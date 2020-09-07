Бизнес-гороскоп на неделю (07.09. - 13.09.2020): все знаки зодиака

Неделя с 7 по 13 сентября будет довольно гармоничной. В этот период все будет зависеть от личного настроя и умения приспосабливаться к происходящему, а значит, нужно сосредоточиться на решении важных вопросов и не опускать рук, если что-то пойдет не так, как было запланировано. Справиться с временными трудностями поможет не только воля к победе, но и умение привлекать успех силой мысли.

Финансовый гороскоп на неделю для Овнов

У Овнов первая половина недели складывается замечательно для профессиональной реализации. Улучшается деловое взаимодействие между трудовым коллективом и руководителями. Начальство может быть уверено, что его приказы и распоряжения будут точно и своевременно исполнены. В свою очередь, подчиненные могут рассчитывать на поддержку и понимание со стороны руководства. Ваш труд может получить высокую оценку. Более того, вам могут предложить повышение в должности или расширить круг обязанностей. Наиболее важные дела лучше запланировать на первую половину недели. В конце недели могут возникнуть осложнения с коллегами по трудовому коллективу. Старайтесь дистанцироваться от всевозможных интриг. Также не следует делать что-либо в тайне – это, в конечном счете, может повредить вашей деловой репутации.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

У Тельцов, имеющих свой бизнес, в первой половине недели будет прекрасное время для проведения рекламных мероприятий. Ваша личная репутация, равно как и репутация вашего бизнеса, может существенно укрепиться. Успешно идет сотрудничество с бизнесменами из других регионов и из заграницы. Можно отправляться в служебные командировки и на работу вахтовым методом. Активизируется оптовая торговля и импортно-экспортные операции. Хорошее время для профессионального обучения и сдачи экзаменов по переаттестации. В конце недели рекомендуется воздержаться от тестирования технических новинок и попыток усовершенствовать то, что и так неплохо работает. Могут осложниться дела при работе в составе группы единомышленников. Также в ваших планах может произойти неразбериха и вы будете вынуждены вносить коррективы в свои планы.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

У Близнецов первая половина недели складывается благоприятно для финансовых инвестиций в недвижимость. Если у вас есть свой бизнес, то хорошо заниматься технической модернизацией офисов, производственных площадок и мастерских. Быстрым темпом пойдут ремонтно-строительные работы. Также это хорошее время для подготовки финансовых отчетов. При необходимости можно подавать заявления в банки на получение ипотечного кредита – вероятность одобрения такого кредита весьма высока. В конце недели у рядовых работников могут осложниться отношения с вышестоящим руководством. От начальства могут поступать странные и нечеткие распоряжения, понять смысл которых будет непросто. По возможности старайтесь добиться от начальства приказов, в письменной форме, чтобы там были четкие формулировки. Также в эти дни могут возникнуть трудности с выполнением плановой работы в отведенные сроки.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

У Раков наиболее продуктивное время приходится на начало и середину недели. В эти дни ускоряется товарно-денежный и информационный обмен в торговле и в деловых контактах. Вы сможете быстро урегулировать любой проблемный вопрос в деловом партнерском сотрудничестве. Ваши экономические возможности прирастают и укрепляются за счет вовлечения других людей в сферу ваших экономических интересов. Можно вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве. Вместе с тем старайтесь не затягивать решение вопросов, связанных с сотрудничеством – куйте железо пока горячо. В конце недели многие торговцы могут столкнуться с логистическими трудностями. Может быть упущена выгода из-за несвоевременной поставки товара в торговые точки. Будьте осмотрительнее при ведении деловой переписки с иностранцами – вы можете быть введены в заблуждение.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львы в начале и седине недели могут преумножить свои финансовые ресурсы. Уровень доходов может существенно вырасти благодаря вашему трудолюбию и повышению уровня профессионального мастерства. Также немаловажным фактором для успеха являются хорошие отношения с коллегами в трудовом коллективе. Больше внимания уделяйте деталям в работе и соблюдению сроков выполнения работы. Необходимо строго придерживать графика. Многие Львы смогут проявить свои лучшие практические качества при распоряжении имеющимися финансовыми ресурсами. Например, вы сможете сделать выгодные покупки с хорошим соотношением цены и качества. В конце же недели, напротив, воздержитесь от крупных покупок. Особенно не рекомендуется прибегать к покупкам по кредитной карте. Своевременно расплатиться по карте будет трудно, и долг может вырасти.

