Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (31.08.- 06.09.2020)

В течение этой недели возрастет тенденция к резким высказываниям, усилится желание к спорам. Сейчас вы будете отстаивать свою позицию, даже в том случае, если начнете подозревать, что вероятно оказались неправы.Повышенную бдительность в течение этой недели стоит проявить во время поездок. Сейчас крайне нежелательно проявлять спешку, превышать скорость.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года Овен

Нужно закончить все важные начатые дела до воскресенья: с воскресенья целую неделю действия Овнов не будут приносить никаких результатов. А потом начатые, но незаконченные дела начнут откатываться назад. Полнолуние в среду поможет завершить дела, для которых нужен дополнительный энергетический импульс. Подойдет к развязке тайная жизнь Овнов. Причем развязка будет неожиданной и счастливой для Овнов. У них закончится вынужденная изоляция, станут явными тайные интриги против них.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года Телец

До воскресенья будет работа с финансами в ближнем круге общения: улаживание финансовых вопросов родственников и соседей, торговля и обмен с ними, поиск практических причин для общения. Им предстоит столкнуться с препятствием, и от их выбора зависит, в какую сторону пойдут дела. Гороскоп рекомендует не использовать силовые способы решения задачи. Лучшую службу сослужит умение заинтересовать людей. В воскресенье имеет смысл переключиться на заботу о собственной семье.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года Близнецы

До выходных будет нужно много распланировать, организовать и привести в порядок у себя дома. Во вторник все домашние словно сговорятся и на Близнецов будут лавиной сыпаться их просьбы, вопросы и рассказы о событиях дня. В среду дойдет до важного момента некое событие на работе. Это будет переломный момент, после которого станет ясно, будет дело успешным, или нет. С четверга Близнецам придется улаживать чужие проблемы, принимая дома гостей или самим навещая тех, кому нужен их совет.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2030 года Рак

В первой половине недели будет прилив энергии, как обычно бывает перед Полнолунием. Полнолуние в среду прояснит Ракам некоторые скрытые вещи, связанные с заграницей и иностранцами. Это пойдет на пользу их отношениям с друзьями — у них появятся новые друзья или, наоборот, Раки освободятся от докучливого общения. А еще в среду-четверг у них будут проблемы в делах, связанных с красотой и модой. В салон красоты лучше не ходить! В пятницу и на выходных возможны трудности в личной жизни.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года Лев

Обычно главная проблема Львов — то, что они слишком щедрые и часто переплачивают за покупки и услуги, оставляют большие чаевые. На этой неделе они будут не типично для себя экономными. Полнолуние в среду принесет обновление в финансовые взаимоотношения Львов с другими людьми. Может появиться неожиданная возможность закрыть кредит. В воскресенье в знак Льва войдет Венера. Львам стоит посвятить этот день бьюти-процедурам и встрече с прекрасным: посещению выставки, прогулке по красивым местам.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года Дева



Удачная и продуктивная неделя. Во вторник они легко справятся с большим объемом информации, и будут очень убедительны, когда говорят. В среду Полнолуние обострит деловые и личные взаимоотношения и покажет истинную роль разных людей в жизни Дев. Разорвутся мешающие им отношения. Со среды по субботу Девы будут решать чужие проблемы и получать выгоду от чужих неудач. На выходных Девам будет везти в переговорах о деньгах и в торговле. Если есть выбор, финансовые переговоры лучше вести с женщинами.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года Весы

Начало недели будет легким и позитивным. Но уже в среду о себе напомнят проблемы. У Весов будут сложности на работе. Могут выясниться интриги коллег. Ухудшится самочувствие. С четверга по субботу Весам предстоит разбираться с ситуацией на работе. У них будет выбор между открытым конфликтом и тем, чтобы по секрету переговорить с нужными людьми и повернуть ситуацию в свою пользу. Второй вариант будет лучше. В субботу в знак Весов войдет Меркурий. Для Весов станут актуальны темы учебы, знакомств, выступлений.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года Скорпион

Будет полезно окружить себя друзьями и делать все не в одиночку, а вместе с единомышленниками. Им стоит сосредоточиться на поиске друзей по интересам. Нужно быть социально активными, участвовать в групповых мероприятиях, работе разных сообществ и общественных объединений. Полнолуние в среду обострит у Скорпионов-родителей отношения с детьми, а остальным может принести разочарование в их хобби. В воскресенье Марс войдет в ретроградную фазу и у Скорпионов начнется застой в работе.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года Стрелец

Больше всего Стрельцы будут думать о работе. Даже если в деловой сфере не случится ровным счетом ничего, мысли и разговоры Стрельцов все равно будут об этом. В среду будет явственно ощущаться напряжение в семье. Домашние будут легко выходить из себя. В обиходе может сломаться то, что и так плохо держалось. Обострится домашняя проблема, на которую Стрельцы раньше закрывали глаза. На выходных Стрельцов ждет активный отдых. В воскресенье им нужно быть осмотрительными в активных развлечениях, чтобы не травмироваться.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года Козерог

В понедельник поведение партнера вызовет у Козерогов ревность. Будут неудачными переговоры и сделки, возможен разрыв важных отношений. Во вторник Козерогам нужно отнестись внимательно к информации, которая к ним приходит. В ней будет что-то полезное. В среду и четверг деловые и личные отношения снова окажутся под ударом, и снова — из-за самих Козерогов. Также Козероги откажутся от сотрудничества, сделки, личного знакомства. В конце недели потребуют внимания домашние дела. Возможна семейная ссора.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года Водолей

В понедельник Водолеи будут эмоционально открытыми и, одновременно, очень восприимчивыми к критике. У них будет отлично идти общение с теми, кто разделяет их интересы. А от общения с посторонними лучше воздержаться. В среду Полнолуние принесет Водолеям перемены и нестандартные, оригинальные ситуации, которые они так любят. Возможен переезд. Конец недели они проведут на ногах. Их ждет много прогулок, поездок и встреч. В воскресенье повышен риск травмы при передвижении и ссоры с кем-то на улице.

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года Рыбы

В понедельник Рыбы предпочтут уйти в свой внутренний мир и переложить дела на кого-нибудь другого. Во вторник к полудню у них обострятся чувствительность и обидчивость. В среду завершится дело, начатое с полгода назад и связанное саморазвитием, работой над собой, внешностью. Например, станет виден результат косметологического курса или учебы. В четверг Рыбы будут осмысливать то, что открылось им в среду. Конец недели будет посвящен материальным вопросам. В воскресенье могут быть убытки.