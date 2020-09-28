Бизнес-гороскоп на неделю (28.09. - 4.10.2020): все знаки зодиака

Финансовый гороскоп поможет каждому Знаку Зодиака на этой неделе приумножить или сохранить свой капитал, а также понять, на что лучше потратить деньги.

Финансовый гороскоп на неделю для Овнов

У Овнов ожидается финансово стабильная неделя. Именно это им и нужно, потому что они часто живут в очень быстром и непредсказуемом ритме. Овнам необходимо быть предельно вдумчивыми и собранными. Если просчитывать каждый свой шаг, денежные дела будут приносить удовлетворение, а не проблемы. Также важно привлечь в свою жизнь позитивные мысли. Без них любая, даже самая мелкая проблема рискует стать роковой. Астрологи советуют оставаться сдержанными и не думать о плохом.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Это будет прекрасное время для духовных практик и поиска денежной мотивации. Тельцам на этой неделе стоит помнить о том, что богатство - это не только цифры. Это еще и признание, наличие вдохновения и любимой работы. Все это звезды могут подарить Тельцам, но для этого им нужно начать действовать, задать правильный импульс самим себе, ведь под лежачий камень вода не течет.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Первые два дня недели пройдут под управлением гармоничной и позитивной энергии, поэтому людям данного Знака удастся настроить себя на нужный лад. Начать активные действия и работу стоит со среды, но включиться нужно будет уже с понедельника. Первые пара дней могут быть трудными, особенно если начальство будет требовать больше обычного. Звезды подарят Близнецам уверенность и силу воли, поэтому пережить бурю будет несложно.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам стоит повысить энергетику и укрепить биополе, потому что в первые два-три дня недели их будут донимать энергетические вампиры и простые недоброжелатели. Всем, кто работает с людьми и много общается с клиентами, придется несладко, однако уже во второй половине недели потраченные нервы вернутся прибылью и уважением коллег. Ракам стоит помнить о том, что ничего не происходит просто так. Конец недели астрологи советуют посвятить развлечениям и шопингу. Можно сменить обстановку, съездить в другой город.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам на этой неделе очень пригодится шестое чувство, которое может находиться не в лучшей форме. Медитация для развития и пробуждения интуиции поможет Львам пробудить силу шестого чувства. Это, в свою очередь, поможет им принимать важные финансовые решения быстрее, совершая только правильные покупки и вкладывая средства во что-то действительно необходимое. Астрологи советуют обратить внимание на собственное развитие. Можно купить книгу, курс повышения мастерства, записаться к репетитору по английскому и так далее.

Финансовый гороскоп на неделю для Дев

Финансовая сфера для Дев будет очень динамичной и изменчивой. Астрологи считают, что конец сентября и начало октября - это судьбоносное время, в которое представителям данного Знака придется встретиться с судьбоносными изменениями, многие из которых будут довольно непредсказуемыми. На все эти изменения будут указывать семь особых признаков. Со среды по субботу лучше беречь деньги и не тратить их без надобности. В остальные дни можно позволить себе разгуляться, но лучше не увлекаться слишком сильно.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весы могут на этой неделе встретиться с настоящим хаосом. Многие новые дела могут срываться. Выход есть - не тратить пока деньги и не начинать ничего нового. Ментальный настрой будет очень важен, потому что поводов для расстройства будет много.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

У Скорпионов в начале недели может не оказаться сил для преодоления финансовых проблем и препятствий. На работе и в бизнесе может происходить много странных вещей, с которыми справиться смогут лишь сильные и собранные Скорпионы. Обрести внутренние силы и и энергию им поможет дыхательная гимнастика. Ее можно делать даже на рабочем месте. Астрологи советуют не отправляться в командировки и больше времени проводить за планированием дел. Риски и авантюры могут привести к большим финансовым потерям.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцев

У Стрельцов доходы будут расти пропорционально усилиям. Эти люди редко умеют останавливаться, поэтому могут быстро израсходовать запас сил, особенно 1 и 2 октября, когда звезды будут не в духе. Восстановить биополе и вернуть энергию им помогут простые бытовые секреты. Также в этом плане может быть полезной смена обстановки, умение хотя бы немного отдыхать в течение трудового дня. Эта неделя прекрасно подходит для шопинга. Можно делать близким людям внеплановые сюрпризы.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам для достижения или сохранения финансового благополучия астрологи советуют не нарушать законов равновесия Вселенной. Им предстоит яркий и интересный период, в который очень повезет представителям творческих профессий. Козероги - трудолюбивые люди, поэтому проблем с рабочими обязанностями возникнуть не должно, однако в среду и четверг могут возникнуть новые нежданные дела. Особое внимание людям этого Знака стоит уделять своей внешности. Нужно всегда выглядеть на все сто - это поможет в заключении сделок и в процессе поиска новой работы.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям для поддержания максимальной работоспособности и финансового успеха стоит бороться со страхами и негативными мыслями. В этом им поможет специальная медитация. Если думать о хорошем, можно существенно снизить уровень стресса. Позитивные Водолеи будут на коне, впереди планеты всей. Это очень удачное время для поисков новых увлечений, совершения покупок, умеренного шопинга. Единственное, чего астрологи советуют опасаться, - это оформление кредитов. Если очень хочется что-то купить, но денег нет, лучше отложить это до лучших времен.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб ‌‌

Астрологи считают, что Вселенная будет постоянно посылать Рыбам знаки. В целом это время можно считать очень удачным. Могут поступать средства из самых неожиданных источников. Большая удача ждет тех, кто заключает сделки, что-то продает или покупает. Рыбам стоит сохранять напористость, но не добиваться своего путем обмана или хитрости. Такой путь может привести к финансовым потерям в будущем.