Бизнес-гороскоп на неделю (10.08. - 16.08.2020): все знаки зодиака

Чаще всего людям мешают разбогатеть их собственные мысли и барьеры в сознании, которые блокируют энергетику. Не стоит недооценивать важность позитивного мышления, потому что деньги любят уверенность, оптимизм и желание развиваться. В середине августа может произойти много важного и интересного, поэтому нужно готовиться к любому исходу, к динамике и к тому, что придется попотеть ради заработка.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

У Овнов в первой половине недели может появиться ощущение, что в их финансовой жизни наступила черная полоса. Это не так, потому что звезды и планеты хоть и будут в дисгармонии, их воздействие будет скорее психологическим. Овнам покажется, что мир рушится, а деньги ускользают, но это не так. Нужно больше трудиться и не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Особенно важно абстрагироваться от мнения негативных людей, которые только и делают, что сомневаются.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Уже в понедельник Тельцам астрологи настоятельно советуют сделать уборку по правилам фэн-шуй. Это поможет создать благоприятную атмосферу для успеха. Полезно будет убираться на только дома, но и на рабочем месте. Нужно навести порядок и разложить все по своим местам. Это поможет сфокусироваться на важных задачах и не потерять в производительности. Большая удача ждет Тельцов, которые работают в сфере услуг или много общаются по работе. Полезными станут командировки, смена обстановки.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам не стоит забывать про отдых, так как неделя может оказаться изматывающей. Во второй половине недели, примерно с 14 августа, можно будет пойти по магазинам за новой одеждой, поменять что-то в своем стиле. Это благоприятно скажется на энергетике, из-за чего Близнецы смогут легче договариваться с людьми и влиять на их решения. Также астрологи советуют избегать семи опасных фраз, которые отпугивают богатство. Нужно быть внимательными к своим словам и мыслям. Сомнения и страхи точно не сделают Близнецов богаче.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам привлечь больше удачи и денег в свою жизнь помогут позитивные установки на каждый день. Их актуальность лишь повышается тем, что люди будут немного отстраненными в этот период, и Ракам придется уповать лишь на самих себя, на свои силы и мудрость. Всем, кто будет просить о поддержке, стоит временно отказывать. Нужно все свои силы пустить на решение актуальных проблем, так как денежная удача больше не потерпит промедления.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам необходимо будет научиться управлять своими эмоциями, особенно 10 и 11 августа - в дни энергетического диссонанса звезд и планет. Разрушительная энергия ночных светил не поможет Львам ни в чем. Наоборот, у эти людей могут появиться новые страхи и комплексы. С 12 числа ситуация начнет медленно улучшаться. К пятнице Львы уже смогут восстановить свою эффективность. Не исключено, что в пятницу и субботу Львов будут посещать отличные идеи. Их следует зафиксировать, чтобы не потерять: многие из них пригодятся в будущем.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девам необходимо будет договориться с внутренними демонами. Есть несколько признаков того, что это уже удалось сделать. Если это так, то неделя будет максимально продуктивной и приятной. Астрологи советуют выбросить из головы страхи и комплексы, потому что больше всего будет везти смелым Девам. Нельзя позволять своим негативным мыслям обретать форму. Это прекрасная неделя для тяжелой умственной работы, командировок и ведения переговоров. Нужно быть на высоте во всех аспектах.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Для того, чтобы деньги притягивались, словно магнитом, Весам стоит воспользоваться созидательным мышлением. Нужно мыслить так, словно от этого зависит будущее, ведь отчасти так и есть. Звезды и планеты сейчас в очень благоприятном положении. Любое новое дело может обернуться быстрым успехом. Необходимо воспользоваться этим, чтобы продвинуть свои идеи, убедить в чем-то начальство или партнеров, договориться с ними о чем-то важном. Это прекрасный период для заведения новых деловых знакомств.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам для максимальной продуктивности в бизнесе и на работе придется настроиться на состояние потока. Есть шесть способов его поймать. Необходимо сделать это максимально быстро, чтобы как можно больше времени провести в состоянии продуктивности. Особенно полезным это будет для тех, кто занимается креативной деятельностью. Также повезет Скорпионам, которые занимаются сложной и монотонной работой. Им также важно поймать это состояние, при котором ничто не будет отвлекать и захочется больше работать. В качестве отдыха можно совершать приятные покупки.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам покупки лучше временно отложить. Можно потратить немного денег на развлечения или небольшие покупки в интернете. Что касается работы и заработков, то сделать их максимально успешными поможет соблюдение режима дня, ведь это влияет на энергетику человека и его настроение. Правильный режим сна даст больше сил и больше возможностей, повысит продуктивность. Астрологи не рекомендуют брать сейчас кредиты и оформлять ипотеку. Не стоит также откладывать на потом оплату коммунальных услуг.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам на этой неделе придется встретиться с многочисленными мелкими неприятностями финансового и рабочего характера. Это значит, что за день могут накапливаться негативные эмоции. Избавиться от них и набраться сил перед новым днем помогут медитации на полное расслабление перед сном. На выходных лучше не жалеть денег на развлечения и отдых с друзьями и родственниками. Очень важно будет забыть о проблемах на работе, чтобы войти в новую неделю с новыми силами.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Для того, чтобы Водолеев ничто не отвлекало от заработков, работы и дел, важно не зацикливаться на прошлом и обидах. Особые практики и талисманы помогут этим людям быстрее прощать себя и других, фокусируясь на самом важном. Это также поможет улучшать коммуникацию, находить новых друзей, соратников и партнеров. В целом неделя будет непростой, но весьма продуктивной с финансовой точки зрения. Что до покупок, то их лучше совершать 11, 12 или 13 августа.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

У Рыб очень сложным может быть начало недели. Включиться в работу будет гораздо труднее, чем обычно. Эксперты советуют воспользоваться тремя сильными заговорами на счастье и удачу, чтобы не потерять нить, ведущую к финансовому успеху. Деньги будут любить спокойных и собранных Рыб, поэтому придется каждую проблему на своем пути преодолевать осторожно, без спешки. В качестве отдыха можно отправиться на шопинг или заняться творчеством и хобби.