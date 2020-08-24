Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (24.08. - 30.08.2020)

В любовной сфере будут преобладать гармония, любовь и теплота. Семья и близкие люди станут на этой неделе для нас большой опорой, благодаря которой можно рассчитывать на эмоциональную поддержку в сложные периоды.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе влюбленным Овнам не о чем переживать: на любовном фронте полный штиль. Сейчас можно полностью менять правила игры, если она перестала вас устраивать. Планеты наделят Овнов необыкновенным шармом и решительностью, поэтому любые их слова будут казаться истиной в глазах противоположного пола. Даже незапланированные дела будут складываться удачно. Правда, за новыми чувствами лучше не гнаться — слишком много подводных камней. Куда лучше наладить внутреннюю гармонию.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Одинокие Тельцы, вероятно, смогут найти ключ к сердцу того, кого они уже давно мечтали покорить. Правда, если проговориться о своих давних чувствах, можно свести на нет интерес человека. Тех Тельцов, которые уже смогли найти свое счастье, ждет неделя, которая рискует превратиться в постоянное противостояние: один критикует, другой огрызается. Астрологи советуют изменить тактику и найти какой-то действенный метод, чтобы любимый человек согласился играть по вашим правилам.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Конец летнего сезона отлично подходит для того, чтобы привлечь внимание интересующего человека, даже если это постоянный партнер. В ход могут пойти любые методы: яркие тона в одежде, новый имидж, обворожительная улыбка, дар красноречия или убеждения. Самое главное — следить за тем, чтобы не взыграло свободолюбие. Такое настроение может заставить отстраниться от партнера или, что хуже, взять тайм-аут. Если Близнецы дорожат своими отношениями, гороскоп рекомендует им отказаться от подобных инициатив.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Раки могут на этой неделе потерять голову: звезды сведут их с тем, с кем им суждено быть вместе. Не стоит расстраиваться, если любовь окажется безответной: любые новые эмоции запустят переоценку ценностей и помогут открыть новый путь в творчестве, снизить градус эгоизма и стать лучше. Влюбленные и любимые Раки получат шанс иначе взглянуть на своего партнера и увидеть в нем новые положительные качества. Это привнесет в отношения новые чувства, что поможет избавиться от большей части конфликтов, недопониманий и моментов скуки.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

На этой неделе будут прекрасно складываться отношения не только со второй половинкой, но и с друзьями. Львы вряд ли будут испытывать недостаток общения. Планеты активизируют сильные качества, усилят энергетику и привлекут удачу в любовных делах. Успехи у противоположного пола будут во многом зависеть от желания и настроения Львов. Если им захочется, то они с легкостью наладят свои отношения или начнут новые, если нет, то ничто не помещает им удержать поклонников и поклонниц на расстоянии.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Астрологи предупреждают одиноких Дев: если кто-то давно и упорно добивается вашего внимания, то на этой неделе лучше сказать «да», чем искать причины отказа и прятаться от чужой любви. Роман может получиться счастливым и необычным. Влюбленным Девам звезды обещают негу, покой и безмятежность. Но не стоит давать партнеру поводов для ревности, иначе гармония сменится ссорами, конфликтами и бесконечными попытками перетянуть одеяло на себя и подавить волю партнера.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Конец августа чреват для Весов любовными переживаниями, разочарованиями и интригами. Женщины этого Знака захотят романтики, свиданий под луной, красивых ухаживаний и громких слов. Мужчины будут стремиться к быстрому развитию событий и семейной жизни. И на эти благие желания и цели Вселенная может ответить большим разочарованием: она пока не готова сделать мечты Весов былью, и с этим стоит считаться. В противном случае есть риск впасть в депрессию.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Рядом со Скорпионами на этой неделе появится тот, кого они с полным основанием смогут назвать своим единомышленником. Не исключено, что этот человек разделит многие увлечения и пристрастия Скорпионов, чем вызовет сильное притяжение. Астрологи советуют не торопиться со сближением: сначала должна родиться и укрепиться дружба, которая после перерастет в любовь. Семейным представителям Знака звезды пророчат проблемы, скандалы и обиды, которые дадут пищу для размышлений и важных выводов.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам следует опасаться негативного влияния планет, которые в конце августа могут принести много проблем. Самая опасная из них — желание любой ценой влюбить и удержать любимого человека. Стрельцы могут всерьез заболеть любовной привязанностью, которая толкнет их на безумные поступки ради мнимого счастья. Астрологи советуют контролировать себя и свои чувства, не позволяя им выходить за очерченные границы. Сейчас важно переступить через свои желания и увлечься тем, что поможет наладить внутренний покой.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Одинокие Козероги на этой неделе могут изменить свои вкусам и увлечься тем, кого раньше, руководствуясь здравым смыслом, обошли бы стороной. Возможна резкая перемена взглядов, которая сделает из Козерогов совершенного других людей и откроет перед ними незнакомые области жизни. Семейным представителям Знака астрологи советуют сделать так, чтобы любовные отношения в равной степени устраивали обоих партнеров и чтобы ни у кого в паре не возникло ощущения, что один делает больше. Если получится сбалансировать союз, неприятности обойдут стороной.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям на этой неделе потребуется перевести отношения на более высокий уровень. Хоть конец месяца и не очень подходит для радикальных перемен в судьбе, другого шанса в ближайшие месяцы может не представиться. Активные планеты высветят все недостатки и проблемы в отношениях, позволив найти верный выход и разумное решение. Удача ждет одиноких Водолеев, которые давно хотят признаться в любви и начать новые отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Одинокие Рыбы на этой неделе могут впечатлиться тем, кто является их полной противоположностью. Если получится доказать этому человеку, что имеются серьезные намерения, то роман более чем вероятен. Нашедших свою любовь астрологи предупреждают о серьезных переменах. Именно Рыбы могут стать инициаторами активного развития отношений, избавления от общих проблем и привнесения в союз чего-то динамичного, что обязательно объединит влюбленных и сделает их совместную жизнь более счастливой.