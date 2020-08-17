Бизнес-гороскоп на неделю (17.08. - 23.08.2020): все знаки зодиака

В конце недели Марс сделает квадрат с Сатурном, и это будет тормозить любые активные действия. Венера в Раке создаст условия для того, чтобы люди могли экономить, делать запасы, тратить деньги только на семью. Доход будут приносить работа в домашней обстановке, семейный бизнес, родственные связи. В финансовых делах лучше не придерживаться привычных схем, а попробовать что-то новенькое.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Эта неделя в целом складывается благоприятно для деловой активности Овнов. С самого начала недели вам удастся довести до полного завершения некоторые свои проекты. Причем, в вашей работе произойдет ускорение за счет того, что отпадет необходимость в рутинной работе. Рекомендуется использовать технические новинки. Деловые контакты устанавливаются легко и сулят расширение вашей деятельности. Вторник и воскресенье требуют осторожности. Хорошо участвовать в конкурсах, соревнованиях, кастингах, а также любых видах деятельности, где требуется проявить личные таланты и пробивные способности. Вы будете способны к нестандартным поступкам, и это позволит вам обойти конкурентов в конкурентной борьбе.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Эта неделя складывается удачно для Тельцов. Ориентируйте себя расширение и укрепление деловых отношений. Это прекрасное время для деловых знакомств, встреч, поездок. Причем желательно, чтобы инициатива знакомств исходила от вас – в этом случае успех встречи более вероятен. Также эти дни благоприятствуют поискам дополнительной подработки. Наиболее успешно пойдут дела у тех, кто работает вместе с родственниками, в семейном бизнесе или на дому. Старайтесь не ставить перед собой жестких планов и решайте вопросы по мере их поступления. Именно такой стиль работы будет наиболее эффективным.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Уровень доходов Близнецов на этой неделе может существенно повыситься. Это особенно справедливо для тех, у кого имеется несколько источников доходов, помимо основной работы. Используйте эти дни для совершенствования навыков в работе и повышения уровня профессионального мастерства. Также в это время вы можете рассчитывать на получение льгот, скидок при покупке потребительских вещей. Старайтесь делать покупки в дни проведения акций, когда действуют выгодные скидки. Другим позитивным направлением недели может стать расширение и укрепление деловых связей. Все самые важные деловые встречи лучше всего запланировать на первую половину недели. Хорошо проходят поездки, легко решаются вопросы, связанные с документами.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

На этой неделе удача сопутствует в делах Раков. Вероятно, вам не обойтись без поддержки друзей и единомышленников. Это прекрасное время для коллективного обсуждения общих вопросов. К вашему мнению будут прислушиваться, и вы во многом сможете влиять на формирование коллективных решений. Преуспевают те, кто работает в общественных организациях, занимается обслуживанием компьютеров, связан по работе с Интернетом. Используйте нестандартные решения, которые и будут единственно верными. Также очень важно сохранять последовательность в действиях. Тогда у вас будет прекрасная возможность добиться реализации своих целей. Старайтесь быть на виду у начальства, активно вносите предложения об усовершенствовании методов работы – вас обязательно услышат, оценят.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Вся неделя, начиная с первых дней, складывается благоприятно для Львов, которые планировали записаться на прием к вышестоящему начальству. Вы можете попросить о предоставлении материальной помощи, всевозможных льгот на оплату путевки в лечебно-оздоровительный санаторий. Либо предложить работодателю оплачивать вам проезд к месту работы и обеды в рабочее время. Доверительный стиль отношений с начальством поможет решать подобного рода вопросы. Также звезды советуют сосредоточить внимание на совершенствовании в профессии.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девы на этой неделе смогут повысить свою квалификации и успешно решить сложные профессиональные вопросы. В первой половине недели у вас будут лучше всего получаться дела, связанные с дальними контактами, деловой перепиской, работой на компьютере через Интернет. Это очень полезные дни в плане приобретения новых знаний, обмена опытом. Возможно, вы будете нуждаться в подсказке более опытного коллеги. Такой взаимообмен идеями и знаниями – очень позитивный процесс, способствующий ускорению решения многих вопросов. Также в эти дни складывается благоприятная финансовая ситуация. Вы сможете сравнительно легко получить доступ к кредитным ресурсам.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Прекрасная неделя для Весов, занимающих руководящие должности. Вы особенно преуспеете в делах в первой половине недели, поэтому наиболее важные дела лучше запланировать на эти дни. Вы будете способны к проведению реформ, используя методы мягкой силы. Можно делать кадровые перестановки, вносить коррективы в график работ, заниматься оптимизацией бюджетных расходов, урезая все неэффективное и устаревшее. Хорошее время для привлечения кредитных ресурсов в развитие бизнеса. Обстоятельства могут складываться таким образом, что многие вопросы будут находить свое решение легко и быстро.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам, которые находятся в стадии судебно-юридических разбирательств, удастся успешно урегулировать ряд важных вопросов. Старайтесь действовать открыто и в точном соблюдении с рамками закона. В этом случае обстоятельства могут поменяться, и это будет выгодно для вас. Используйте представляющиеся вам удачные возможности первой половине недели – и у вас все получится. Также эти дни отмечены высоким уровнем работоспособности. Можете ставить перед собой самые трудоемкие и физически затратные задачи. Это хорошее время для делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Независимо от того, какую должность вы занимаете, ваша работа будет идти весьма продуктивно. Складываются благоприятные условия для трудоустройства.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

