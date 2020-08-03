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Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (03.07. - 09.08.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (03.07. - 09.08.2020)
Обновлено 09:06 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Главным астрологическим событием на любовном небосводе будет переход Венеры из Близнецов в Рака в пятницу. Венера в Близнецах настраивает людей на знакомства и общение. Они будут легко обмениваться телефонами и ходить на свидания из любопытства. Отношения станут легкими, никому не захочется погружаться в сильные страсти.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

В первой половине недели Овны агрессивны и неуживчивы. Они начнут легко срываться на окружающих: они сильно заняты, и требующие внимания люди будут восприниматься как помеха. Овны могут замечать симпатичных представителей противоположного пола, но шанс что-то с кем-то начать минимальный. Во второй половине недели в наилучшем положении окажутся семейные Овны. У них в доме станет больше любви. Остальные станут уделять личной жизни больше внимания, но предпочтут не выставлять ее напоказ.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцов будут больше волновать не романтические, а семейные отношения, обстановка дома, отношения с родителями, вопросы содержания семьи и практические нюансы, связанные с совместным проживанием и домашним хозяйством. В понедельник события дома или на работе вынудят Тельцов отменить планы и сделать что-то непредсказуемое. В этот день им трудно согласовывать поступки с интересами партнера. В пятницу и на выходных у свободных Тельцов будет больше шансов с кем-нибудь познакомиться.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

До пятницы Венера в Близнецах сделает Близнецов обаятельными, легкими в общении и заинтересованными в любви. Они будут охотно знакомиться и ходить на свидания, хотя глубокого интереса к делам другого человека у них не появится. Им будет важно слышать комплименты, получать приятные впечатления и видеть, что они привлекательны. В конце недели усилившаяся эмоциональность личной жизни покажется им утомительной. Они попытаются компенсировать нежелание эмоционально вовлекаться в партнера подарками.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

В первой половине недели Ракам и их партнерам будет трудно найти взаимопонимание. Окажется, что у них разные взгляды на многие вещи, а попытки Раков логически обосновать свою позицию не встретят понимания. Партнер может давить на Рака и ставить ультиматумы. В конце недели Раки обретут внутреннюю гармонию. Они перестанут доказывать свою правоту, им станет важнее, чтобы их любили и в отношениях был мир, чем в том, чтобы партнер разделял их взгляды. Свободные Раки станут пользоваться большим успехом.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Полнолуние в понедельник высветит все существующие в отношениях проблемы и все недостатки партнера. Если Львы и до этого были недовольны отношениями, скорее всего, они расстанутся. Но даже счастливые пары в понедельник могут «на нервах» ссориться. А вот потом до конца недели новых событий не будет, и у Львов появится время подумать над тем, что случилось в понедельник. Во вторник — четверг имеет смысл поговорить об этом с друзьями, а в конце недели стоит побыть наедине с собой и поразмыслить надо всем в спокойной обстановке.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Со среды по пятницу Дев потянет к эмоциональной близости с партнером, захочется разделить с ним интересы, время, деньги. Девы умеют держать чувства под контролем, и если у них будут какие-то другие важные дела, они займутся, в первую очередь, ими. Но фоном все равно постоянно будут крутиться в голове мысли о личной жизни. В случае проблемного личного гороскопа, Девы в эти дни на себе прочувствуют, что такое созависимость, когда крайне сложно разделить свои персональные интересы и проблемы партнера.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

С понедельника по четверг активность партнера или поклонника Весов примет просто угрожающие размеры. В лучшем случае он примется с энтузиазмом трудиться «на благо отношений» (о чем его никто не просил), а в худшем будет суетиться и злиться на Весов, что те недостаточно уважают то, что он делает. Но в обоих случаях пользы от такой его активности будет ноль, а отношения пострадают. В пятницу Весы получат передышку. А на выходных в личной жизни будет много бестолковой суеты и ссор на ровном месте.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

В понедельник личные отношения Скорпионов серьезно пострадают, вплоть до разрыва отношений или вынужденного временного расставания. В наилучшем положении окажутся те, кто ходит на свидания, но не связал себя никакими обязательствами. У них день тоже будет нервным, но без ущерба для личной жизни. А затем до конца недели ничего нового не произойдет. Кому нужно обдумать события понедельника, у тех будет на это время, а у кого понедельник прошел спокойно, тот так же проведет и остальную неделю.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

До пятницы у Стрельцов счастливое время в личном плане. Партнер будет тянуться к обществу Стрельцов, соглашаться, уступать, стараться чем-то развлечь. Минусом станет то, что благодушного и довольного жизнью партнера трудно раскачать на какие-нибудь дела. Вокруг будет много поклонников. Но от них тоже не стоит ждать инициативы. Если Стрельцы захотят с кем-то познакомиться, им лучше сделать первый шаг самим. На выходных может быть романтическое приключение, но без продолжения.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

В первой половине недели Козероги будут спорить с партнером, причем Козерогам в этих спорах придется говорить с позиции старшего, более умудренного опытом и рационального. Знакомиться в это время бесполезно — легкое общение быстро перейдет в спор. Зато в конце недели личная жизнь станет идеальной. Партнер будет радовать заботой и пониманием. Утихнут споры. В окружении свободных Козерогов появятся люди, которые захотят с ними встречаться. Хотя они и могут долго молчать о своих чувствах.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

В понедельник зацикленность Водолеев на себе, в том числе и на размышлениях, хорошо ли им с партнером, приведет к семейной ссоре, а в самых критических вариантах — к уходу из дома. Затем до конца недели отношения будут оставаться самой важной темой для Водолеев. Они будут расставлять точки над «i», а в случае хороших отношений — жить интересами партнера и делать все для развития отношений. Многие Водолеи будут оформлять связанные с отношениями документы — свидетельство о браке, разводе, доверенность.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

С понедельника по четверг у Рыб будет время семейной гармонии. Семейные Рыбы найдут счастье дома. Им можно организовать общесемейный отдых, устроить домашний праздник. У Рыб, состоящих в романтических отношениях, сложатся благоприятные условия для того, чтобы познакомить любимого человека с родителями или съехаться с ним. В пятницу и на выходных обстановка будет больше подходить для романтических приключений и свиданий без обязательств, просто для того, чтоб отдохнуть в романтической обстановке.

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Все по теме:

Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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