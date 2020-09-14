Скачать
Понедельник, 14.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: где выявили больше всего заболевших
Коронавирус в Украине: где выявили больше всего заболевших
Кто такая Маша Фокина и как она связана с Андреем Ермаком
Кто такая Маша Фокина и как она связана с Андреем Ермаком
Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)
Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)
Принесла много функций: Samsung обновила планшеты Galaxy Tab S6
Принесла много функций: Samsung обновила планшеты Galaxy Tab S6

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (14.09.- 20.09.2020)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (14.09.- 20.09.2020)
Обновлено 08:34 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
В начале недели повышается наша способность влиять на окружающих, гармонично проявлять свою волю. В середине недели нужно избегать рассеянности и запутанных ситуаций, с которыми мы можем сталкиваться. Только четкий план и действия в соответствии с этим планом помогут принять правильные решения. В конце недели контролировать эмоции станет сложно, поэтому надо стараться избегать ситуаций, которые могут негативно сказаться на нашем эмоциональном состоянии.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года Овен

Сейчас вам захочется остаться наедине с собой. Попросите близких быть лояльнее к вам в эти дни. На работе вас ждет успех, очень удачные дни. Однако похвалы от начальства не будет. Сейчас это работа «про запас». Чуть позже ваши старания заметят.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года Телец

Ошибка в работе может лишить поддержки коллег и осложнит деловые контакты. Полагайтесь на свои силы, но прислушивайтесь к советам. Можно сменить место работы, новая должность откроет заманчивые перспективы.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года Близнецы

Непростой период: вас явно хотят обмануть. Сведите к минимуму общение с малознакомыми людьми. Не тратьте деньги на пустые желания, потом пожалеете. А те, кто имеют вредные привычки, знайте: сейчас благоприятное время для того, чтобы от них избавиться.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2030 года Рак

Из-за конфликтов дома может ухудшиться ваше самочувствие. Постарайтесь избежать ссор. Любые начинания сейчас окончатся неудачей. Так что если даже у вас что-то было запланировано на эти дни, лучше отмените. На выходных постарайтесь отказаться от работы, отдохните.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года Лев

Хороший период, чтобы изменить подход к работе и потребовать увеличения зарплаты. Не отвлекайтесь на мелочи и избегайте конфликтов. Иначе будут неприятные последствия. Вероятна встреча со старой любовью.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года Дева

Положительные перемены ждут вас в ближайшем будущем. Правда, для этого придется приложить немного усилий. Обратитесь за помощью к близкому другу, если она потребуется. Омрачить данный период могут трудности во взаимоотношениях с детьми.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года Весы

Не исключено, что вас ждет роман. Главное не питайте особых надежд, серьезных отношений не выйдет. Лучше займитесь самообразованием: неплохо в эти дни изучать и узнавать что-то новое. Очень благоприятное время для тех, кто планирует забеременеть.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года Скорпион

Не нужно сразу бросаться на амбразуру, не стоит начинать несколько дел одновременно, лучше направить силы на самые важные. Заранее продумайте возможные варианты развития событий. Повезет тому, кто точно знает, чего он хочет.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года Стрелец 

Планирование будущего пока отложите: уж слишком насыщенным окажется настоящее! Будьте готовы к гонке на работе и к серьезным, но приятным домашним задачам. Ко всему относитесь с улыбкой, и все получится на «ура». Будьте внимательнее за рулем.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года Козерог

Напряженная неделя, эмоции выходят из-под контроля, возникают трудности в отношениях с родными, коллегами. Предложение занять высокооплачиваемую должность нужно принимать сразу. Иначе можно упустить свой шанс.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года Водолей

Велика вероятность, что вас ждут финансовые потери. Главное, не горевать, а начинать вновь копить. Хуже будет в отношениях с родными. Скорее всего, не обойдется без ссор и разногласий. Обстановка будет напряженной. Порадуют лишь дети успехами и искренней любовью.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года Рыбы

Если вы собирались садиться на диету для похудения, перенесите планы на другое время. В противном случае сил затратите много, а результат радости не принесет. В понедельник вас ждет встреча с человеком, который может многое изменить в вашей жизни.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 20 ПО 26 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

 
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года20 июля - новолуние. Скорее всего, в этот день вас настигнет хандра. Непростое время для людей с хроническими заболеваниями. Пока настроение оставляет желать лучшего, займитесь рутинными делами. Они не слишком вас обременят, но займут мысли. С 21 по 26 июля - растущая Луна. Идеальный период для того, чтобы узнать что-то новое. Может, это будет повышение квалификации, а может, просто интересная прочитанная книга. Подумайте, чему вы смогли бы обучиться, что узнать, и дерзайте!

 Также читайте: Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиакаГороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Овен
В эти дни вам категорически нельзя спешить. Делайте все размеренно, не обращайте внимания, если вас будут торопить. На работе не отвлекайтесь на посторонние вещи, есть риск совершить ошибку. Дома возможны неприятности и разногласия с домочадцами.
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Телец
Не скупитесь на проявление чувств к своей второй половине. Почему бы не устроить романтический вечер, признаться в любви? Всех Тельцов ждут насыщенные выходные. Хлопоты будут приятными и полезными.
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Близнецы

 Непростой период: вас явно хотят обмануть. Сведите к минимуму общение с малознакомыми людьми. Не тратьте деньги на пустые желания, потом пожалеете. А те, кто имеют вредные привычки, знайте: сейчас благоприятное время для того, чтобы от них избавиться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вместе с мамой: дочь Кейт Мосс появилась на вечеринке в прозрачном платье
02 Добыча нефти может быть более экологичной: ученые создали новую наножидкость
03 Кто такая Маша Фокина и как она связана с Андреем Ермаком
04 По кому скучает принц Гарри: с кем из королевской семьи у него самая крепкая связь
05 Водоснабжение Крыма: в Представительстве президента при АРК напомнили об обязанностях РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стало известно, кто станет новым премьер-министром Японии
Стало известно, кто станет новым премьер-министром Японии
Прогноз погоды: неделя жары, а потом - резкое похолодание
Прогноз погоды: неделя жары, а потом - резкое похолодание
Боевики трижды нарушили &quot;тишину&quot; на Донбассе
Боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе
Ольга Фреймут нагрубила судье шоу &quot;Танці з зірками&quot;
Ольга Фреймут нагрубила судье шоу "Танці з зірками"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь