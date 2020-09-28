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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (28.09.- 4.10.2020)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (28.09.- 4.10.2020)
Обновлено 10:27 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Астрологи советуют всем нам договориться с внутренними демонами, обретя гармонию с собой. Сейчас очень важно делать то, что нравится, чтобы получать удовольствие от жизни и наслаждаться этим временем сполна.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года Овен

В своем окружении вы будете очень популярным человеком, поэтому вас будут приглашать на праздничные мероприятия, вам это точно запомнится. Скорее всего, поднять бокалы придется в компании разных друзей: сегодня здесь - завтра там. Готовьтесь к веселью!

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года Телец

Сейчас вам хочется сделать паузу и хорошенько обдумать, что происходит в вашей жизни. От решения, которое вы готовитесь сейчас принять, зависит многое в жизни тех людей, которые вас сильно любят. Помните об этом и не торопитесь.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года Близнецы

Наступает ваше время, и все вокруг играет яркими красками. На работе всё будет ладиться. Близкие, скорее всего, объединят усилия и преподнесут вам по-настоящему королевский подарок, о котором вы даже и не мечтали.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2030 года Рак

Положение планет повысит вашу энергию и хватку в зарабатывании денег до невероятных высот. Вы будете так активны, что сами себя удивите. Никому даже в голову не придет не дать вам то, что по праву причитается. Отлично - готовьте запасы.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года Лев

Вы за словом в карман не полезете и укажете на место любому, кто посмеет проявлять недовольство вами или вашими близкими. Этот хороший период для публичных выступлений и для отстаивания собственного мнения. Вас услышат.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года Дева

Вы гордитесь своими близкими, а близкие гордятся вами. И ценят, и любят, и уважают. А друзья семьи восхищаются вашим умением создавать гармонию в семье. Это ли не повод хотя бы на чуть-чуть примерить "корону" и повысить самооценку?

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года Весы

Эмоции у окружающих вас людей накалятся, и обстановка обострится. Однако ваша тонкая интуиция позволит отличить, где нужно пропустить выпад мимо ушей, а где стоит смело ввязаться в бой.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года Скорпион

Вы полностью управляете тем, что с вами происходит, и контролируете каждый орган своего тела. В кои-то веки вы уверены в том, что с вами все в порядке. Отличное время, чтобы расслабиться - почитать интересные книги, выспаться.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года Стрелец 

Звезды говорят о сильном влиянии статуса вашего любимого человека на силу чувств, которые вы к нему испытываете. В вашем представлении сейчас любовь и бедность совершенно не сочетаются. Кто знает, возможно, в чем-то вы и правы?

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года Козерог

Вам все время придется останавливать и одергивать кого-то из не в меру распоясавшихся коллег. С одной стороны, конечно, нужно уметь держать себя в руках. Но с другой, иногда нужно выпускать пар, поэтому не принимайте все близко к сердцу.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года Водолей

За вашу работу вы получите не так много, сколько рассчитываете. Но отношение к вам в целом поменяется, станет более уважительным. Постепенно но вы набираете необходимые очки и баллы к вашему новому статусу. Продолжайте в том же духе.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года Рыбы

Благодаря планетам на вашу улицу придет праздник. Высока вероятность повышения в должности, карьерного роста, и все благодаря дружбе с влиятельными людьми. Большая удача - не теряйте этих связей.

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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