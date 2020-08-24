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Бизнес-гороскоп на неделю (24.08. - 30.08.2020): все знаки зодиака

Бизнес-гороскоп на неделю (24.08. - 30.08.2020): все знаки зодиака
Обновлено 09:13 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Финансовый гороскоп — лучший помощник в денежных и рабочих делах. Советы астрологов помогут вам узнать, как укрепить энергетику, привлечь деньги и удачу в свою жизнь в конце августа.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Начало недели для представителей этого знака в финансовом плане будет складываться не лучшим образом. Однако уже со среды ситуация начнёт налаживаться, в основном благодаря проявлению инициативы и креативному подходу к ситуациям на работе. Астрологи советуют Овнам воздержаться от покупок всевозможных «безделушек» в этот период.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Неделя для Тельцов начнётся вполне спокойно, однако во второй её половине возможен финансовый спад. Чтобы избежать этого, астрологи рекомендуют представителям этого знака ускорить обдумывание и принятие решений как на работе, так и в плане траты финансов. В целом период довольно благоприятный для заключения новых сделок и подписания выгодных контрактов.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Астрологи предсказывают представителям данного знака благоприятную неделю практически во всех сферах жизненной деятельности. Финансы не станут исключением, если Близнецы будут чаще доверять собственной интуиции, чем советам окружающих. Завершить неделю можно будет ярким и запоминающимся шоппингом.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

 Умеренные траты и максимальная концентрация на зарабатывании денег – залог финансовой стабильности Раков на предстоящей неделе. В конце её можно побаловать себя небольшим шоппингом или же помочь финансово близкому человеку. Такие траты не смогут «пробить брешь» в личном бюджете Раков.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Самоуверенность и эгоизм – главный враг финансового процветания Львов в этот период. Траты на сюрпризы и подарки друзьям и близким, а также умеренные денежные займы им в долг, не повлияют на общее состояние бюджета, однако создадут весьма положительную финансовую перспективу на будущее. На выходных весьма полезен будет небольшой шоппинг.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Единственными оправданными денежными тратами на предстоящей неделе для Дев будут «инвестиции» в ремонт, восстановление или починку любых вещей: от мелочей и безделушек, до автомобиля или дома. На выходных Девам полезно будет устроить отдых, потратив немного денег «на себя любимых».

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

 Будущая неделя не предполагается прибыльной, даже если для этого Весы будут тратить на работе максимум сил и энергии. Астрологи советуют представителям этого знака в период с 24 по 30 августа сосредоточится на доме и семье. На выходных весьма полезно будет организовать небольшие праздники или дружеские вечеринки, потратив на это разумную сумму из личного бюджета.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Для привлечения к себе финансовых потоков на будущей неделе, Скорпионам будет полезно окружить себя на работе полезными людьми. Также предстоящий период весьма благоприятен для деловых командировок. Победа над хандрой и апатией – залог финансового процветания в скором будущем.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Со вторника по четверг возможны отдельные проблемы на работе, которые слегка притормозят денежные поступления в бюджет. К концу недели Стрельцы смогут наладить свои финансовые дела, приложив к этому максимум своих стараний. В выходные астрологи советуют разобраться с имеющимися долгами, для чего некоторые не первоочередные покупки надо будет отложить на будущее.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Активность в работе, новые деловые знакомства, быстрое принятие эффективных решений – вот три правила, следуя которым Козероги на будущей неделе смогут значительно улучшить своё материальное положение. «Выложившись» в будни, на выходных полезно будет побаловать себя отдыхом или покупкой давно желаемой вещи.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

 Повышение квалификации или профессиональное обучение в этот период будут способствовать финансовым успехам уже в ближайшем будущем. На выходных можно совершить весьма дорогую покупку электроники себе, или же в качестве подарка близкому человеку.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Для Рыб полезно будет провести глубокий анализ всех денежных расходов за последнее время. Это поможет пересмотреть личную финансовую политику и наладить рост личного бюджета. На предстоящей неделе астрологи советуют Рыбам воздержаться от эмоциональных покупок и дачи денег взаймы – даже небольшой суммы, и даже самым близким.

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Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Финансовый гороскоп.

Автор:

Телеграф
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