Финансовый гороскоп на неделю для Дев

Девы в начале и середине недели могут почувствовать усиление творческих способностей. Это может положительно отразиться на профессиональной деятельности, когда требуется изучать и применять на практике новые направления. Хорошо приобретаются новые навыки в работе. Можно заниматься совершенствованием стиля и методов в работе. Также у предпринимателей хорошее время для старта новых проектов, инициаторами которых являетесь вы лично. Можно заниматься рекламной раскруткой бизнеса. В конце недели могут возникнуть недоразумения в деловом партнерстве. Не следует никому доверять. Будьте внимательнее и осмотрительнее при ведении переговоров, не дайте себя обмануть или ввести в заблуждение. Бизнесменам рекомендуется строже контролировать, как исполняются договорные отношения — возможны нарушения.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

У Весов в начале и середине недели могут вырасти доходы от дополнительной подработки. При необходимости вы могли бы найти варианты для работы на полставки, по совместительству или удаленно. Рядовые работники могут ставить перед работодателем вопрос об улучшении условий труда на рабочем месте – ваше мнение не останется безответным. Успешно поработают коммунальщики, строители, риелторы. Хорошо заниматься подготовкой отчетной документации в комфортных условиях. Очень важно непременно доводить до полного завершения начатые дела. В конце недели у вас могут возникнуть недоразумения с кем-то из коллег по трудовому коллективу. Возможно, вы посчитаете несправедливым распределение обязанностей между коллегами. Старайтесь сглаживать потенциально конфликтные ситуации, поскольку в противном случае вы рискуете оказаться в одиночестве, в изоляции от коллектива.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Стрельцы в начале и середине недели будут способны активизировать свои деловые контакты. Благодаря вовлечению других люде в сферу ваших экономических интересов, вы сможете успешно решать актуальные вопросы. Ускоряется информационный обмен, что способствует расширению и укреплению деловых связей. Растут доходы у консультантов, торговцев и водителей транспортных средств. Можно заниматься среднесрочным и долгосрочным планированием. Преуспевают те из вас, кто работает в составе творческих групп, занимается проектно-конструкторской и научной деятельностью. В конце недели воздержитесь от игры на бирже. Особенно рискованными могут стать спекуляции с валютой. Отдавайте предпочтение традиционной работе и не увлекайтесь экспериментами.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцев

Начало и середина недели пройдет для Стрельцов благоприятно. Ваш труд может получить высокую оценку со стороны вышестоящего руководства. Вам могут поощрить материально, выдав денежную премию. Также вам могут предложить повышение в должности. Если вы не имеете работу, то можете найти хороший вариант для трудоустройства. При выполнении работы наибольшего успеха добьются те, кто проявляет трудолюбие и целеустремленность. Очень важно не отклоняться от графика работы. Хорошее время для финансовых операций, крупных покупок. В конце недели вы можете столкнуться с трудностями при попытке завершить работу над проектами. Особенно это касается проведения ремонтно-строительных работ. Воздержитесь от работы по подготовке отчетной документации – здесь вы рискуете допустить серьезные ошибки.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам в начале и середине недели рекомендуется использовать все имеющиеся возможности для личностного развития и профессионального обучения. Каким бы профессионалом своего дела вы ни были, всегда есть чему еще поучиться и узнать что-то полезное. Ибо нет предела совершенству. Особое внимание уделите расширению своего кругозора. Бизнесменам рекомендуется больше общаться с иностранцами и деловыми партнерами из других регионов в поисках более выгодных рынков. Успешно решаются юридические имущественные споры. В конце недели могут произойти нарушения в ранее достигнутых договоренностях. Не следует доверять поступающей информации и случайным людям, появившимся в поле вашего зрения. Вас могут попытаться дезинформировать. Воздержитесь от проведения торговых операций, закупки оптовых партий товара на оптовых складах и базах.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

В начале и середине недели Водолеям удастся существенно улучшить свое финансовое положение. Во многом это может быть связано с получением дополнительных доходов за счет выполнения частных заказов. Также могут вырасти доходы от удаленной работы на фрилансе. Кроме того, это хорошее время для оформления к получению всевозможных полагающихся вам по закону льгот, субсидий, компенсаций, пенсий. Увеличение финансовых ресурсов позволит вам более быстро погашать долги по кредитам. При необходимости можно обращаться в банки за выдачей кредитов – ваша заявка, скорее всего, будет одобрена. Однако с этим следует поторопиться, поскольку в конце недели возрастает вероятность убытков. Вы рискуете принять ошибочные финансовые решения, касающиеся покупок и финансовых сбережений, инвестиций. Также могут быть задержки с поступлением оплаты за выполненную работу.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб ‌‌

В начале и середине недели у Рыб может активизироваться деловое партнерское сотрудничество. Вы можете провести успешные переговоры на многосторонней основе и добиться принятия компромиссных решений. В ходе делового сотрудничества важно учитывать планы у деловых партнеров и стараться согласовывать их планы со своими планами – это поможет сделать вашу деятельность более результативной. Хорошее время для делегирования своих полномочий партнерам или напарникам – можете быть уверены, что качество работы от этого нисколько не пострадает. Вместе с тем в конце недели может снизиться ваша способность находить компромиссы в деловом взаимодействии. Возможно, вы окажетесь во власти ложных иллюзий и не будете готовы доверять деловым партнерам. Поэтому эти дни могут быть связаны с упущенными возможностями. Если нет твердой уверенности в своей правоте, то не следует принимать важных решений.