внешние преображения позволят на время отвлечься от деловой рутины, почувствовать себя любимчиками судьбы и привлечь в жизнь оптимистичные мысли.

Гороскоп на август 2020 для знака Весы

Весам в первой половине месяца предстоит пережить период, когда эмоции будут главенствовать над разумом, и чаша весов склонится к переживаниям о личном. С 12 числа Венера входит в Знак Близнецов, и этот период будет похож на качели. Весам астрологи рекомендуют вовремя остановиться, чтобы переживания не завели в тупик.

Второй этап — соединение Меркурия с Солнцем после 18 августа. Это время будет наполнено событиями, разговорами и активностью. Весам важно найти в себе внутренний стержень, чтобы избежать погони за двумя зайцами. В это время эмоции не должны брать верх над доводами разума.

Август — это время подведения итогов и поиска внутреннего баланса. Весам предстоит найти равновесие, чтобы согласовать эмоции и разум, не стать мишенью для насмешек и манипуляций, а также завершить намеченные дела и освободиться от всего наносного.

Гороскоп на август 2020 для знака Скорпион

Скорпионам в августе предстоит больше общения и переживаний. Влияние небесных тел будет буквально бросать вызов. Астрологи рекомендуют Скорпионам заниматься собой, чтобы контролировать эмоциональные вспышки и не становиться заложниками собственно недальновидности.

С 12 числа под влиянием Венеры Скорпионы будут переживать больше обычного, и в этот период важно не наделать ошибок в общении с близкими людьми. Конфликтные ситуации усложнят жизнь, поэтому нужно всеми силами предотвращать недопонимание и следить за словами.

Повышенная активность предстоит Скорпионам с 18 августа, когда Меркурий будет в соединении с Солнцем. Это время окажется оптимальным для прорыва и завершения важных дел. Скорпионам предстоит принимать взвешенные решения, а также учиться общению с абсолютно разными по характеру людьми.

Гороскоп на август 2020 для знака Стрелец

Август будет довольно благоприятным периодом, однако влияние небесных тел внесет в жизнь свои коррективы. С 12 числа Венера войдет в Знак Близнецов, и с этого времени Стрельцы будут чувствовать потребность в общении и поддержке. Это время прекрасно подходит для налаживания личной жизни и привлечения любви.

С 18 августа Стрельцы смогут прояснить для себя многие моменты, собраться с силами и включиться в борьбу за привлечение благополучия. Причиной тому будет соединение Меркурия с Солнцем. Стрельцы почувствуют подъем сил и будут готовы к резким переменам.

В августе Стрельцам стоит опасаться недомолвок, которые могут стать причиной проблем в отношениях как с партнерами, так и в деловых кругах. Баланс эмоций и разума, обретение гармонии и умение подстраиваться позволят уберечься от множества неурядиц.

Гороскоп на август 2020 для знака Козерог

Козерогам август принесет перемены, которые могут выбить из равновесия и стать причиной дискомфорта. С 12 числа Венера войдет в Знак Близнецов, и это время будет непростым в плане эмоций. Козероги начнут острее реагировать на события и слова, а значит, в это время важно уделять внимание своим чувствам и не позволять им взять верх.

Вернуться в русло работы поможет соединение Меркурия с Солнцем. После 18 августа Козероги смогут твердо стоять на ногах и с уверенностью продвигаться навстречу поставленным планам. Астрологи рекомендуют не спешить, чтобы позже не пришлось проводить работу над ошибками.

В августе справиться с тревогами и избавиться от ощущения дискомфорта Козерогам поможет гибкость и умение подстраиваться под перемены. Четкие распорядки, к которым привыкли представители этого созвездия, могут оказаться ловушкой. А значит, пришло время меняться и привносить в жизнь полезные новшества.

Гороскоп на август 2020 для знака Водолей

Начало августа будет для Водолеев временем отстаивания своих прав, и в первую неделю месяца астрологи рекомендуют приложить все усилия для того, чтобы эмоции не взяли верх над разумом. Ситуация переменится к лучшему после 12 числа, и влияние Венеры смягчит характеры Водолеев.

Соединение Меркурия с Солнцем 18 числа станет временем, когда Водолеи смогут без труда приблизиться к своей цели, отстоять право на личное мнение и попрощаться с обидчиками. В это время важно сосредоточиться на успехе и не сворачивать с выбранного пути.

Август будет прекрасным месяцем для воплощения в жизнь новых проектов. Правда, Водолеям для этого нужно подсуетиться, чтобы вовремя открывать двери, ведущие к новым успехам. Взвешенные решения и отказ от устаревших идей позволят быстро занять свою нишу.

Гороскоп на август 2020 для знака Рыбы

Рыбам август принесет новые переживания и одновременно с этим — приятные перспективы. Сложности ожидаются в середине месяца: 12 числа влияние Венеры будет провоцировать Рыб на самокопание и сомнения. В это время нельзя погружаться в себя с головой, чтобы не столкнуться с депрессивным состоянием.

Ситуация улучшится благодаря соединению Меркурия с Солнцем. После 18 августа Рыбы смогут внести ясность в темные мысли, оставить за спиной разочарования и включиться в работу с новыми силами. Вторая половина месяца будет насыщена общением как с новыми знакомыми, так и с друзьями из прошлого.

Астрологи рекомендуют рыбам в августе довериться судьбе и плыть по течению, не оглядываясь назад. Судьба все расставит по местам, и для этого не обязательно винить себя во всех горестях. Достаточно найти опору, благодаря которой получится справиться с любыми перипетиями.

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Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на месяц.

Автор:

Телеграф
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