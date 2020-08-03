Бизнес-гороскоп на неделю (03.08. - 09.08.2020): все знаки зодиака

Пока Венера в Близнецах, нужно относиться к деньгам легко. Можно легко зарабатывать небольшие суммы и получать деньги из нескольких источников. Во многом доходы будут зависеть от того, насколько человек коммуникабелен, подвижен, ловок, эрудирован. Но удержать заработанное при себе трудно: деньги все время будут расходиться на разные мелочи.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

В понедельник неожиданный поворот в ходе группового мероприятия, которое Овны готовят или в котором участвуют, приведет к убыткам или срочным тратам. До пятницы Овнам нужно быть скромными в оценке своих возможностей. Они рискуют взяться за дело, на которое не хватит сил или ресурсов, и потерять на этом деньги. В конце недели сложатся хорошие условия для покупки вещей для дома. Однако импульсивность Овнов может подтолкнуть их брать все первое попавшееся, вместо того чтобы делать покупки с умом.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

В понедельник — четверг Тельцы будут легко решать финансовые вопросы. Деньги начнут к ним липнуть. Для заработка не придется напрягаться. Нужно уметь договариваться и заводить знакомства. Правда, будет сложно удержаться от мелких ненужных трат. Но это не беда — покупка приятных мелочей и траты на отдых принесут Тельцам радость, а это тоже важно. В пятницу и на выходных деньги будут расходиться на прогулки и поездки, на обмен с людьми, у которых Тельцы увидят что-то нужное, на подарки родне.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

В понедельник — четверг у Близнецов отличное чутье на деньги и много желания тратить в свое удовольствие. В начале недели настроение несколько омрачит проблема с тем, чтобы отправить или получить денежный перевод, или трудности с получением финансовых документов. Но уже в середине недели все наладится. А в пятницу и на выходных Близнецам станет особенно фартить. Они к этому моменту и сами изменятся: им станет неинтересно тратить на себя, захочется копить и разумно тратить деньги.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

В понедельник дойдет до апогея связанный с чужими деньгами, кредитом, налогами вопрос, которым Раки занимались последнее время. К сожалению, он решится так быстро из-за того, что в нем появятся неблагоприятные для Раков новые обстоятельства. Затем всю неделю деньги будут стоять у Раков на первом месте. Для новых начинаний неделя не подходит, а вот для того, чтобы заканчивать начатое — вполне. Со среды в финансовой жизни Раков станет больше переговоров, денежных переводов и финансовых документов.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

В понедельник несогласие с партнером по бизнесу или клиентом приведет к нежелательным переменам на работе и срыву деловых планов. Со среды по пятницу будет легко запутаться с чужими или общими деньгами, определить, кто кому сколько должен и где чьи деньги. Зато это подходящие дни для того, чтобы, пользуясь неразберихой, присвоить себе «ничейные» деньги или вещи. На выходных Львам стоит поменьше рассказывать о своих финансовых делах — хорошо будет удаваться то, что делается в тайне.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

С понедельника по четверг Девам не стоит участвовать в чужих финансовых авантюрах и вкладывать деньги в чужой плохо продуманный, но с широким размахом, бизнес. Жажда справедливости или богатства будет подстрекать Дев к ссорам из-за общих денег и к разрыву финансовых договоренностей. Может случиться конфликт в банке, собесе, страховой компании. В пятницу будет передышка. А на выходных ссоры из-за денег возобновятся. Девам в эти дни нельзя рисковать чужими деньгами, это не принесет дохода.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

В понедельник конфликт с группой людей приведет к отмене финансовых договоренностей. Весы могут забрать свою долю из общего котла или лишиться финансовой поддержки. Больше острых событий в течение недели не будет. Во вторник — четверг нужно заканчивать финансовые дела с иностранцами. Деньги могут уходить на онлайн-покупки. В пятницу и на выходных Весы будут тратиться на статусные вещи, на то, чтобы показать окружающим свою успешность. Может прийти подарок от начальства или на светском мероприятии.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

До пятницы для Скорпионов сложатся максимально хорошие условия для сделок и финансовых договоренностей. Они будут получать подарки и отдыхать за чужой счет. Им начнет везти на скидки и бонусы. Могут прийти деньги от сделанных ранее инвестиций, проценты от банковского вклада. В пятницу и на выходных астрологическая ситуация подойдет для трат на отдых за границей и денег и подарков из-за границы. Придут деньги от работы, которую Скорпионы уже выполнили для иностранных клиентов и заказчиков раньше.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

В понедельник — четверг Стрельцы будут стремиться к большим деньгам. Активные действия напролом и напор помешают им в этом, а тайные шаги — помогут. Им нужно меньше действовать на виду у всех. Стоит побыть «серыми кардиналами» и дергать за тайные ниточки. В пятницу и на выходных им будет везти на чужие деньги, подарки, скидки, отдых за чужой счет, денежную помощь. Они могут не тратить своих денег на досуг, потому что рядом всегда найдется тот, кто с радостью возьмет все траты на себя.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

В понедельник Полнолуние «высветит» все финансовые проблемы, которые есть у Козерогов. Некоторые вопросы станет больше нельзя затягивать. Если Козероги не будут держать себя в руках, то они могут много тратить. Вторник пройдет в улаживании тех вопросов, которые появились в понедельник. Затем до конца недели приоритетной для Козерогов будет тема инвестиций, кредитов, выплат, и других моментов, касающихся чужих денег. К ним начнет приходить много финансовой информации — и полезной, и спама.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

В начале недели Водолеям будет не до денег — им захочется новизны, свежих впечатлений и каких-то кардинальных шагов, из-за чего пострадают отношения и домашняя жизнь. Зато со среды по пятницу их финансовая жизнь будет максимально активна. Это хорошие дни для того, чтобы продолжить заниматься теми вопросами, которые они уже начали раньше. Начинать новые дела нельзя. В четверг могут быть убытки из-за рассеянности или из-за чужого обмана. На выходных тема денег снова отойдет на второй план.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

По четверг включительно Рыбам нельзя рисковать деньгами и идти к тому, чего захотелось, любой ценой. В итоге окажется, что дело не стоило затраченных усилий. Зато в эти дни можно покупать интерьерные украшения и вещи для дома, которые сделают быт комфортнее. С пятницы, когда Венера сменит знак, у Рыб станет больше трат на отдых, развлечения, хобби и детей. На выходных, не стоит нервничать насчет денег, спешить, ссориться. Если есть спорные финансовые вопросы, лучше отложить их решение на другой день.