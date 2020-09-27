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Овны могут не бояться мечтать, а Тельцам лучше не рисковать: гороскоп на завтра 28 сентября

Овны могут не бояться мечтать, а Тельцам лучше не рисковать: гороскоп на завтра 28 сентября
18:20 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Настойчивость в понедельник необходима для успеха. День может складываться достаточно напряженно. Добиться успеха можно, если не бояться трудностей. Ни минуты не теряйте напрасно, есть большой шанс достичь нужной цели.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Овнов 

В этот день звезды помогут вам адаптироваться к новым условиям на работе и в делах. Любые жизненные изменения не смогут выбить вас из колеи. Будет проще сохранять спокойствие, оставаться собранными. Не бойтесь мечтать сегодня, ведь мечты только приближают нас к счастью.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Тельцов 

В такие дни, как этот, полезно закидывать удочку на будущее, но не нужно рисковать. Если захочется попробовать что-то новое или сделать ответственный и рискованный шаг, лучше сначала прощупать почву. Это избавит вас от ненужных проблем и неурядиц в любви, в делах и на работе.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Близнецов 

Старайтесь проявлять сдержанность. Звезды и планеты не в лучшем положении, поэтому окружающие люди могут проявлять к вам немотивированную агрессию, выказывать претензии, критиковать. Если отвечать на это негативом, можно спровоцировать скандал или ссору, испортить себе настроение.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Раков

Безоглядное стремление к успеху в такие дни не приводит ни к чему хорошему. Можно наломать дров и обидеть кого-то из близких отсутствием внимания. Нужно работать и отдыхать в надлежащих пропорциях. Особое внимание стоит уделить второй половинке и близким друзьям.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Львов   

В этот день лучше заняться злободневными проблемами. Не стоит фокусировать всё свое внимание и тратить всё свое время на что-то новое. Это может выбить вас из колеи и заставить потерять удачу. Лучше убраться дома, навести порядок. На работе нужно закончить начатое и не рисковать.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Дев  

Звезды и планеты войдут в благоприятное для вас положение. На первый план выйдет любовная сфера. Одиноким представителям вашего Знака удастся найти вторую половинку. Если вы уже в отношениях, можно смело переводить их на новый уровень. Также полезным будет шопинг, активный отдых.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Весов 

В этот день энергетика звезд будет очень спокойной, поэтому и ваша жизнь может стать безмятежной и полной радости. Не будет никаких новых поводов для беспокойства. Эта безмятежность может быть нарушена только спорами и конфликтами. Лучше сторониться ссор.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Скорпионов 

В этот день вполне вероятна встреча с непростыми дилеммами. Каждый может встретить на пути трудности, подразумевающие необходимость выбора. Астрологи советуют слушать в такие моменты интуицию. Также эксперты рекомендуют сохранять невозмутимость и спокойствие.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Стрельцов 

Это отличный день для примирения с окружающими. Стоит сделать первый шаг к тому, чтобы превратить вражду в дружбу. Для этого стоит просто сделать что-то хорошее недоброжелателю. Негативно настроенный человек не сможет обойти доброту стороной и изменит свое отношение.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Козерогов

Звезды и планеты не в самом лучшем положении. Деструктивная энергия приведет к тому, что многие планы могут сорваться. Лекарством от всех бед может служить банальный оптимизм. Даже если что-то сорвется и пойдет не так, нужно бороться до конца.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Водолеев

Старайтесь двигаться вперед в работе и бизнесе, но без излишнего фанатизма. Астрологи советуют не забывать о любимом человеке и родственниках. Вполне возможно, им понадобится ваши помощь и внимание. Лучше не принимать скоропалительных решений. Во всем стоит опираться на логику.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Рыб

Остерегайтесь рисков и авантюр, а также не начинайте никаких новых дел. Они принесут вам больше забот, нежели пользы. Это идеальное время для размеренной и спокойной работы, домашних забот. Держитесь подальше от токсичных людей, даже если это ваши знакомые или родственники.

Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: сентябрь 2020 года

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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