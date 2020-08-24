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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (24.08.- 30.08.2020)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (24.08.- 30.08.2020)
Обновлено 10:39 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Узнайте, какими будут ближайшие семь дней, к чему готовиться, чего избегать, чтобы не упустить ничего важного.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года Овен

В начале недели проявите внимательность, так как возможна череда хоть мелких, но досадных неприятностей, подлостей со стороны и разговоров за спиной. В середине недели вас могут пригласить на вечеринку, но вы должны подумать о правильности своего выбора. 

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года Телец

Тельцам будут доверять в решении спорных вопросов. Несмотря на такое доверие со стороны вашего окружения, постарайтесь никого не судить и не высказываться критично по вопросам, которые лично вас не касаются.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года Близнецы

На этой неделе велика вероятность каких-то громких успехов в творчестве, причем не исключено, что они помогут вам достичь и какой-то коммерческой цели. Кроме того, вы можете увлечься чем-то достаточно опасным.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2030 года Рак

Ракам нужно тщательно следить за своим самочувствием. Не исключены гормональные проблемы, аллергические реакции, болезни, связанные с состоянием печени или сердечно-сосудистой системы. В это время также необходимо укреплять иммунитет.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года Лев

Львам не хватает загадочности: они слишком простые, а потому неинтересны таинственной фортуне. Поэтому им нужно выбирать нижнее белье синего или фиолетового цвета. Это цвета магии, мистики.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года Дева

На этой неделе придется разбираться с накопившимися давно делами, которые откладывать на будущее уже невозможно. На начало недели не стоит планировать серьезные деловые встречи, так как вам могут помешать совершенно непреодолимые обстоятельства.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года Весы

На этой неделе вас ждет какая-то радость. Правда, ее, скорее всего, придется буквально выгрызать зубами, жестко бороться за возможность получить то, чего очень хочется.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года Скорпион

У Скорпионов на этой неделе, скорее всего, появится сильная тяга к обучению. Рекомендуется интенсивно учиться, восполнять пробелы в знаниях по темам, которые вам наиболее интересны.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года Стрелец 

В понедельник Стрелец может случайно обидеть кого-то, даже совершенно того не желая. Звезды склоняют его к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать, к каким последствиям это приведет.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года Козерог

Многим Козерогам в это время будет сопутствовать удача. Возможно, вы почувствуете прилив активности или окажетесь в центре внимания других людей. Это благоприятное время для того, чтобы привлечь внимание к своей персоне, а также завоевать симпатии аудитории.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года Водолей

На этой неделе вам, скорее всего, предстоит получить какие-то дополнительные блага; возможно, они будут иметь вид подарка от очень хорошо относящегося к вам человека. Кроме того, вы, вероятно, проясните какую-то туманную ситуацию, что в свою очередь позволит вам строить вполне жизнеспособные планы.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года Рыбы

Все хорошее, что должно случиться с вами в ближайшее время, придет к вам неожиданно. Вообще в этот период лучше ничего не планировать: все равно все пойдет не по плану.

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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