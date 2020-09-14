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Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (14.09. - 20.09.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (14.09. - 20.09.2020)
Обновлено 09:17 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Планеты этой недели включают для нас зеленый свет в любви и личной жизни. На небосклоне — затишье, без негативных аспектов и влияний. Все это говорит о том, что пришло время подключать воображение и улучшать личную жизнь.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Наступающая неделя — благоприятное время для интернет-знакомств, семейных праздников и совместных дел. Но если отношения держатся на тонкой ниточке, то, скорее всего, сейчас она порвется. Это значит, что роль в жизнь друг друга выполнена, необходимый опыт получен, и пришло время идти дальше.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Вероятен неожиданный, но очень счастливый поворот событий в романтической сфере. Если вам нравится какой-нибудь человек, вполне возможно, что он с удовольствием ответит на ваши чувства. Состоящих в отношениях ожидает претворение в жизнь спонтанных ярких идей, которые помогут сделать существующий союз более глубоким.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Астрологи отмечают, что успехи в личной жизни Близнецов будут зависеть напрямую от их активности и приложенных усилий. Большинство представителей знака почувствуют свою привлекательность и власть. Хорошо в это время принимать важные любовные решения и проявлять инициативу в отношениях.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Влюбленных Раков ждет развитие или продолжение прошлого романа, а одиноким звезды обещают встречу с тем, кто во многом будет соответствовать идеалу привлекательности. Окольцованным Ракам на этой неделе желательно решить, стоит ли ломать копья и стрелы, пускаясь в скандалы и выяснения отношений, или же можно все уладить мирным путем. Самое главное — не забывать, что любые конфликты не лучшим образом отражаются на любви.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львы в этот период будут тревожными и ревнивыми. Они то и дело будут доводить своего партнера расспросами и проверками чувств. Астрологи советуют этим людям быть терпеливыми, и не доверять всякой сомнительной информации. Иначе их отношения могут треснуть по швам и закончиться.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

На протяжении всей недели Девам рекомендуется подогревать интерес второй половинки с помощью нежных смс, звонков и прочих романтических жестов. Даже находясь на работе, стоит периодически писать партнеру о своих чувствах. Тогда неделя пройдет гладко, и без особых усилий получится преобразить отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Тем из вас, кто ищет свою вторую половинку, определенно есть чего ожидать. Появятся хорошие возможности для новых знакомств и более тесное общение с теми, кто пока находится в кругу друзей, но вызывает более теплые чувства. Состоящие в отношения Весы порадуются счастливой финансовой новости – это поднимет настроение и укрепит желание строить дальнейшие планы на совместное будущее.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионы в свободном полете на этой неделе могут проникнуться симпатией к тому, кто смел, напорист, решителен и целеустремлен. Велика вероятность развития бурного романа, благодаря которому удастся не только обрести счастье, но и получить возможность постоянного обновления. Если уже есть амурный партнер, то с ним будет много разговоров на самые разные темы. Получится выудить даже то, о чем раньше любимый человек не желал говорить.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

На этой неделе Стрельцов ожидают интересные любовные приключения: случатся весьма разноплановые события, которые будут сопровождаться приятными эмоциями. Вы успеете повеселиться, побыть в одиночестве и спланировать будущее.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Семейным Козерогам необходимо присмотреться к своему партнеру, вполне возможно что он внутренне ведет борьбу с какими-то проблемами и неурядицами. Одиноким Козерогам звезды прогнозируют день романтики и гармонии. Эти люди смогут завести интересное знакомство с человеком, о котором они давно грезили.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Водолеям следует снизить свою планку и немного убавить требований к своему партнеру, чтобы понапрасну не разочаровываться. КАких-то особых перемен в жизни Водолеев в плане личных отношений не будет. Астрологи советуют этим людям больше внимания уделять своему партнеру, и меньше придираться к нему.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Представители Знака Рыбы на этой неделе станут невероятно привлекательными и смогут искусно манипулировать поклонниками. Безусловно, это позволит наладить личную жизнь, только не стоит злоупотреблять своим влиянием. Астрологи советуют наслаждаться настоящим, но думать и о долгосрочных перспективах.

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Все по теме:

Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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