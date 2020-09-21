Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (21.09. - 27.09.2020)

Новая неделя принесет влюбленным парам новые эмоции. Так, некоторые знаки Зодиака найдут свое счастье в ближайшие дни, а другие – могут разрушить отношения с любимым человеком.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе вам придётся бороться за свою любовь. Всё идёт не так гладко, как вам хотелось бы. Провальный дни в плане свиданий будут понедельник и воскресенье, а вот пятница подарит вам большие перспективы в любви. Новые знакомства и лёгкий флирт ждёт свободных Овнов. У тех, кто состоит в отношениях, будет приятный подарок от партнёра в субботу.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцы уже давно находятся на перепутье и не могут принять решение. Вы не готовы к серьезным отношениям, а ваш партнёр на этом может настаивать. Для Тельцов сейчас важнее свобода, возможность во всём принимать самостоятельные решения.В пятницу может произойти какое-то событие, которое принесет вам перемены. И они пойдут вам на пользу!

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

На этой неделе Близнецам стоит набраться терпения и уделять больше времени любимым, потому что они в этом нуждаются. Сохраните баланс и комфортно проведите время вместе. К примеру, можете устроить романтическое свидание. А одинокие Близнецы до конца месяца познакомятся с новыми людьми, которые выведут вас из грустного периода жизни и заставят пережить давно забытые эмоции.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Раки вновь прекрасны и милы для окружающих. На этой неделе вы вновь в центре внимания и получаете кучу комплиментов в свой адрес. Всю неделю вас будут радовать приятными мелочами. Одиночки без труда найдут себе пару. Но в выходные дни не стоит знакомиться и назначать свидание, они будут провальными.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Любовная жизнь Львов сейчас на высоте – на этой неделе ваши отношения будут полны страсти и любви. Кроме того, вам стоит поддержать своего партнера в определенной ситуации, поэтому оставайтесь рядом с ним/ней и проявляйте понимание. А одиноким Львам надо быть более открытыми и позволять людям подходить к вам. Ведь даже если у вас не получится построить серьезные отношения, вы сможете быть друзьями. Поэтому знакомства не помешают.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Девы делают очередную попытку изменить свою жизнь. Вы можете осознать ошибки и даже просить прощения. К вам отнесутся благосклонно, и конец недели у Дев пройдет в самом лучшем настроении. Вы, наконец, поняли, как нужно дорожить тем, что уже имеешь!

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Весам также стоит исправить все недоразумения и ссоры, которые нависли над вашими отношениями. Ведь вы действительно любите друг друга, поэтому держитесь за это. Астрологи советуют быть ответственными – вы сами можете помочь своим отношениям двигаться вперед. А Весам, которые сейчас не в отношениях, так действительно комфортно. Вы можете пофлиртовать с другими людьми, но пока стоит наслаждаться своей свободой.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Среда и пятница созданы для любви. В эти дни вы можете смело назначать свидания, они будут удачными. Понедельник заставит вас понервничать из-за оплошности вашего партнёра. Всю неделю вы будете витать в облаках, и планировать романтические встречи. Главное, не забывайте, что близким людям нужно, чтобы вы их тоже услышали.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Для Стрельцов неделя полна хлопот, видимо, вы отважились на изменения, которые давно назревали. Не упустите момент, если вам предложат совместное проживание для того, чтобы узнать друг друга получше, не стоит от него отказываться. Переезд на другое место жительства поможет Стрельцам разобраться в себе, и своих чувствах.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козероги на этой неделе могут создать конфликт со второй половинкой из-за своей работы. Чтобы этого избежать, вам стоит меньше работать и уделять свободное время любимому человеку. Покажите, что вы действительно его цените и хотите быть рядом. Одинокие Козероги могут встретить интересного человека, с которым проведут вечер вместе. Но станут ли эти отношения серьезными – покажет время.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Очень важное и серьёзное событие ждёт Водолеев на этой неделе. В понедельник вам придется потратить много энергии и средств, чтобы покорить близкого человека или устроить свидание. Дни, которые стоит посвятить любви, семье и выстраиванию отношений - это пятница и суббота. В воскресенье судьба решит проверить ваши чувства на прочность.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Личная жизнь Рыб требует работы над отношениями, ведь у вас есть много незавершенных вопросов, и это держит вас и вашего партнера на расстоянии. Если хотите стать ближе друг к другу – сделайте шаг навстречу и признайтесь в чувствах. Одиноким Рыбам удача принесет новое интересное знакомство. И именно с этим человеком у вас может быть общее будущее.