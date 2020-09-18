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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 сентября 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 сентября 2020 года
Обновлено 07:08 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com
Гороскоп на сегодня, 18 сентября, советует Стрельцам не навязывать свое мнение окружающим, а у Козерогов идеальный день для освобождения от давних привычек.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Овнов 

Возможны мелкие неприятности, но серьезных перемен к худшему не предвидится. Вы будете готовы заняться новыми делами, да и расквитаться со старыми долгами сумеете. День благоприятный для новых знакомств, увлечений и любви. Будьте внимательны к своему здоровью.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Тельцов 

Никаких неприятных ситуаций возникнуть не должно. Идет благоприятное время для отдыха, расширения кругозора, особенно если этим заняться вместе с близким человеком. Не стоит брать кредиты. Давать в долг тоже не рекомендуется.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Близнецов 

Смело планируйте серьезные дела. Вы легко с ними справитесь. Сейчас вам просто необходимы романтические встречи и развлечения. Если настроение будет хорошим, вы сможете подарить немало прекрасных мгновений любимому человеку.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Раков

Данное время подходит для деловых встреч, обсуждения долгосрочных планов и переговоров. С энтузиазмом беритесь за любую работу. Не лишними будут физические нагрузки. Возможны знакомства с интересными людьми. В личных отношениях берите инициативу в свои руки. Если наметили сделать крупные покупки, делайте это сейчас.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Львов   

Придется затратить много сил. Если у вас есть нереализованные идеи, сейчас самое время заняться их воплощением в жизнь. Благоприятный день для активного общения, обмена информацией. Возможны острые дискуссии в семье, с соседями и знакомыми. Избегайте конфликтов.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Дев  

День подходит для любых начинаний и получения новых знаний. Если кто-то будет нуждаться в вашей помощи, сначала узнайте, что от вас хотят, и взвесьте свои силы, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Сейчас благоприятное время для встреч, поездок, а также для общения с друзьями.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Весов 

В графике дел, запланированных на этот день, не будет свободного места. Если кто-то попытается расстроить ваши планы визитом или привлечь к своим делам, постарайтесь любым способом избежать встречи. Не помешает еще раз проверить сделанное, провести работу над ошибками и отсеять лишнее.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Скорпионов 

День искушений. События зависят от того, по какому пути вы идете, а от ваших реакций на них - то, в какую сторону вас заведет тропинка судьбы. Очень велика вероятность осложнения отношений с близким окружением.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Стрельцов 

Если поступят новые предложения, не спешите с принятием решения: соберитесь с мыслями и оцените перспективы. Постарайтесь не брать на себя роль диктатора, не навязывайте свое мнение окружающим, хотя сделать это вам захочется. Побольше внимания родственникам.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Козерогов

День идеален для заключения брака. Прекрасный период для освобождения от давнишних привычек, также можно попробовать что-либо новое. В отношениях - это время сближения и романтики на наиболее высоком уровне.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Водолеев

В деловых вопросах не разменивайтесь по мелочам, а четко определитесь с приоритетами. Чтобы сохранить покой в доме и равновесие в отношениях с окружающими, придется идти на компромиссы. Могут возникнуть финансовые проблемы, поэтому расходуйте денежные средства только на самое необходимое.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 18 сентября 2020 для Рыб

На работе не следует форсировать события. Нужно упорно продолжать начатые дела, наводить в них порядок. К новой информации, особенно поступающей из непроверенных источников, отнеситесь очень осторожно. Постарайтесь воздержаться от больших финансовых затрат.

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