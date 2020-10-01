Период перемен, насыщенных событий и любви: гороскоп на октябрь 2020 года

Октябрь 2020 года станет уникальный периодом для всех, кто наделён интуицией. Неповторимый поэтизм этого месяца подтолкнет в сторону романтики и любви. Октябрь станет периодом перемен для многих людей. Звезды сулят насыщенный событиями месяц, однако предупреждают, что конечный результат всегда зависит только от самого человека.

Гороскоп на октябрь 2020 для знака Овен

Представителям этого знака звезды обещают наполненный гармонией и покоем месяц. Но проблема в том, что Овны не привыкли существовать на низком уровне жизненной активности. Мелкие неприятности могут происходить из-за проявления вспыльчивости и несдержанности. Если вы сумеете держать себя в руках и проживете месяц в согласии с космической энергией, то сможете добиться хороших результатов в карьере, а также благополучия в семейной жизни.

Вторая половина октября идеально подойдет для поиска второй половинки, романтических встреч и начала отношений. Всем, кто уже в отношениях, стоит посвятить больше времени любимому человеку.

Гороскоп на октябрь 2020 для знака Телец

Для Тельцов октябрь станет временем больших перемен, причем в лучшую сторону. Этим людям удастся победить вредные и ужасные привычки, выйти из зоны комфорта, расширить кругозор. Нужно стремиться к новым знаниям и опыту. На все возможные неурядицы и проблемы стоит реагировать проще, ведь неудача — это в первую очередь важный опыт.

Тельцам в октябре ни в коем случае нельзя бросать начатые дела и ждать, пока судьба им поможет. Нужно проявлять самостоятельность и целеустремленность. Если этого не делать, можно потерять контроль над ситуацией и потерпеть серьезное поражение на финансовом поприще.

Гороскоп на октябрь 2020 для знака Близнецы

Близнецы в октябре 2020 года будут предприимчивы, находчивы и необычайно смелы. Многие из вас именно сейчас начнут триумфальное шествие навстречу главной мечте. Некоторые представители этого знака наконец осознают, в чём их истинное предназначение на этой планете.

В приоритете для Близнецов в ближайшие недели будет не личная, а публичная жизнь. Близнецам, у которых нет вторых половин, в октябре 2020 года будет под силу начать самый яркий, самый сенсационный роман.

Гороскоп на октябрь 2020 для знака Рак

Звезды сулят Ракам приятные перемены в личной жизни. Возможно, вы встретите свою вторую половинку или перейдете на новый уровень с любимым человеком. Раки также смогут открыть в себе новые таланты, которые впоследствии могут привести к хорошим финансовым результатам.

Очень важно будет браться за новые дела и находить в себе силы для завершения уже начатых. Если этого не делать, можно навлечь на себя проблемы. Большой успех ждет Раков, которые работают в сфере услуг.

Гороскоп на октябрь 2020 для знака Лев

У Львов в октябре 2020 года может начаться какой-то важный процесс. Вероятно, речь о судьбоносных по своему характеру переменах. Кто-то начнёт, кто-то закончит семейную жизнь. Некоторые Львы поменяют работу или начнут осваивать новые знания.

Фортуна будет на стороне представителей этого знака, поэтому важно не упустить свой шанс и добиться позитивных перемен в жизни.

Гороскоп на октябрь 2020 для знака Дева

Девам астрологи рекомендуют доверять своей интуиции больше, чем окружающим людям. Если Девы начнут чаще верить внутреннему голосу, произойдет несколько важных вещей. Вплоть до начала второй декады октября людям этого Знака стоит почаще обращаться к шестому чувству и быть самостоятельными, чаще пребывать в спокойной обстановке.

Этот месяц лучше посвятить благоустройству дома, провести время с семьей. Также период благоприятен для организации путешествия.

Гороскоп на октябрь 2020 для знака Весы

Весы в октябре 2020 года не растеряются перед лицом временных неудач. Всё дурное быстро пройдёт, оставив после себя лишь неприятное послевкусие. Большинству из вас удастся провести середину осени, наслаждаясь гармонией в браке, умело выстраивая межличностный фронт, опираясь на лучших друзей, гармонично общаясь с коллегами по работе. А самое главное, что многие из вас почувствуют прирост жизненных сил.

Октябрь — идеальное время для посещения других стран и городов. Путешествия помогут обрести вдохновение, как следует отдохнуть.

Гороскоп на октябрь 2020 для знака Скорпион

Звезды советуют Скорпионам обращать внимание на знаки, которые им будет посылать судьба. В этом месяце возможны серьезные изменения, в том числе мистического характера. Вам будет сопутствовать большая удачи в делах, если вы научитесь прислушиваться к своей интуиции.

В самом конце месяца Скорпионов могут посетить отличные идеи, касающиеся работы, бизнеса. Не стоит спешить с их реализацией. Но астрологи настоятельно советуют записывать и запоминать даже самые безумные мысли, ведь в них может оказаться здравое зерно.

Гороскоп на октябрь 2020 для знака Стрелец

Стрельцам в октябре 2020 года будет присущ сюрреализм. Исказится картина того, как воспринимаете окружающий мир, и это не самый позитивный момент. Сейчас важно дать самый главный совет – вам, дорогие Стрельцы, необходимо как можно скорей разбить эту призму, вернуться к делам, восстановить всё, что пошатнулось, пока были лишены объективности.

Октябрь – подходящее время для начала новых дел и реализации проектов. Нужно быть предельно осторожными и вежливыми со второй половинкой, родственниками, друзьями. Третья декада месяца идеально подойдет для обучения, получения новых знаний и опыта.

Гороскоп на октябрь 2020 для знака Козерог

Представителям этого знака в октябре 2020 г. нужно будет тщательно взвешивать каждый свой шаг и правильно расставлять приоритеты. Вашу энергию следует направить в правильное русло, иначе многие сферы жизни могут пострадать. Козерогам предстоит сделать нелегкий выбор, от которого будет зависеть то, как закончится этот год.

Любимые люди могут ставить палки в колеса своими требованиями и обидами. С этим придется смириться. Астрологи и эксперты не советуют отвечать негативом на негатив: октябрьские ссоры и обиды забыть будет очень сложно. Нужно находить компромиссы и следовать здравому смыслу.

Гороскоп на октябрь 2020 для знака Водолей

Водолеям в октябре 2020 года противопоказано снижать жизненный темп. Особенно актуально относительно дел, которые начали в середине прошлого месяца. От того, как проявите себя в течение ближайших недель, зависит дальнейший успех этих задумок.

Семейным людям этого Знака повезет больше остальных. А вот одиноким Водолеям астрологи настоятельно рекомендуют пользоваться любовными талисманами. Удача может отвернуться от них, особенно если к знакомствам и флирту они будут подходить безответственно.

Гороскоп на октябрь 2020 для знака Рыбы

Рыбы проведут октябрь 2020 года весьма эмоционально. Сфера чувств для многих из вас станет главным аспектом своего бытия. Помимо жарких чувств и накала страстей, Рыбам суждено пережить достаточно сложный этап в тех делах, что связаны с финансовой сферой. Нет, безденежье вам не грозит. Однако ещё в начале этого календарного месяца следует сократить количество расходов на роскошь, на яркий досуг и на не самые необходимые приобретения.

В октябре Рыбам удастся изменить свою жизнь к лучшему во многих аспектах. Звезды сделают их более обаятельными и притягательными для противоположного пола. В финансовой сфере им будет везти еще больше, чем в любви.