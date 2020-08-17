Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (17.08. - 23.08.2020)

Представителей всех знаков Зодиака с 17 по 23 августа 2020 года ожидает весьма эмоциональная неделя. Приятных моментов прогнозируется очень много. Во многом это произойдет благодаря особенному положению Венеры в Раке; также свою положительную лепту внесет и Новолуние во Льве.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Овнов ожидает значительное увеличение любовного потенциала. У некоторых начнется захватывающий роман с очень интересным человеком. Астрологи советуют использовать шанс проводить с ним больше времени — это может закончиться успехом. Семейным Овнам, невзирая на внешние препятствия, важно укрепить психоэмоциональную связь с партнером — это станет залогом крепкой любви.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Астрологические тенденции этой недели подтолкнут Тельцов к экспериментам в любви. Новолуние в Деве 19 августа — отличная возможность освежить чувства и внести в совместную жизнь новые впечатления. Единственное, о чем предупреждают астрологи, — не перестарайтесь. Вероятен неожиданный, но очень счастливый поворот событий в романтической сфере. Если вам нравится какой-нибудь человек, вполне возможно, что он с удовольствием ответит на ваши чувства.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Одиноких Близнецов на этой неделе ждет отличная возможность начать отношения с тем, кто долгое время игнорировал их ухаживания.Счастливых в браке ждет период накала страстей: есть риск извести партнера эмоциональной переменчивостью, странными инициативами и фантастическими требованиями. Зато отношения не превратятся в рутину, а станут гораздо разнообразнее. Вместе с партнером вы сумеете совершить короткое, но интересное путешествие, которое еще больше сблизит вас.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Планета любви Венера всю неделю будет пребывать в этом знаке, что поможет вам привлечь больше потенциальных поклонников. Вы почувствуете себя более привлекательными и станете буквально фонтанировать позитивом. Наиболее удачные дни для знакомств — 19 и 20 августа, когда таинственная Луна встречается с пылким Солнцем.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львам, ищущим свое счастье, эта неделя принесет прекрасные возможности для начала удачного романа, который удовлетворит многие их потребности, причем не только эмоционального характера, но и личностного, карьерного и творческого. Семейным представителям Знака крайне важно сохранять в отношениях то, что было достигнуто совместным трудом. Возможны новые знакомства, новая любовь.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Представителей Дев ожидает море любви: получайте удовольствие, не усложняя дорогу к своему счастью.Постарайтесь, чтобы отношения с партнером были равноправными, и проявляйте настоящую щедрость в выражении собственных чувств. Одиноким Девам следует более трезво оценить свои шансы в устройстве личной жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Тем из вас, кто ищет свою вторую половинку, определенно есть чего ожидать. Появятся хорошие возможности для новых знакомств и более тесное общение с теми, кто пока находится в кругу друзей, но вызывает более теплые чувства. Счастливым в отношениях Весам астрологи советуют не терять себя.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Уран позаботится о том, чтобы наступающая неделя принесла Скорпионам самое лучшее. События недели позволят понять, что у любой пары есть перспективное будущее. Главное — относиться друг к другу бережно, прощать мелкие недочеты и слабости характера. Свободные Скорпионы встретятся с хорошими друзьями, чтобы обсудить животрепещущие проблемы.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

На этой неделе Стрельцов ожидают интересные любовные приключения: случатся весьма разноплановые события, которые будут сопровождаться приятными эмоциями.Свободных и ищущих отношений Стрельцов в конце лета ждет встреча с человеком, который обладает почти всеми качествами идеального и предназначенного судьбой партнера. Нашедшие любовь должны приложить сейчас много усилий, чтобы отношения стали беззаботнее, превратились из каждодневной работы в праздник.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козероги на этой неделе как никогда остро почувствуют ответственность за отношения с близким человеком. Астрологи прогнозируют и яркие переживания, и страстные ссоры, и пылкие признания. Состоящие в отношениях окунутся в ощущение полной гармонии – для этого необходимо обязательно отпустить прошлые обиды и справиться с болью, если она еще осталась в сердце.Тем, кто одинок, желательно не слишком часто напоминать о себе интересующему человеку, чтобы не попасть в любовную зависимость.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Исключительно благоприятная неделя для состоящих в отношениях Водолеев – их любовь станет еще более глубокой. Свободных Водолеев на этой неделе может очаровать тот, в ком явно есть внутренней стрежень, кто имеет твердый характер и ведет более социально активный образ жизни, чем они. Такой человек может многому научить и стать не просто любовником, а учителем, который раскроет сильные стороны характера.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Вам обязательно нужно воспользоваться потенциальными романтическими возможностями. Благоприятное время для легкого флирта, заведения перспективных знакомств, обращения за советом к более искушенным друзьям. Одиноким Рыбам звезды приготовили незабываемое романтическое знакомство или свидание. Сложно определить, к чему это приведет, но аспекты планет указывают, что впереди есть все шансы начать новый роман. Состоящим в отношениях предстоит пережить множество радостных моментов.