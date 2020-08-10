Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (10.07. - 16.08.2020)

Самая коварная тема этой недели - ревность. Убывающая Луна прольет свет на наши страхи, сомнения и внутренние барьеры. Непредвиденные обстоятельства, притянутые "за уши" подозрения, необоснованные упреки могут оставить нас в недоумении: куда исчезла любовь и гармония в паре? Астрологи советуют приготовиться к неминуемому, чтобы не пропустить любовные возможности и не разрушить текущие отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Одиноких Овнов ждут отличные шансы создать перспективный и счастливый любовный симбиоз. Астрологи советуют смотреть в оба: рядом может оказаться человек, который подтолкнет к необходимым переменам и станет путеводной звездой. Тем, кто уже нашел свою звезду, следует придумать новые интересные совместные занятия, благодаря которым партнеру захочется больше свободного времени проводить рядом.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

В середине августа к Тельцам может вернуться любовь и гармония, если они будут в согласии с собственным внутренним Я. Астрологи предлагают практиковать медитации, быть внимательнее к своим потребностям, а также не забывать о желаниях и стремлениях любимого человека. Нельзя жертвовать как собой в угоду кому-либо, так и просить о жертвах во имя себя. Энергетический вампиризм сейчас может здорово пошатнуть тандем влюбленных.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Одинокие Близнецы в августе могут познакомиться с интересным человеком, который пробудит необычные чувства. Однако роман не обязательно будет длительным: возможно, все закончится на стадии легко флирта. Что бы ни случилось, следует присмотреться к человеку и не бросаться в объятия слишком быстро. Близнецам в отношениях тоже не стоит рисковать своим счастьем. Конфликты лучше временно "подвесить": со временем они решатся сами собой.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Влюбленных Раков ждет развитие или продолжение прошлого романа, а одиноким звезды обещают встречу с тем, кто во многом будет соответствовать идеалу привлекательности. Окольцованным Ракам на этой неделе желательно решить, стоит ли ломать копья и стрелы, пускаясь в скандалы и выяснения отношений, или же можно все уладить мирным путем. Самое главное - не забывать, что любые конфликты не лучшим образом отражаются на любви.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львов ждет счастливая неделя, наполненная взаимопониманием и теплом. Именно рядом с любимым человеком можно будет укрепить отношения, возродить забытые чувства, вернуть интерес партнера. Самым лучшим решением будет совместный отпуск, но спасут и "домашние" секреты любви: нежные слова, совместные увлечения, романтические подарки, вечера за просмотром любимых фильмов. Если в личной сфере пока все сложно и грустно, свой дух все равно стоит приободрить - если сделать свою энергетику положительной, к вам быстрее придет любовь.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Одиноких Дев в середине августа может привлечь тот, кого можно назвать полной противоположностью. И хотя вряд ли получится выстроить гармоничный союз, у этого человека можно будет многому научиться, и в первую очередь - оптимизму и умению радоваться незначительным вещам. Семейным представителям Знака советуют быстро реагировать на смену настроения партнера и чаще успокаивать его комплиментами.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Весам самое главное сейчас - не торопить события, не воевать с судьбой, а научиться терпению. Убывающая Луна может вмешаться в ход любого дела. В особенности пострадает сфера любви, поэтому любые сложности и разногласия необходимо решать полюбовно, без упреков и повышенных тонов. Весам, которые находятся в активном поиске, лучше сосредоточиться на других аспектах жизни, а свидания запланировать на выходные. Тогда не пострадает ни работа, ни самореализация, ни уверенность в себе.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионы в свободном полете на этой неделе могут проникнуться симпатией к тому, кто смел, напорист, решителен и целеустремлен. Велика вероятность развития бурного романа, благодаря которому удастся не только обрести счастье, но и получить возможность постоянного обновления. Если уже есть амурный партнер, то с ним будет много разговоров на самые разные темы. Получится выудить даже то, о чем раньше любимый человек не желал говорить.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

У Стрельцов неделя может стать противоречивым и непонятным временем. Чтобы не потерять уверенность в себе и своем партнере, астрологи советуют держаться знакомых берегов и не бояться разговаривать на щекотливые темы. Сама судьба может намекнуть на перемены, которые давно назрели в личной жизни - нужно верно понять подсказку и предпринять все возможное, чтобы выйти из режима ожидания и, наконец, пойти вперед.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Одиноких Козерогов ждет общение с человеком, который ищет партнера с определенным набором качеств, который характерен для вашего Знака. Астрологи советуют не прятать свои сильные стороны и достоинства - это вызовет правильную реакцию и явную заинтересованность. Семейным Козерогам звезды обещают новые грани, которые получится открыть вместе с любимым человеком. В отношениях станет больше искренности и свободы: планка требований спадет и воцарится гармония.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Эту неделю астрологи советуют посвятить исполнению обещаний, решению накопившихся личных проблем, следованию обязательствам. Именно это время отлично подходит для того, чтобы навести порядок в жизни, в том числе на любовном фронте. Стоит провести работу над ошибками: семейным Водолеям - прекратить игры на два фронта, Водолеям с разбитым сердцем - удалить номера бывших, а тем, кто в поиске - составить анкеты на сайтах знакомств. Плоды усилий не заставят себя долго ждать и не разочаруют.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Одинокие Рыбы могут познакомиться с тем, с кем они в результате полностью совпадут в чувственном и эмоциональном плане, с кем будет интересно разговаривать, кто сможет подтолкнуть к самосовершенствованию и смелому шагу вперед. Рыбы, счастливые в браке, будут готовы на новые, экстравагантные и необычные перемены. С помощью поддержки партнера удастся удовлетворить многие амбиции, закрыть неприятные вопросы и освоить новые интимные практики.