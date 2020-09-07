Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (07.09.- 13.09.2020)

Начало недели пройдет на позитивной волне, повысятся жизненные силы и активность, можно смело планировать выполнение самых сложных дел и работы. В середине недели настроение хорошее, дела будут делаться, а вопросы решаться. Конец недели немного испортит картину, мы будем склонны заблуждаться и принимать неверные решения, находиться как в тумане, столкнемся с чем-то непонятным нам.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года Овен

Низкая самооценка мешает вам двигаться вперед. Будьте увереннее в своих силах и не стесняйтесь просить о помощи. Возможно, не все пойдет по планам, однако неожиданное событие не станет удручающим. Во многих Овнах проснется ревнивый мавр. Прежде чем карать всех, кто под руку попадется, разберитесь в ситуации. Наиболее благоприятные дни для плодотворной работы – 12 и 13 сентября.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года Телец

Хотите денег – занимайтесь этими вопросами в первой половине недели. Тогда все пройдет без сучка без задоринки. А потом вам станет не до финансов – вы будете разгадывать загадки, которые подбросит личная жизнь. Не торопитесь с выводами. Постарайтесь сочетать отдых с работой, не берите на себя слишком много задач. Высок риск переутомления и нервных срывов. В конце недели возможно хорошее финансовое поощрение.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года Близнецы

Не всегда получится выполнить все задачи в срок, постарайтесь начинать с самых важных дел. Благоприятная в целом неделя закончится приятным сюрпризом. Умерьте пыл и откажитесь от экстрима. Поверьте, пять минут удовольствия не стоят ваших переломанных конечностей. К тому же травмы заставят вас сидеть даже не у озера спокойствия, они вас загонят в болото скуки.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2030 года Рак

Раки, обладающие выдержкой и не боящиеся упорного труда, сорвут джек-пот. Их ждет успех в том деле, которым они занимаются. Те, кто предпочел погрузиться в семейную жизнь, узнают много нового о секретах своих домашних. Проницательность поможет вам понять, как дела обстоят на самом деле, а тактичность – мягко разрешить назревшую было проблему.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года Лев

Не доверяйте людям только из-за личной симпатии, возможно, кто-то попытается вами манипулировать. Будьте осторожны со словами, нечаянно брошенная фраза может стать причиной неприятного конфликта и разборок в коллективе. Львам улыбнется удача – они получат возможность принять участие в проекте, который принесет им славу и деньги. И то, и другое Львы весьма ценят, так что для них это настоящая находка.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года Дева

Повышенная эмоциональная возбудимость может поместить вас в центр скандала. Не поддавайтесь на провокации и не торопитесь с действиями. Благоприятная неделя для карьерного роста и денежных вложений. Если вы успели на прошлой неделе поругаться с любимым человеком – сейчас самое время исправлять ситуацию. Надо следить за своим эмоциональным настроем, не употреблять алкоголь.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года Весы

Удачное время для коммуникации и новых знакомств. Не замыкайтесь в четырех стенах, велика вероятность встретить человека, который вас очень выручить. Присмотритесь к окружению – возможно, кто-то рядом ищет вашего внимания. С середины недели дела пойдут со скрипом, если вообще не упрутся в тупик. Не стоит пробивать стену головой – отойдите в сторону и займитесь чем-то менее энергозатратным.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года Скорпион

Скорпионы испытают душевный подъем, им снова захочется ставить цели и достигать их. Они легко включатся в работу, в новые проекты. Ума Скорпионам не занимать, многие займут лидирующие позиции. Главное не забывать, что чем выше забрался, тем больнее падать.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года Стрелец

Удачная неделя, которая положит начало белой полосе. Самочувствие улучшится и появятся силы решить все проблемы. Мелкие неприятности перестанут вставать на пути, что также вселит оптимизм. Будьте нежнее при выборе слов. И тогда люди к вам потянутся.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года Козерог

Хорошая новость для Козерогов в поиске – на этой неделе у вас очень велик шанс встретить того, кто западет вам в душу. Правда, для этого нужно не сидеть в четырех стенах, а что-то делать. Не замалчивайте свои обиды и постарайтесь решить проблемы, возникающие в семье. Пойдут на пользу разговоры по душам и вы увидите, что ваши просьбы не игнорируют. Главное – не давать пустых обещаний.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года Водолей

Водолеи будут пребывать в плену иллюзий. Этот туман, конечно, сладок, но рано или поздно он рассеется, и окажется, что за ним скрывалась неприглядная реальность. Ожидается неожиданное поступление финансов. В целом неделя пройдет спокойно. Рекомендуется не планировать крупных мероприятий и не взваливать на себя слишком крупные задачи.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года Рыбы

Не позволяйте манипулировать вами с помощью лести. Возможно, кто-то выдвинет против вас необоснованные обвинения. Будьте хладнокровны и не теряйте веру в себя. Общественная деятельность не принесёт желаемых перспектив, поэтому больше нажимайте на служебные обязанности. Отношения с любимым человеком подвержены испытаниям. Не говорите лишних слов, обдумывайте поступки.