Близнецам - не тратить большие суммы денег, а Раков ждут важные переговоры: бизнес-гороскоп на неделю (5.10. - 11.10.2020) для всех знаков

Финансовый гороскоп поможет каждому Знаку Зодиака на этой неделе приумножить или сохранить свой капитал, а также понять, на что лучше потратить деньги.

Финансовый гороскоп на неделю для Овнов

Овны входят в список прирожденных лидеров по Знаку Зодиака. На этой неделе звезды помогут им показать во всей красе все свои навыки, таланты и умения. Очень повезет всем тем, кто занимает высокие должности и имеет в подчинении много людей. Тем, кто работает в одиночку или не руководит персоналом, стоит демонстрировать желание работать в команде. Коллеги обязательно это заметят и начнут больше уважать Овнов, а это в свою очередь позитивно скажется на повышении заработка в будущем.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам на этой неделе придется полагаться на самих себя. Звезды и планеты в сильном диссонансе, поэтому финансовая удача будет обходить стороной представителей данного Знака Зодиака. На этой неделе стоит проанализировать свое поведение и понять, что именно отталкивает финансовую удачу. Наступает идеальный период для обучения, получения знаний и поиска мотивации. Особенно осторожными в обращении с деньгами стоит быть 7 и 8 октября.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Для Близнецов очень важно будет на этой неделе настроить гармонию и укрепить здоровье, потому что их ожидает много дел и забот. Перестановка мебели в самом начале недели поможет решить данную задачу. В новой обстановке будет проще принимать важные решения, набираться творческой энергии. Деньги будут охотнее течь в карман, а совершать покупки станет чуточку безопаснее. Вероятность нарваться на недобросовестного продавца снизится. Астрологи пока не советуют тратить большие суммы денег. Лучше ограничиться легким шопингом.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Наступает тот период, когда полезной будет любая энергетическая поддержка. Звезды советуют этим Знакам не оставаться в тени, особенно 7, 10 и 11 октября. В эти дни энергия звезд прекрасно подойдет для решительных шагов в бизнесе и на работе. Можно будет садиться за стол переговоров и выдвигать свои требования.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Деньги любят Львов, потому что те любят их. Люди этого Знака обожают роскошь и готовы усердно работать ради того, чтобы преуспеть в финансовой сфере. Астрологи напоминают Львам, что счастье любит тишину, особенно на этой неделе. Не стоит никому говорить о своих достижениях, мыслях и планах на будущее, потому что это может лишить Львов мотивации и удачи. Самыми яркими и полными успеха днями станут 8, 9 и 10 октября. В эти дни лучше не отлынивать от работы. Выносливость и сила Львов будут максимальными в данный период.

Финансовый гороскоп на неделю для Дев

В целом неделя будет прекрасно подходить для смены обстановки, командировок, поиска новой работы. Если на пути встретится какая-то проблема, не нужно опускать руки. Все начатые дела и проекты нужно заканчивать в срок. Астрологи советуют Девам не отказываться от своей мечты, даже если что-то пойдет не так, как было запланировано. Любые изменения сейчас полезны.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

У Весов может не задаться первый день недели из-за негативного настроения звезд. Астрологи настоятельно не рекомендуют давать деньги взаймы, оформлять кредиты и брать ипотеку. Также на этой неделе нежелательно оставаться в долгу перед кем-то из близких или друзей. Это может стать началом конца для здоровых отношений. На этой неделе лучше не браться за новые дела. Нужно сфокусироваться на насущных проблемах.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Деньги любят Скорпионов, особенно сейчас, когда звезды и планеты в хорошем настроении. Сила духа и целеустремленность помогут людям этого Знака повысить доходы, либо найти новую работу по душе. Астрологи советуют не пользоваться хитростью и обманом для достижения целей. Подобное поведение может лишить Скорпионов поддержки коллег и товарищей.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам стоит научиться понимать знаки Вселенной. Звезды и планеты в очень хорошем положении, при котором Стрельцов постоянно что-то будет двигать вперед. Нужно обращать внимание на мелочи. Особо сильной станет интуиция представителей данного Знака. Шестое чувство поможет при совершении крупных покупок, в моменты принятия важных решений на работе и в бизнесе. Стоит прислушиваться к внутреннему голосу. Стрельцам удастся повысить доход, если они не станут отвлекаться на мелочи и отлынивать от работы.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

У Козерогов наступает идеальное время для обучения, получения знаний и навыков. Возможно, пришло время пересмотреть свои устои и отношение к деньгам. Наибольший финансовый успех возымеют те Козероги, которые сфокусированы на получении удовольствия от процесса работы. Всем, кто занят не тем, что нравится, лучше сфокусировать силы на поиске того дела или увлечения, которое поможет стать счастливее.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

У Водолеев практически вся неделя пройдет под управлением позитивных звезд и планет. Гармоничное настроение ночных светил поможет людям этого Знака серьезно преуспеть на финансовом поприще. Также на этой неделе можно смело тратить деньги на развлечения и дорогостоящие покупки. В целом период будет очень продуктивным, ярким и благоприятным. Можно открывать новый счет в банке, начинать новые проекты.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб ‌‌

Рыбам в эти семь дней понадобятся талисманы на удачу и деньги. Дело в том, что звезды и планеты в сильном диссонансе и весьма непредсказуемы. Дать точный прогноз на то, как пойдут дела, не получится, но талисманы помогут стабилизировать энергетику и обрести уверенность и спокойствие. Не нужно принимать необдуманных решений, особенно в период с 8 по 11 октября. Выходные желательно провести дома, не тратя деньги направо и налево. Можно развлечь себя бесплатно - собрать дома гостей или насладиться хобби.