У Стрельцов на этой неделе прекрасное время для того, чтобы проявить свои изобретательские и рационализаторские способности. Не пренебрегайте всевозможными техническими средствами, благодаря которым можно было бы увеличить производительность труда. Также это хорошее время для отказа от всего устаревшего и малоэффективного в пользу технической модернизации. Резервом для роста также является более рациональное использование рабочего времени.Усиливается вера в свои таланты и способности. Это действительно время смелых свершений. Можно браться за совершенно новые дела, в которых у вас мало опыта – вы способны быстро обучаться и решать самые нестандартные вопросы.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Финансовые возможности Козерогов на этой неделе могут прирастать благодаря успешному сотрудничеству с деловыми партнерами и клиентами. Поэтому удачно пойдут дела у работающих в сфере услуг. Увеличится приток клиентов, ваши услуги будут востребованы. Старайтесь подходить к каждому заказчику или клиенту творчески, с фантазией и выдумкой – это только прибавит к вам симпатии клиентов. Преуспевают работники салонов красоты, финтес клубов, торговцы модными вещами и украшениями. Хорошо заниматься оформлением страхования имущества. При необходимости можно брать ипотечный кредит.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

В течение этой недели у Водолеев будет благоприятное время для наведения порядка в текущих делах. Подумайте о более эффективном использовании имеющейся в вашем распоряжении техники и механизмов – это могло бы сделать ваш труд более производительным. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются доброжелательные. Вы будете относиться к своей работе с особым желанием и любовью. Хорошее время для тех, кто проходит стажировку, производственную практику – вы сможете получить и усвоить много полезных навыков. Рекомендуется активнее проявлять инициативу при установлении деловых контактов. Возможно, в поле вашего зрения появятся люди, которые будут делать вам предложения о сотрудничестве.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбы на этой неделе могут преуспеть в делах во многом благодаря умению находить взаимопонимание в контактах. Прежде всего, это почувствуют торговцы, посредники, консультанты, водители транспорта, преподаватели и журналисты. Значительно ускоряется товарно-денежный и информационный обмена, поэтому причастные к этому сферы деятельности только выиграют. Консультантам сетевого маркетинга рекомендуется именно на эти дни планировать проведение рекламных акций, встреч с потенциальными заказчиками и подписчиками – ваши силы и средства не будут потрачены напрасно. На подъеме торговые сделки. Также эти дни могут быть связаны с высоким уровнем работоспособности. Вы будете очень энергичными и удачливыми в делах.