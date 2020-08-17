Скачать
Понедельник, 17.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине - почти полторы тысячи новых случаев коронавируса
В Украине - почти полторы тысячи новых случаев коронавируса
Пойдут ли дети в школу с 1 сентября: объяснение Миздрава
Пойдут ли дети в школу с 1 сентября: объяснение Миздрава
Феноменальная передача Наваса - в обзоре матча Севилья - Манчестер Юнайтед (Видео)
Феноменальная передача Наваса - в обзоре матча Севилья - Манчестер Юнайтед (Видео)
17 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
17 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (17.08.- 23.08.2020)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (17.08.- 23.08.2020)
Обновлено 08:40 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Данный период подбросит мотивации в очаг отчаявшихся. Если у вас были дела, которые давно уже находятся в застое, то сейчас можно приступить к ним с удвоенной решимостью. Начало недели будет удачным для посещения косметолога, избавления от старых ненужных вещей и привычек.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа 2020 года Овен

Овнам рекомендуется запланировать на первую половину недели наиболее важные дела по дому и в семье. Особенно это относится к тем делам, которыми предстоит заниматься вместе с другими членами семьи. Вы сможете легко договориться о распределении обязанностей, да и сама работа не вызовет никакой напряженности в семье.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа 2020 года Телец

Эта неделя может подарить Тельцам новые чувства и эмоции, позволит сблизиться с любимым человеком. В начале недели предстоит сделать выбор, который снимет груз обязанностей с ваших плеч. Предстоит посомневаться в верности решения. Разрешатся вопросы учебы, однако возникнет дилемма переезда.  Больше внимания уделите отдыху и своему самочувствию.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа 2020 года Близнецы

Близнецы получат хорошее вознаграждение за дело, которым занимались с начала года. Вероятно, речь пойдёт о продолжительном проекте, работе на одной должности или подготовке серьёзного мероприятия. Как бы то ни было, награда уже ждёт достойных, так что приготовьтесь получить ещё один повод для радости. Большинство Близнецов откроют для себя новые горизонты в хобби – уделите увлечениям больше свободного времени.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа 2023 года Рак

Раки легко и воодушевленно начнут эту неделю. Ваш настрой можно назвать ироничным. Вы проявляете уверенность в поступках и знаете верное направление на пути к цели. В середине недели вы неспешно будете заниматься важными делами, результат получите толковый и вполне ожидаемый. 

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа 2020 года Лев

Огромная внутренняя сила, наличие который у себя Вы полагаете, существует на самом деле. Но проявить себя она может только в чрезвычайной ситуации. И Вы мудро решаете пока ее не тормошить. Главная задача текущего момента – сохранение достигнутого, ибо оно будет являться тем фундаментом, на котором будет строиться все Ваше дальнейшее бытие.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа 2020 года Дева

Дев ждет удача в финансовом плане. Неделя окажется ресурсной и благоприятной на источники заработка. Вы окажетесь в нужное время в нужном месте, заручитесь поддержкой влиятельных людей. Дома могут наблюдаться некоторые недоразумение в общении с близкими, однако все можно решить посредством диалога. 

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа 2020 года Весы

Лишние движения без предварительного плана могут негативно сказаться на психологическом здоровье Весов. Рекомендуется в течение недели не перегружать себя и больше внимания уделять релаксации в полном одиночестве. Всего неделя вдали от шума, и вы ощутите себя бодрее! А особо важные дела этого периода лучше пока отложить.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа 2020 года Скорпион

Скорпионам в начале недели удастся приоткрыть тайну над вопросами, которые прежде были для вас недоступны. Возможно, вы будете испытывать ограничение в чем-либо, окажетесь в некоторой изоляции от окружающих, однако это позволит вам лучше сосредоточиться на самых важных вопросах.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа 2020 года Стрелец 

Целый ворох событий подкинет Стрельцам предстоящая неделя. В жизни одиноких намечаются подвижки, а занятые станут на шаг ближе к браку. И тем, и этим уже надо задуматься о цели, направлении отношений, иначе вы рискуете попасть в точку расхождения ценностей. Будьте откровенны со второй половинкой, даже если честность будет стоить обиды.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа 2020 года Козерог

На этой неделе Козерогам предстоит решать ряд юридических вопросов: оформлять документы, отчеты, закрывать кредиты, погашать штрафы. Возможно, придется посещать госучреждения и налоговую. Все дела вы разрешите в свою пользу за счет гибкого мышления и умения расположить к себе собеседника.  

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа 2020 года Водолей

На этой неделе вы, очевидно, решитесь на какой-то весьма смелый поступок; однако если не уверены, что последствия окажутся благодатными, стоит заранее себя обезопасить и подготовить "пути тактического отступления".  К середине недели радость и креатив будут превалировать над практичностью. В конце недели появится шанс продвижения по службе. 

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа 2020 года Рыбы

Рыб ожидает неделя мощных перемен и неожиданных трансформаций, когда вам может подвернутся удачная возможность изменить свою жизнь. Этот период будет связан с избавлением от страхов, сдерживающих факторов, ограничений или привязанностей. Главной движущей силой для Рыб на неделе останутся собственные желания и возможности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игроки Барселоны определились с главным тренером команды
02 В Барселоне всего пять "неприкасаемых" футболистов: список
03 Протесты в Башкирии: защитники горы Куштау подрались с силовиками, около 50 задержанных (Видео)
04 "Собрал сегодня в центре Минска поляков и голландцев": Навальный потроллил Лукашенко
05 Протесты в США: 17 полицейских получили ранения (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину идет жара, дожди пройдут лишь в одном регионе
В Украину идет жара, дожди пройдут лишь в одном регионе
Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером
Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером
В начале недели доллар &quot;ушел&quot; вниз: свежий курс валют
В начале недели доллар "ушел" вниз: свежий курс валют
Пока не точно: Qualcomm готовит новый чип Snapdragon без 5G
Пока не точно: Qualcomm готовит новый чип Snapdragon без 5G
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь