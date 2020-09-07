Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (07.09. - 13.09.2020)

На второй неделе сентября Марс, планета мотивации, окажется в ретроградном положении. Это вызовет некоторое напряжение в романтических отношениях. Однако при должном внимании все проблемы будут благополучно разрешены.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Пришло время поразмышлять о том, чего вы хотите от любви и стоит ли надеяться на то, что партнер хорошо воспримет назревшие изменения. В любом случае не думайте о том, что дело в вашей непривлекательности: самооценка не должна страдать от того, что кто-то мыслит по-другому. Виновник возможного напряжения – ретроградный Марс, но этот период не продлится вечно.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Кажется, Тельцы немного устали, особенно если слишком долго, но безрезультатно на что-то надеялись. На этой неделе вы сумеете осознать, что дальше так продолжаться не может: у вас хватит сил разорвать сковывающие отношения. Не беспокойтесь понапрасну – одиночество не продлится слишком долго.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Проблема в том, что может показаться, будто симпатизирующий вам человек не подходит для серьезных отношений. Не принимайте скоропалительных решений, но при этом будьте честными и открытыми – это единственный способ справиться с непростой ситуацией. Если вы уже построили прочный союз, неделя пройдет спокойно.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Представителей этого зодиакального знака ожидает замечательный период. Общение с любимым человеком будет интересным и ровным, поэтому не упускайте возможности для глубоких и содержательных разговоров. Не состоящим в отношениях лучше пока воздержаться от активных действий, чтобы избежать неприятностей.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львам следует немного замедлиться, чтобы хорошенько подумать о том, как развиваются отношения с партнером. Это отличная пауза перед важным разговором, в ходе которого можно прояснить многие разногласия. Вероятно, он будет сопровождаться сильным эмоциональным накалом – постарайтесь держать себя в руках.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

На поверхность могут вынырнуть проблемы, связанные с финансами. Не исключено, что отрицательные привычки вашего партнера привели к появлению долгов, отдать которые одномоментно весьма затруднительно. Если такое происходит не впервые, необходимо серьезно поговорить на эту тему.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Скорее всего, романтическая сфера жизни отойдет на второй план. Этот небольшой перерыв нужен, чтобы полноценно заняться решением других вопросов. Не нужно отказываться от помощи партнера – вдвоем вы быстрее справитесь с накопившимися делами. Это поможет вам лучше узнать друг друга и понять, что находится на первом месте для каждого.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Самое время заняться улучшением личной жизни. Нужно научиться не привлекать к себе тех партнеров, которые каким-то образом отнимают у вас жизненную энергию. Впрочем, не исключено, что такое поведение было намеренным, потому что вы пока не готовы выстраивать долговременные отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Некоторым Стрельцам необходимо подготовиться к встречам с бывшими партнерами: в ряде случаев они приведут к восстановлению распавшегося союза. Правда, в этом случае следует проявить предельную осторожность и не принимать окончательных решений, чтобы отличить настоящее чувство от иллюзорного.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

В целом на этой неделе Козероги почувствуют себя хорошо, что положительно отразится на их личной жизни. Это произойдет благодаря Солнцу, которое установит важную связь с Юпитером – планетой изобилия, сейчас находящейся в вашем знаке. Старайтесь не попадать в конфликтные ситуации.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Некоторые Водолеи, испытывающие сильные чувства к определенному человеку, захотят поделиться с ним своими эмоциями – существует риск, что они окажутся неправильно понятыми. Если такое случится, важно понять, почему общение дается с таким трудом: может быть, вы слишком разные личности?

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Чувство неуверенности в отношениях – это то, что могут испытать многие Рыбы: Солнце и Нептун будут противостоять друг другу в вашем партнерском секторе. Возникнет чувство, будто партнер пренебрегает вами или относится слишком критично. Отсутствие романтики и разочарования могут создать трещину в отношениях.