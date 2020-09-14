Бизнес-гороскоп на неделю (14.09. - 20.09.2020): все знаки зодиака

Венера во Льве — период ярких трат, больших покупок, премий, выигрышей и подарков. Деньги становятся способом привлечь к себе внимание. Люди много тратят для того, чтобы их щедростью и успешностью восхищались.

Финансовый гороскоп на неделю для Овнов

Если Овнам нужно воспользоваться новой банковской услугой, оформить страховку или инвестировать куда-то деньги, это лучше всего делать в понедельник. Со вторника по субботу деньги не будут главными на повестке дня, хотя, если Овны отправятся отдыхать, то без крупных трат не обойдется. Воскресенье благоприятно для переговоров о деньгах и получения финансовых документов. Придет финансовая информация, на которую стоит обратить внимание, даже если на первый взгляд это будет бесполезным спамом.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

В понедельник будут приятными траты на домашний отдых и семью. Во вторник и среду, наоборот, Тельцам нужно избегать спонтанных трат на семейные дела. Но не у всех это получится: у некоторых возможны непредвиденные расходы. Во второй половине недели важных событий не предвидится. В целом эта часть недели благоприятна для трат на дом, семью, домашние праздники, гостей, покупку красивых вещей для дома, благоустройство быта. Могут идти доходы от членов семьи, от работы на дому и семейного бизнеса.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам для дохода нужно иметь дело с близким окружением. Им нужно торговать, искать клиентов, заказчиков и напарников для работы среди родни и соседей. Да и в целом деньги всю неделю будут находиться где-то рядом — Близнецы могут наткнуться на выгоду в магазине, транспорте, читая объявления, слушая, о чем говорят люди поблизости. Многие Близнецы будут получать посылки. Что касается трудностей этой недели, то звезды не советуют Близнецам связываться с чужими деньгами, кроме пятницы.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

В понедельник Ракам захочется порадовать себя. Они будут много тратить на разные приятные мелочи. Во вторник-среду возможны непредвиденные расходы. По собственной инициативе лучше ни на что не тратиться: спонтанное желание что-то приобрести будет неустойчивым, и скоро Раки пожалеют о потраченном. Во второй половине недели никаких особо важных событий не предвидится, но в целом эта часть недели связана с устойчивым финансовым ростом, прибылью, новыми вещами и успехами в решении финансовых вопросов.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

У Львов будет потрясающе работать интуиция на деньги. Они нюхом будут чуять ценные вещи и выгодные сделки. Они станут настоящими экспертами в том, где можно заработать и куда стоит вкладывать деньги. Единственное, что не даст им разбогатеть — это лень. Комфорт и возможность хорошо развлечься они начнут ценить выше, чем деньги. Да и в тратах на себя любимых они не станут мелочиться — львиную долю их расходов составят траты на наряды, украшения, услуги косметологов и парикмахеров.

Финансовый гороскоп на неделю для Дев

В первой половине недели Девы будут озабочены тем, чтоб успеть что-то срочное, и им будет не до финансовых вопросов. В четверг у них начнется новый жизненный этап, связанный с долгосрочными перспективами. И в этот день особенно важно не верить грандиозным обещаниям и не вкладывать сразу же бог знает сколько денег в новые начинания. В пятницу будут легко решаться текущие финансовые вопросы. В субботу будет удачно идти торговля, обмен, отправка и получение переводов. В воскресенье стоит отдохнуть от денежных вопросов.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Сложные финансовые вопросы лучше всего начать решать в понедельник — все, что требует усилий и осторожности, пойдет на удивление удачно. Затем до выходных Весов будут интересовать саморазвитие, улучшение внешности, отдых, всевозможные частные дела, и им не стоит на это скупиться. А если вдруг не хватит денег, их всегда выручат друзья. В воскресенье финансовым делам Весов покровительствует Меркурий. Он будет способствовать обмену и торговле, принесет полезные новости, денежные переводы и посылки.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам нужно думать не о деньгах, а о работе. Она сейчас будет основным источником дохода, и чем лучше Скорпионы будут работать, тем больше у них будет денег. В понедельник возможны расходы на поддержание репутации. Неожиданные деловые предложения во вторник-среду не будут удачными. В четверг начнется Лунный месяц, который хорошо подходит для долгосрочных групповых проектов. Например, можно начать вести тренинги или организовывать экскурсии. В пятницу и на выходных лучше всего сделать передышку.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцев

Стрельцам на этой неделе придется нелегко. В понедельник им придется выложить круглую сумму за учебу или на поездку. Возможны неутешительные новости из банка. В среду придут известия, которые заставят их экономить. А еще всю первую половину недели им нужно остерегаться ловких мошенников. Порадует пятница — Стрельцам отлично удастся важный, возможно, официальный финансовый вопрос. А кому придут деньги, то это будут большие деньги. Но на выходных «погода» снова испортится — возможны убытки.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

В понедельник Козероги получат доход от сделанных ранее инвестиций или обещанный ранее подарок. Во вторник и среду не стоит ничего менять в финансовых договоренностях, которые есть у Козерогов с другими людьми и финансовыми организациями. Могут неожиданно подарить подарок или дать денег, но это будет, скорее, неуместно, чем приятно. Во второй половине недели будет удачно развиваться финансовое сотрудничество. Окажутся выгодными сделки, финансовые договоренности, инвестиции.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Самыми важными финансовыми делами Водолеям стоит, не откладывая, заняться прямо в понедельник — это максимально благоприятный день для крупных финансовых операций, визита в налоговую или банк, дел, связанных с чужими или общими деньгами. Затем всю неделю самостоятельные попытки Водолеев заработать вряд ли будут успешными. Но зато рядом с ними окажутся люди с деньгами. Если Водолеи привлекут их в качестве партнеров в бизнес, клиентов, заказчиков, покупателей, то проблем с деньгами у них не ожидается.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб ‌‌

Рыбам нужно снизить активность в финансовой сфере. Напор и прямая инициатива не дадут сейчас результата. Все финансовые дела, требующие физической силы или решительных и энергичных действий, лучше притормозить. Они и сами замедлятся, например, станут приносить меньше дохода физический труд или ставки на спорт. В четверг будет много недостоверной информации о деньгах: о банковских продуктах, «выгодных» инвестициях и пр. В субботу будут успешны сделки, переговоры о деньгах и оформление бумаг.