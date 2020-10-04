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Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (5.10. - 11.10.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (5.10. - 11.10.2020)
Обновлено 22:52 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
На этой неделе в романтическом плане может быть особенно ценным опыт старших, более уравновешенных людей. Если потребуется хороший совет, моральная поддержка или практическая польза, обязательно обратитесь к своим близким - и общение принесет много пользы и радости.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Любовный гороскоп советует Овнам проявить смелость, но остерегаться ревности и подозрений: мнительность будет свойственна очень многим. Не стоит верить чужим словам и пытаться раскрыть секреты любимого человека - подозрительность может выйти боком и привести к неприятным последствиям. Неделя принесет примирение, любовь и внутреннее спокойствие, если не придираться к пустякам.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Начало октября - не для учебы, работы и заработка. Оно предназначено для Тельцов и их любви. Астрологи советуют привлечь к себе внимание и новые впечатления, чтобы отвлечься от бытовых вопросов и злободневных проблем. Венера в Деве поможет иначе взглянуть на своего партнера, отношения, личную жизнь и определить, в чем состоит счастье, к которому уже успели привыкнуть.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Наступает отличная неделя для свиданий, флирта, романтики и укрепления отношений. Особенный успех ждет тех, кто одинок. Звезды обещают позитивные перемены Близнецам, которые ищут свою любовь, - осталось только проявить больше открытости и нежности. Тем, кто уже нашел свое счастье, гороскоп советует быть терпимее и внимательнее к любимому человеку: вероятно, в жизни партнера произойдет что-то неприятное, и ему потребуется моральная поддержка.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Под влиянием планет на этой неделе в личной жизни Раков произойдут события, которые прояснят их ауру. Если быть максимально наблюдательными 7 и 10 октября, то сразу станет понятно, о чем идет речь. Остальные дни пройдут спокойно, если получится провести их вместе с любимым человеком. Ракам в активном поиске можно запастись хорошими романтическими фильмами на неделю: это поможет настроиться на нежные чувства и привлечь любовь.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Звезды советуют Львам на этой неделе проявить внимательность и заботу к близким людям. Время, проведенное с любимым человеком, поможет укрепить отношения - сделать их ярче, интереснее и приятнее для вас. Львам, находящимся в поиске, не стоит игнорировать новые знакомства или романтические знаки внимания: именно это поможет отвлечься от неприятностей, сделать жизнь интереснее и лучше, чем обычно.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Венера в Деве сделает представителей этого Знака эмоционально уязвимыми. На этой неделе настроение будет волнообразным, а любимый человек может сильно обидеть, даже подорвать самооценку. Но звезды советуют не позволять чужим словам лишать себя веры в лучшее. Период активной Венеры - отличное время для того, чтобы заняться внутренним преобразованием: будет проще избавиться от комплексов. Шагнув в верном направлении, Девы обязательно привлекут счастливые перемены.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Весам гороскоп советует проявить внимательность к любимому человеку. Вместе будет легче справиться с трудностями, а также найти оптимальное решение личных проблем. Все, что требуется сейчас, - искренность и открытость чувств. Чем больше партнеры раскроются друг другу, тем благоприятнее сложатся их отношения. На этой неделе успех на личном фронте Весов полностью зависит от того, насколько они смогут преодолеть замкнутость и поделиться тайными страхами с партнером.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

На этой неделе Скорпионам будет не до любви: многие дела и проблемы потребуют от них больше внимания и участия. Астрологи советуют не давать ходу подозрительности и негативным мыслям: вряд ли это принесет сейчас пользу. Лучше проявить доброжелательность и уделить больше внимания близкому человеку. Так получится нейтрализовать вспышки ревности и наладить гармонию в паре. Тем, кто одинок, гороскоп советует завести новые знакомства.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

В личной жизни Стрельцов на этой неделе вероятны неожиданные перемены, которые сделают отношения совершенно иными, не такими, какими они были прежде. По словам астрологов, есть опасность, что партнер покажет себя не с самой лучшей стороны или всплывут прошлые обстоятельства, которые негативно отразятся на отношениях. Для внутренней гармонии имеет смысл сесть за стол переговоров и твердо решить для себя, что можно простить, а из-за чего будет лучше расстаться.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам, которые недавно влюбились или начали серьезные отношения, планеты посылают энергетику поддержки и самые приятные бонусы: удачные свидания, интересные перемены, незабываемые впечатления. Ну а тем, кто пока одинок или уже давно находится в браке, астрологи советуют не слишком углубляться в бытовые и рабочие дела, иначе рутина возьмет верх, лишив их шанса укрепить отношения или найти свою любовь.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Водолеям гороскоп советует избегать поспешных выводов - вполне вероятно, что на этой неделе будет сложно отличать желаемое от действительного. Кроме того, Венера заставит довериться другим людям, из-за чего будет легко поверить лживым словам. Лучше всего сейчас заняться практиками, которые помогут пробудить интуицию. Тогда придет попутный ветер, новые мысли и даже переоценка опыта. Со среды наступит время активных действий, причем как в любви, так и в карьере. Получится вдоволь насладиться осенними вечерами и теплыми объятиями любимого человека, главное - не терять осторожность и бдительность.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

В начале октября Рыбам придется совсем мало работать и слишком много приглядывать за любимым человеком. Все на этой неделе будет зависеть от личной инициативы. Венера в Деве настроена помогать тем, кто готов решительно бороться за свое счастье. Можно сказать, что сами звезды призывают Рыб стать более ответственными, уверенными и активными в вопросах любви. Пришло время смело взглянуть на все проблемы в отношениях и решительно их исправить.

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Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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