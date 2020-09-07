Скачать
Понедельник, 07.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в Украине: за воскресенье выявили более двух тысяч случаев
COVID-19 в Украине: за воскресенье выявили более двух тысяч случаев
Зеленский в годовщину обмена пленными: Украина своих не оставляет
Зеленский в годовщину обмена пленными: Украина своих не оставляет
Лига наций: Испания - Украина и другие результаты матчей 6 сентября
Лига наций: Испания - Украина и другие результаты матчей 6 сентября
7 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
7 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (07.09.- 13.09.2020)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (07.09.- 13.09.2020)
Обновлено 08:30 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Начало недели пройдет на позитивной волне, повысятся жизненные силы и активность, можно смело планировать выполнение самых сложных дел и работы. В середине недели настроение хорошее, дела будут делаться, а вопросы решаться. Конец недели немного испортит картину, мы будем склонны заблуждаться и принимать неверные решения, находиться как в тумане, столкнемся с чем-то непонятным нам.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года Овен

Низкая самооценка мешает вам двигаться вперед. Будьте увереннее в своих силах и не стесняйтесь просить о помощи. Возможно, не все пойдет по планам, однако неожиданное событие не станет удручающим. Во многих Овнах проснется ревнивый мавр. Прежде чем карать всех, кто под руку попадется, разберитесь в ситуации. Наиболее благоприятные дни для плодотворной работы – 12 и 13 сентября. 

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года Телец

Хотите денег – занимайтесь этими вопросами в первой половине недели. Тогда все пройдет без сучка без задоринки. А потом вам станет не до финансов – вы будете разгадывать загадки, которые подбросит личная жизнь. Не торопитесь с выводами. Постарайтесь сочетать отдых с работой, не берите на себя слишком много задач. Высок риск переутомления и нервных срывов. В конце недели возможно хорошее финансовое поощрение.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года Близнецы

Не всегда получится выполнить все задачи в срок, постарайтесь начинать с самых важных дел. Благоприятная в целом неделя закончится приятным сюрпризом. Умерьте пыл и откажитесь от экстрима. Поверьте, пять минут удовольствия не стоят ваших переломанных конечностей. К тому же травмы заставят вас сидеть даже не у озера спокойствия, они вас загонят в болото скуки.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2030 года Рак

Раки, обладающие выдержкой и не боящиеся упорного труда, сорвут джек-пот. Их ждет успех в том деле, которым они занимаются. Те, кто предпочел погрузиться в семейную жизнь, узнают много нового о секретах своих домашних. Проницательность поможет вам понять, как дела обстоят на самом деле, а тактичность – мягко разрешить назревшую было проблему. 

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года Лев

Не доверяйте людям только из-за личной симпатии, возможно, кто-то попытается вами манипулировать. Будьте осторожны со словами, нечаянно брошенная фраза может стать причиной неприятного конфликта и разборок в коллективе. Львам улыбнется удача – они получат возможность принять участие в проекте, который принесет им славу и деньги. И то, и другое Львы весьма ценят, так что для них это настоящая находка. 

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года Дева

Повышенная эмоциональная возбудимость может поместить вас в центр скандала. Не поддавайтесь на провокации и не торопитесь с действиями. Благоприятная неделя для карьерного роста и денежных вложений. Если вы успели на прошлой неделе поругаться с любимым человеком – сейчас самое время исправлять ситуацию. Надо следить за своим эмоциональным настроем, не употреблять алкоголь.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года Весы

Удачное время для коммуникации и новых знакомств. Не замыкайтесь в четырех стенах, велика вероятность встретить человека, который вас очень выручить. Присмотритесь к окружению – возможно, кто-то рядом ищет вашего внимания. С середины недели дела пойдут со скрипом, если вообще не упрутся в тупик. Не стоит пробивать стену головой – отойдите в сторону и займитесь чем-то менее энергозатратным.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года Скорпион

Скорпионы испытают душевный подъем, им снова захочется ставить цели и достигать их. Они легко включатся в работу, в новые проекты. Ума Скорпионам не занимать, многие займут лидирующие позиции. Главное не забывать, что чем выше забрался, тем больнее падать. 

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года Стрелец 

Удачная неделя, которая положит начало белой полосе. Самочувствие улучшится и появятся силы решить все проблемы. Мелкие неприятности перестанут вставать на пути, что также вселит оптимизм. Будьте нежнее при выборе слов. И тогда люди к вам потянутся.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года Козерог

Хорошая новость для Козерогов в поиске – на этой неделе у вас очень велик шанс встретить того, кто западет вам в душу. Правда, для этого нужно не сидеть в четырех стенах, а что-то делать.  Не замалчивайте свои обиды и постарайтесь решить проблемы, возникающие в семье. Пойдут на пользу разговоры по душам и вы увидите, что ваши просьбы не игнорируют. Главное – не давать пустых обещаний.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года Водолей

Водолеи будут пребывать в плену иллюзий. Этот туман, конечно, сладок, но рано или поздно он рассеется, и окажется, что за ним скрывалась неприглядная реальность. Ожидается неожиданное поступление финансов. В целом неделя пройдет спокойно. Рекомендуется не планировать крупных мероприятий и не взваливать на себя слишком крупные задачи.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года Рыбы

Не позволяйте манипулировать вами с помощью лести. Возможно, кто-то выдвинет против вас необоснованные обвинения. Будьте хладнокровны и не теряйте веру в себя. Общественная деятельность не принесёт желаемых перспектив, поэтому больше нажимайте на служебные обязанности. Отношения с любимым человеком подвержены испытаниям. Не говорите лишних слов, обдумывайте поступки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джоковича дисквалифицировали на US Open за бросок мячом в женщину-лайнсмена (Видео)
02 Протесты в Минске: неизвестные с дубинками избивают людей, силовики проводят задержания (Видео)
03 "Это фантасмагория": Кулеба прокомментировал идею Лукашенко о "союзном государстве" Украины и Беларуси
04 Исключительно ради шутки: инженер смог запустить видео из Doom и Skyrim на электронном тесте на беременность
05 День в ООС: двое военнослужащих погибли, трое получили ранения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на фронте обострилась: оккупанты открыли прицельный огонь, погиб украинский военный
Ситуация на фронте обострилась: погиб украинский военный
За выходные гривна ослабла: свежий курс валют на 7 сентября
За выходные гривна ослабла: свежий курс валют
Прогноз погоды: в понедельник жарко и ясно, а во вторник значительно похолодает
Прогноз погоды: грозовые дожди на западе и до +30 тепла
Таких еще не было: компания Rollme создала смарт-часы на чипе Qualcomm Snapdragon Wear 4100+
Таких еще не было: компания Rollme создала смарт-часы на чипе Qualcomm Snapdragon Wear 4100+
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь