Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (14.09.- 20.09.2020)

В начале недели повышается наша способность влиять на окружающих, гармонично проявлять свою волю. В середине недели нужно избегать рассеянности и запутанных ситуаций, с которыми мы можем сталкиваться. Только четкий план и действия в соответствии с этим планом помогут принять правильные решения. В конце недели контролировать эмоции станет сложно, поэтому надо стараться избегать ситуаций, которые могут негативно сказаться на нашем эмоциональном состоянии.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года Овен

Сейчас вам захочется остаться наедине с собой. Попросите близких быть лояльнее к вам в эти дни. На работе вас ждет успех, очень удачные дни. Однако похвалы от начальства не будет. Сейчас это работа «про запас». Чуть позже ваши старания заметят.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года Телец

Ошибка в работе может лишить поддержки коллег и осложнит деловые контакты. Полагайтесь на свои силы, но прислушивайтесь к советам. Можно сменить место работы, новая должность откроет заманчивые перспективы.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года Близнецы

Непростой период: вас явно хотят обмануть. Сведите к минимуму общение с малознакомыми людьми. Не тратьте деньги на пустые желания, потом пожалеете. А те, кто имеют вредные привычки, знайте: сейчас благоприятное время для того, чтобы от них избавиться.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2030 года Рак

Из-за конфликтов дома может ухудшиться ваше самочувствие. Постарайтесь избежать ссор. Любые начинания сейчас окончатся неудачей. Так что если даже у вас что-то было запланировано на эти дни, лучше отмените. На выходных постарайтесь отказаться от работы, отдохните.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года Лев

Хороший период, чтобы изменить подход к работе и потребовать увеличения зарплаты. Не отвлекайтесь на мелочи и избегайте конфликтов. Иначе будут неприятные последствия. Вероятна встреча со старой любовью.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года Дева

Положительные перемены ждут вас в ближайшем будущем. Правда, для этого придется приложить немного усилий. Обратитесь за помощью к близкому другу, если она потребуется. Омрачить данный период могут трудности во взаимоотношениях с детьми.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года Весы

Не исключено, что вас ждет роман. Главное не питайте особых надежд, серьезных отношений не выйдет. Лучше займитесь самообразованием: неплохо в эти дни изучать и узнавать что-то новое. Очень благоприятное время для тех, кто планирует забеременеть.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года Скорпион

Не нужно сразу бросаться на амбразуру, не стоит начинать несколько дел одновременно, лучше направить силы на самые важные. Заранее продумайте возможные варианты развития событий. Повезет тому, кто точно знает, чего он хочет.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года Стрелец

Планирование будущего пока отложите: уж слишком насыщенным окажется настоящее! Будьте готовы к гонке на работе и к серьезным, но приятным домашним задачам. Ко всему относитесь с улыбкой, и все получится на «ура». Будьте внимательнее за рулем.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года Козерог

Напряженная неделя, эмоции выходят из-под контроля, возникают трудности в отношениях с родными, коллегами. Предложение занять высокооплачиваемую должность нужно принимать сразу. Иначе можно упустить свой шанс.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года Водолей

Велика вероятность, что вас ждут финансовые потери. Главное, не горевать, а начинать вновь копить. Хуже будет в отношениях с родными. Скорее всего, не обойдется без ссор и разногласий. Обстановка будет напряженной. Порадуют лишь дети успехами и искренней любовью.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года Рыбы

Если вы собирались садиться на диету для похудения, перенесите планы на другое время. В противном случае сил затратите много, а результат радости не принесет. В понедельник вас ждет встреча с человеком, который может многое изменить в вашей жизни.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 20 ПО 26 ИЮЛЯ 2020 ГОДА



Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года20 июля - новолуние. Скорее всего, в этот день вас настигнет хандра. Непростое время для людей с хроническими заболеваниями. Пока настроение оставляет желать лучшего, займитесь рутинными делами. Они не слишком вас обременят, но займут мысли. С 21 по 26 июля - растущая Луна. Идеальный период для того, чтобы узнать что-то новое. Может, это будет повышение квалификации, а может, просто интересная прочитанная книга. Подумайте, чему вы смогли бы обучиться, что узнать, и дерзайте!

Также читайте: Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиакаГороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Овен

В эти дни вам категорически нельзя спешить. Делайте все размеренно, не обращайте внимания, если вас будут торопить. На работе не отвлекайтесь на посторонние вещи, есть риск совершить ошибку. Дома возможны неприятности и разногласия с домочадцами.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Телец

Не скупитесь на проявление чувств к своей второй половине. Почему бы не устроить романтический вечер, признаться в любви? Всех Тельцов ждут насыщенные выходные. Хлопоты будут приятными и полезными.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Близнецы

Непростой период: вас явно хотят обмануть. Сведите к минимуму общение с малознакомыми людьми. Не тратьте деньги на пустые желания, потом пожалеете. А те, кто имеют вредные привычки, знайте: сейчас благоприятное время для того, чтобы от них избавиться.