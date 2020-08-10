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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.08.- 16.08.2020)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.08.- 16.08.2020)
Обновлено 07:47 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com
На этой неделе вас могут ожидать разнообразные неурядицы, но ваша задача - любыми силами сохранить хорошее настроение. Именно от него будет зависеть, как повернется ваше будущее.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа 2020 года Овен

Все сложные дела планируйте на этот промежуток времени. Велика вероятность, что результат превзойдет ваши ожидания. Любые знакомства, случившиеся сейчас, могут перерасти в пылкие чувства. Оглядитесь по сторонам! Овны, сидящие на диете, будут испытаны соблазнами.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа 2020 года Телец

Вас ждут дела и заботы, и не только. Впрочем, вы скорее будете им рады, чем наоборот. Тельцы творческих профессий смогут предложить начальству интересные идеи. Не бойтесь просить за них хорошую оплату. Если к вам обратятся за помощью, особенно нематериальной, соглашайтесь!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа 2020 года Близнецы

Эта неделя будет наполнена неприятными мелочами. Вроде бы и не страшно, но настроение испортят. Многие планы могут сорваться, а люди, на которых вы полагались, подвести. Постарайтесь хорошо провести хотя бы выходные - например, в кругу друзей.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа 2020 года Рак

Звезды рекомендуют вам не подписывать никаких бумаг. Вас могут обмануть! Одиноких Раков может ожидать роман. Правда, рассчитывать на долгие серьезные отношения не стоит. Не помешает сменить обстановку. Это может быть поездка в другой город на несколько дней.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа 2020 года Лев

Будьте осторожны во всем, что касается денег. Лучше никому не давать в долг и не совершать крупные покупки. В любовных отношениях воцарится мир. Помирятся даже те, кто долго был в ссоре. Прежде чем высказать мнение по любому вопросу, сначала много раз подумайте!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа 2020 года Дева

В середине этой недели Девы могут почувствовать себя разбитыми и обессиленными. Лечится это легко - отдыхом. Вам нужна передышка в виде короткого отпуска. На работе будьте аккуратны с коллегами. Возможно, они строят вам козни. Будьте начеку и не давайте себя в обиду.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа 2020 года Весы

Плывите по течению и не принимайте глобальных решений - это лучшее, что вы сейчас можете сделать. Во всех начинаниях вас поддержат близкие люди. Ближе к середине недели отправляйтесь на шопинг! Есть вероятность купить массу полезных вещей, подарки, и не потратить при этом много денег.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа 2020 года Скорпион

Не делитесь мыслями ни с кем, иначе окажетесь уязвимы. На этой неделе велика вероятность частых ссор с возлюбленным. Главное, не затягивайте с примирением, рискуете потерять отношения. В финансовых вопросах все будет не слишком гладко. Просто переждите этот период.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа 2020 года Стрелец 

Сейчас не стоит идти на поводу у своих желаний - они могут оказаться ложными. Возможно, придется выполнять поручения, которые будут вам не по душе. Порадуют близкие люди, так что настроение поднимется. И даже аврал на работе не испортит его.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа 2020 года Козерог

Ничего нового в вашей жизни пока происходить не будет. Но это и к лучшему. Сейчас стоит разобраться со старыми делами и вопросами. Если будет возможность переложить свои обязанности на чужие плечи, сделайте это. Главное, не переживайте и не волнуйтесь по пустякам.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа 2020 года Водолей

Вас ждет бесконфликтный период. Вы настолько расслабитесь, что впервые за долгое время почувствуете умиротворение. Самое время воплощать мечты в жизнь! Займитесь этим. На работе возможны перемены. Причем кому-то повезет, а кому-то придется уволиться.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа 2020 года Рыбы

Рыбы слегка закрылись в себе, что, с одной стороны, говорит об их самодостаточности, но с другой, может им навредить. Общение с друзьями, обмен мнениями и опытом - как личным, так и деловым, - не менее важная часть жизни. Иначе вы рискуете застопориться на одном месте.

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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