Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (21.09.- 27.09.2020)

Гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для всех знаков Зодиака предполагает насыщенный период. Многих ждет решение важных дел, ведение интересных проектов и судьбоносное знакомство.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года Овен

На понедельник и вторник нежелательно планировать ответственные встречи и переговоры. Вы будете слишком рассеяны или раздражены. В четверг возможны долгожданные денежные поступления, которые стабилизируют ваше финансовое положение. На этой неделе Овнам надо разложить все свои дела по полочкам и уделить вдоволь времени своей половинке. Одиноких представителей знака ждет продуктивный период, поэтому не стоит беспокоиться из-за затишья в личной жизни.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года Телец

Не все желаемое реализуется, но не стоит впадать от этого в отчаяние и уныние. Депрессия не помощник в делах, она сделает ситуацию еще хуже. Постарайтесь уравновесить чаши весов вашего настроения и эмоционального состояния. Иначе вы рискуете потратить много драгоценной энергии впустую. Находите в любой ситуации положительные моменты, радуйтесь тому, что происходит, и вы даже не заметите, как жизнь покажет вам светлую сторону.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года Близнецы

Чтобы завести новые знакомства, придется вам сначала завершить старые связи. У кого есть нерешенный квартирный вопрос – имеют прекрасную возможность справиться с ним. Впереди вас ждут переговоры по купле-продаже. Проведите неделю в размеренном темпе, а также проявите бдительность. Спешка может стать причиной проблем в делах. Возможен неожиданный поворот дел, который может застать вас врасплох. На выходных выделите время, чтобы провести работу над своими ошибками.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2030 года Рак

В течение всей недели в профессиональной сфере ваша главная задача - объективно оценить ситуацию и сделать правильный выбор, это поможет улучшить и стабилизировать финансовое положение. Появится возможность дополнительного заработка. В середине недели вы можете поставить точку в спорных вопросах и начать путь к покорению новых вершин. Совет от астрологов – не поддавайтесь на провокации и не принимайте самостоятельные решения.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года Лев

Во вторник вам понадобится настойчивость в достижении важной цели в финансовой сфере. И помните, что в этот день пустяков и мелочей для вас не существует. В пятницу окажутся удачными деловые встречи и переговоры, только вы должны максимально четко и взвешено выразить свою позицию, а не подстраиваться под партнеров.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года Дева

У Дев накопилось много дел, поэтому на этой неделе – идеальный период, чтобы все решить. Наконец настало время, когда вам удастся закончить ремонт. Не отказывайтесь от командировок. Возможна встреча с интересными людьми. Руководство заметит ваши старания, поэтому финансовое вознаграждение не заставит себя долго ждать. Впереди вас ждут приятные сюрпризы и новые увлечения. Ваше самочувствие в значительной степени может улучшить общение с родными и детьми. Вы почувствуете гармонию тела и духа.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года Весы

Постарайтесь не ввязываться в авантюры и сомнительные проекты. Просто делайте свое дело и не пытайтесь быстро заработать, вы и так всё получите. Просто наберитесь терпения. В выходные ждите дорогой подарок от любимого человека. Во всем на этой неделе придерживайтесь золотой середины. Не унывайте и не торопите события, и тогда все сложится наилучшим для вас образом.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года Скорпион

Звезды советуют Скорпионам наконец-то распрощаться с прошлым, чтобы спокойно наслаждаться настоящим. Вы слишком озабочены тем, что не должно вас волновать. К тому же пора понять, кто заслуживает быть рядом с вами, а от кого лучше уйти. У вас наступит довольно активный период, когда предстоит решить большое количество дел. Впрочем это не причина полностью отстраняться от близких людей, ведь их жизнь также может меняться за время вашего отсутствия. На выходных поработайте над самодисциплиной. Звезды советуют заняться внутренним состоянием и восстанавливать свои энергетические ресурсы.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года Стрелец

Вы сможете занять активную позицию и добиться успеха в любой сфере деятельности, но есть опасность подхватить звездную болезнь. Ваши достижения на уровне рассуждений необходимо подтвердить практикой, и возможность сделать это будет у вас в течение всей недели. Суббота хороша для отдыха в кругу семьи, это занятие даже доставит вам удовольствие, если вы сами все не испортите, пытаясь навязать окружающим свою точку зрения на все вопросы разом.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года Козерог

В начале недели вы можете заключить очень важные и выгодные контракты, но помните, что поспешность в действиях вам ни к чему. Во вторник и среду вероятны крупные денежные поступления. В пятницу важно избежать конфликтов на работе.Не забывайте о правильном питании. Вам давно уже нужно наладить свой режим потребления пищи и забыть о ночных "перекусах", если не хотите потом записываться к врачу.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года Водолей

На этой неделе ваши чувства могут быть подвержены испытаниям, скорее всего это будет связано с вынужденной разлукой с кем-то, кто вам очень дорог. Не исключены также обманы и измены. Однако это не конец света. Лучше узнать о том, что происходит у вас за спиной. На работе успех может сопутствовать вам, если вы не будете размениваться по мелочам. Планы на середину недели могут измениться из-за проблем в семье. Воскресенье лучше провести в комфортной обстановке, избегая ненужных контактов.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года Рыбы

Рыбам на этой неделе лучше всего будут удаваться организаторские способности. Вы с легкостью сможете максимально эффективно распределить время, навести порядок во всех делах и разобраться со сложными вопросами. Благодаря своим успехам, вы почувствуете себя уверенными и довольными. Это поможет вам поддерживать хорошее настроение и улучшить отношения с окружающими. На выходных звезды рекомендуют вам отправиться на отдых. Полный релакс подарит вам заряд положительных эмоций и энергию на следующую неделю.