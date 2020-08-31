Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (31.08. - 06.09.2020)

На первой неделе сентября представителей всех знаков Зодиака ожидает Полнолуние. Это природное явление способно сделать людей более сентиментальными. С другой стороны, воздействие Венеры поможет легче переживать разочарования, если таковые случатся. Планета любви сделает романтические отношения более счастливыми.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Овнов на этой неделе будут одолевать переживания по поводу личной жизни. В душу могут закрасться ревность, недовольство собой, сомнения в своей привлекательности и в правильности выбора. Незаменимой вещью, которая рассеет противоречивые мысли и чувства, станет поддержка любимого человека. Все дело в том, что звезды спрячут от Овнов истину и, чтобы ее найти, придется действовать сообща, совместно замечая подсказки Вселенной. Астрологи уверены: счастье всегда будет где-то поблизости, но разглядеть его в одиночку будет практически невозможно.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Одиноких Тельцов в сентябре ждет укрепление отношений с тем, кто будет понимать их и не станет требовать радикальных изменений. Этот человек ловко подтолкнет Тельцов к тем целям, о которых они мечтают, но которых очень опасаются, а потому ничего и не предпринимают. Поддержка человека в этом нелегком деле вполне может стать началом счастливой любви. Влюбленные и любящие Тельцы должны удержаться от споров, ссор и истерик в начале нового сезона. В противном случае их ждет кризис в отношениях, находить выход из которого придется не один месяц.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Активность планет-антагонистов не заденет Близнецов, а значит, что все карты будут в их руках: только от личных усилий и желаний будут зависеть гармония и счастье в личной жизни. На этой неделе получится понравиться кому угодно, а все ответственные решения, касающиеся романтической сферы, будут правильными. Астрологи советуют в начале сентября получить как можно больше комплиментов, романтики и флирта, чтобы начать жить полной жизнью. Любовь не разочарует, особенно если самостоятельно проявлять инициативу в отношениях.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

В Раков в сентябре может влюбиться тот, кто ищет непредсказуемых отношений и обожает изучать человеческую натуру. Есть вероятность романа, который пробудит желание к необычным экспериментам и оригинальным чувствам. Самое главное — не выплескивать на человека весь коктейль своих чувств и причуд — это может спугнуть потенциального поклонника. Семейным представителям Знака звезды советуют избавить свои отношения от спорных моментов и взаимных обид. Начало осеннего периода — удачный момент, чтобы построить что-то новое на основе вместе прожитого.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Неделя окажется непростой и больше всего времени будет отнимать сфера отношений. Львы могут все время донимать партнера вопросами, докапываться до истины, проверять на чувства. Появится много сомнений и тревог, которые будут в большей степени беспочвенны и осложнят взаимоотношения. Лучше проявить выдержку и не доверять сомнительной информации и собственным навязчивым мыслям. В противном случае отношения затрещат по швам, а любая романтическая инициатива со стороны партнера обернется громким скандалом.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Одинокие Девы в начале сентября могут очароваться тем, у кого твердые моральные принципы, интересные мысли и небанальная профессия. Вспыхнувший интерес подтолкнет на откровенное соблазнение, и Девы практически сразу добьются приятных результатов. Вот только для продолжения отношений придется соответствовать высоким требованиям избранника. Тем, кто уже нашел свое счастье, астрологи советуют оттачивать свое остроумие на ком-нибудь другом, иначе после 6 сентября все колкости, обидевшие партнера, вернутся изощренной и болезненной местью.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

На этой неделе планеты обрадуют всех: и семейных Весов, и тех, кто только начал отношения, и тех, кто мечтал найти любовь. В семейной жизни у Весов будут царить гармония и полное взаимопонимание, а если проявить чуть больше интереса ко второй половинке, то все станет идеально. Отношения, которые находятся в расцвете, перейдут на более высокий уровень. Главное — попросить партнера рассказать о своих тайнах и открыть ему свои. А одиноких Весов ждет череда интересных знакомств, правда, для начала отношений нужно будет проявить инициативу и не скупиться на знаки внимания.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

У Скорпионов на этой неделе появится потребность в серьезных переменах. Не исключено, что им захочется измениться, стать лучше, избавиться от негативных качеств. И в этом как нельзя лучше поможет дружеское, а затем и любовное общение с человеком, который во всем является их полной противоположностью. Семейных Скорпионов ждет неделя, когда полное взаимопонимание с партнером сменится недовольством из-за его недостатков или слабостей. Астрологи советуют терпимее относиться к любимому человеку. Тот, кто преодолеет это испытание, взамен получит целый новый мир.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

В начале осени у Стрельцов исполнятся самые смелые и тайные мечты о любви. А поможет в этом романтично настроенная Венера. Ее влияние поможет помириться с партнером, смириться с его недостатками и даже полюбить за них. Успех ждет и одиноких Стрельцов: возможно знаковое знакомство с человеком, который сыграет важную роль в судьбе, поддержит чувства и поможет преодолеть внутренние барьеры. Рассчитывать на помощь звезд в сентябре очень полезно, но не стоит забывать и о собственных усилиях.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Одиноким Козерогам звезды помогут начать отношения с человеком, о котором они давно грезили. Козерогам, у которых уже есть партнер, астрологи советуют внимательно следить за его чувствами и переменами в настроении, чтобы разобраться в имеющихся проблемах и помочь близкому человеку преодолеть внутренние барьеры. Тогда уже на следующей неделе удастся выстроить новую линию взаимоотношений, сделав их более чувственными и доверительными.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям, которые завысили планку ожиданий, звезды советуют ее опустить. Наступающий месяц пройдет без особых перемен, однако в нем будет много доброты, нежности, заботы и любви со стороны любимого человека. Начать сентябрь лучше с укрепления отношений, даже если тянет в противоположную сторону. Сейчас любимому человеку или потенциальному партнеру будет требоваться поддержка. Астрологи советуют подсказать ему или ей правильные решения. От того, насколько дельным будет совет, зависит дальнейшее развитие отношений.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Одинокие Рыбы в сентябре попадут во власть иллюзий. Не исключено, что они и сами не будут знать, чего хотят от отношений. Если они станут играть с чужими чувствами, чтобы почувствовать себя более уверенно, то в результате останутся ни с чем. Семейным представителям Знака предстоит существенно изменить что-то в устоявшихся отношениях. Астрологи советуют подойти к этому вопросу деликатно и не требовать от любимого человека невозможного. Важно показать свои лучшие стороны и спокойно описать партнеру перспективы перемен.