Бизнес-гороскоп на неделю (21.09. - 27.09.2020): все знаки зодиака

Финансовый гороскоп на неделю для Овнов
Не стоит разрывать себя на части, пытаясь охватить все вероятные дела на неделе. Потому что денег вы при этом все равно не заработаете в достаточном количестве. Но во вторник все равно захотите их полностью потратить. Такая же беда ждет вас и в пятницу. И чтобы это не испортило весь ваш бюджет, постарайтесь держать себя в руках. Особенно осторожно нужно провести среду. Потому что именно в этот день крайне вероятны конфликты на работе. И вам вряд ли захочется принимать в них участие.
Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов
У Тельцов успех в финансовой сфере будет напрямую зависеть от умения чувствовать людей. Нужно стараться анализировать поступки и слова коллег, клиентов и партнеров, выявлять в них какие-то закономерности и шаблоны, ведь все мы поступаем время от времени одинаково, согласно нашему внутреннему миру и характеру. На этой неделе люди будут показывать свое истинное лицо. Идеальные дни для покупок и финансовых вложений — пятница и суббота.
Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов
Близнецов ожидает насыщенная рабочая неделя, поэтому на выходных стоит расслабиться и отдохнуть. Хорошо пройтись по магазинам и даже изменить свой стиль одежды. Это благоприятно повлияет на энергетику Близнецов в целом, что, в свою очередь, будет способствовать тому, что можно легко договориться с людьми, наладить новые контакты и усилить собственное влияние на окружающих.
Финансовый гороскоп на неделю для Раков
Самое время посвятить себя и свои усилия в профессиональную сферу жизни. Уделите особое внимание вопросам вашего карьерного роста. Никогда не знаешь, когда предоставится возможность продвинуться по карьерной лестнице. А вот в четверг постарайтесь внимательнее следить за новой информацией. Потому что велика вероятность, что в этой информации проявится неточность или специальное искажение. И если все пройдет отлично, уже в пятницу у вас будет достаточно денег, чтобы свободно ими распоряжаться.
Финансовый гороскоп на неделю для Львов
Звезды и планеты будут находиться в положительном настроении, поэтому Львам стоит ожидать приятных изменений в финансовой жизни. Вполне возможно, что Львам предложат новую работу либо у них появится новая идея для бизнеса. Есть вероятность повышения дохода. С 21 по 24 число можно смело совершать дорогостоящие покупки.
Финансовый гороскоп на неделю для Дев
Девам на неделе стоит поработать со своими страхами и комплексами, только так им удастся чего-то достичь на неделе. Везение будет на стороне смелых Дев. Благоприятна неделя для умственной работы, командировок и переговоров. Желательно оставаться уверенным себе.
Финансовый гороскоп на неделю для Весов
У весов все очень иронично. Потому что их финансовое положение на этой неделе действительно находится в равновесии. Никаких особых поступлений, но в то же время и трат не будет. Но вы все равно будете хотеть большего и тревожиться от того, что большее не приходит. Это нормально, не корите себя за это. Иначе это приведет к неприятным эмоциональным последствиям. Руководствуйтесь принципом “лучшее — враг хорошего”. Так вам будет проще двигаться в ближайшие семь дней. И будьте готовы к непредвиденным расходам в конце недели.
Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов
Скорпионам, которые занимаются творчеством, важно на неделе думать только о положительном, и, ни в коем случае, не позволять мыслям уходить в негатив. Больше всего повезет тем представителям знака, которые занимаются однотипной работой. Главное, поймать состояние, чтобы ничто и никто не отвлекал.
Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцев
Ваше финансовое положение становится куда более стабильным. И вместе с этим, разумеется, станет намного лучше, чем на прошлой неделе. Во вторник вполне вероятны денежные поступления. Они точно поднимут ваш боевой дух на протяжении всей недели. Это большой плюс. А в конце недели, скорее всего, появится выгодное предложение о подработке. Рассмотрите его как следует. И если оно окажется действительно выгодным, смело соглашайтесь.
Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов
Козерогам звезды сулят на неделе много финансовых неприятностей, а также неудач на работе. Но это не значит, что представителей знака ждет крах. Главное, нужно постараться не позволить негативным мыслям взять вверх. Очистить разум помогут медитации. На выходных желательно отдохнуть с друзьями и не жалеть на развлечение денег. Это важно, чтобы потом войти в рабочую неделю с новыми силами.
Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев
Для того, чтобы неделя оказалась продуктивной, Водолеям стоит не думать о прошлых обидах. Если это тяжело сделать, то можно обзавестись магическим талисманом, который поможет сфокусироваться на главном. Также это поспособствует улучшению коммуникативных способностей, поиску новых друзей и партнеров. Неделя будет непростой в финансовом положении. Покупками лучше заниматься 23 и 24 сентября.
Финансовый гороскоп на неделю для Рыб
Для вас эта неделя окажется крайне хорошей. Но с одним простейшим условием. Условие такое: не попадитесь на уловки мошенников. Потому что они обязательно проявят себя. Особенно внимательно осуществляйте онлайн-платежи. Не доверяйте первым попавшимся сайтам в сети. Это могут быть сайты-двойники. Мы серьезно. А вот во второй половине недели можно будет немного расслабиться. И даже рассчитывать на увеличение зарплаты. Это очень даже вероятный исход событий.