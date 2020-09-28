Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (28.09. - 4.10.2020)

Заключительные дни сентября и начало октября сулят Знакам Зодиака кардинальные перемены в личной жизни. Принесут перемены счастье или проблемы, - узнайте из любовного гороскопа на эту неделю.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Сами того не замечая, всю неделю Овны могут вести себя заносчиво с любимым человеком. Астрологические тенденции заставят их ощущать собственное превосходство, что может выражаться в высокомерном отношении, неоправданной критике, неуместных шутках по поводу внешности или проблем партнера. Астрологи советуют Овнам поддерживать того, кого они любят, а не становиться для него судьей: получить прощение будет не просто.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Планеты благоволят Тельцам в любви. Есть предпосылки к повышению романтического интереса к партнеру. Звезды советуют стремиться к душевной гармонии. Переход от старого к новому станет причиной эмоционального напряжения. Тельцам желательно не быть резкими с близкими, ведь они сейчас особенно остры на язык. Чрезмерная эмоциональность, вызванная всплеском гормонов - это не всегда любовь. Есть риск не сдержать порыв, согласиться на безумства.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

На этой неделе Близнецы столкнутся с легкомысленным поведением любимого человека: их искренние и нежные чувства могут быть оскорблены шутовством и фарсом избранников. Астрологи предлагает не принимать близко к сердцу шалости партнера: возможно, ему просто не хватает внимания. Негативная реакция и попытки выяснить отношения могут закончиться, в лучшем случае, скандалом, в худшем - толкнут близкого человека к расставанию.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Ракам, переживающим неуверенность в своих чувствах, звезды советуют привнести в них ясность серьезным разговором. Можно обратиться за помощью к позитивному мышлению или близкому другу. Но важно помнить, что любовная линия жизни сейчас проходит через сильный шторм, будущий глубоко внутри. Не стоит смотреть мелодрамы, обсуждать болезненные темы или подвергать себя любым другим эмоциональным испытаниям, которые могут испортить настроение и негативно сказаться на личной жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Вокруг личной жизни Львов на этой неделе будут кружить черные вороны: кто-то за их спиной начнет распускать грязные сплетни. Астрологи советуют как можно меньше распространяться по поводу интимной и личной жизни, особенно если отношения только начались. Не исключено, что счастливым Львам достанется сильнее всего - у их романа явно есть недоброжелатели, которые так и ждут момента, чтобы придать огласке все пикантные подробности. Чтобы защитить свой союз, можно вычислить завистника или напустить таинственности, уходя от прямых вопросов о личной жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Начало нового месяца обещает быть непростым для влюбленных и семейных Дев. Астрологи советуют им с понедельника найти путь к внутреннему балансу и гармонии, чтобы качественно встретить октябрьские перемены, которые ворвутся в личную жизнь. Лучше всего воспринимать происходящее нейтрально, без шумных реакций и сильных эмоций. Это довольно конфликтная неделя, когда лучше залечь на дно и не пытаться показать партнеру, кто здесь главный.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

На этой неделе Весам захочется полной откровенности с любимым человеком, однако звезды советуют трезво оценивать реакцию партнера: разделяет ли он это желание и готов ли открыто говорить сейчас о своих чувствах. Впрочем, можно пойти на маленькую манипуляцию и расположить к откровенности, начав с себя - с рассказа о своих эмоциях, страхах и тревогах. Этот простой трюк поможет партнеру раскрыться и выложить все карты на стол. Можно рассчитывать на минуты искренности и настоящего душевного единства, если не лезть настойчиво с расспросами.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионы на этой неделе будут склонны вести себя, как герои книг: демонстрировать чувства, горячо признаваться в любви, идти против разума. Причина этого - выход Сатурна из ретро-фазы. Астрологи предупреждают: данная астрологическая картина грозит идеализацией партнера, дезориентацией в чувствах и, как следствие, разочарованием. Энергетический фон достаточно неровный, поэтому звезды советуют больше времени проводить наедине с собой, набираться сил, обдумывать будущие планы, но не совершать активных действий.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Самолюбие сыграет со Стрельцами злую шутку. Оставаясь спокойными снаружи, внутри они могут затаить обиду на партнера, до глубины души оскорбившись невинной шуткой или необдуманным поступком. Астрологи не советуют точить ножи на любимого человека: на этой неделе возможны любые недоразумения, так что если что-то сильно расстраивает, об этом лучше говорить сразу. У Стрельцов будет отлично работать дар убеждения и красноречия - главное, взять паузу, успокоить эмоции и подобрать нужные слова.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Гороскоп пророчит Козерогам игривый настрой и желание обратить на себя внимание любимого человека или потенциального партнера. Наиболее удачные дни для того, чтобы ловить восхищенные взгляды и флиртовать в интернете, - вторник, четверг и суббота. В эти дни обаяние Козерогов будет на высоте, что поможет одиноким встретить свою любовь, а семейным - восстановить идиллию в отношениях. А чтобы точно достичь поставленных целей, следует хотя бы раз за эту неделю совершить практики для повышения энергии и обаяния.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеи на этой неделе будут подавлены влиянием планет. Грезы могут завести их слишком далеко и привести к разочарованию и депрессивному состоянию. Готовность каждый день начинать со скандала может серьезно повредить гармонии в паре. Любимый человек будет словно гулять по минному полю - шансы, что он сделает что-то не так, увеличиваются пропорционально усталости Водолеев. Пусть это не просто, но астрологи советуют сдерживать себя и не поддаваться влиянию осенней депрессии.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Начало нового месяца принесет некоторые сложности. Гороскоп указывает, что Рыбы эмоционально истощены, и им срочно требуется восстановление. Провести последние дни сентября лучше всего наедине с собой - выбраться за город, почитать полезные статьи, устроить сеанс медитации. Саморазвитие поможет восстановить силы и найти путь, которому стоит следовать в октябре. С четверга источником сил и вдохновения станет семья и любимый человек.