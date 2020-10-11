Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (12.10. - 18.10.2020)

Астрологи расскажут вам о том, что нужно делать на этой неделе, чтобы привлечь больше удачи и любви в свою жизнь.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Этот период будет очень благоприятным для Овнов. Им стоит быть собой, стараться не унывать и не вешать нос. Привлечь любовь в состоянии духовного равновесия и просветленности будет гораздо проще. Нужно стремиться к взаимопониманию и крайне осторожно разговаривать с любимым человеком. Одиноким Овнам удастся произвести отличное первое впечатление.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

У Тельцов начинается время, когда противоположный пол будет проявлять к ним повышенное внимание. Но также ими могут заинтересоваться энергетические вампиры и токсичные люди. Токсичные знакомые могут нарушить планы Тельцов, своими токсичными словами и выходками навредить их уверенности. Стоит обходить таких людей стороной и не слушать критику в свой адрес.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Настоящим магнитом для противоположного пола станет их оптимизм, врожденная харизма и обаяние. Сохранить и укрепить уже существующую любовь им поможет только честность и открытость с близким человеком. Это идеальный период для совместных дел - походов по магазинам, отдыха и поездок в другие города и страны.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

На этой неделе случится противостояние Марса. Мощь стихии Огня придаст Ракам сил и уверенности в себе. Чтобы не растерять позитивную энергию, стоит как можно меньше общаться с конфликтными и грубыми людьми. Критика и неприятные слова могут разрушить любые, даже самые прочные отношения. Нужно следить за своими высказываниями и отвечать любовью на любовь.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львам стоит на этой неделе большое значение уделить каждому утру. Если правильно и оптимистично настроиться, то каждый день будет удачным. В любви это особенно актуально. Если не начинать ссор и скандалов за завтраком, то не придется выслушивать претензии за ужином. Нужно быть более открытыми с близкими людьми и научиться давать им больше свободы. Одиноким Львам стоит перенести все свидания на конец недели. Во время романтических встреч лучше не говорить о работе и проблемах.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Девам необходимо оставаться в тонусе каждый день этой недели. Если быть активными и не поддаваться провокациям со стороны окружающих, то энергии и сил хватит на всё - и на работу, и на любовь. Это очень яркая и запоминающаяся неделя для представителей данного Знака. Звезды подарят Девам новые возможности, сделают их более притягательными для противоположного пола. Девам нужно будет привыкнуть к вниманию людей и не отвергать их желание пообщаться.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Одиноким Весам звезды и планеты помогут найти вторую половинку. Возможно множество новых знакомств. Также люди охотно могут соглашаться на свидания с Весами. Если отношения начнут развиваться очень бурно, не стоит спешить. Очень полезно будет пользоваться советами друзей и родственников относительно отношений с противоположным полом. Близкие люди не будут лукавить на этой неделе.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Людям этого Знака необходимо будет настроиться на позитивную волну. Сила разума и подсознания помогает управлять судьбой, в том числе и в любовной сфере. Необходимо повысить уверенность в себе или хотя бы начать двигаться в этом направлении. Можно начать заниматься спортом, посетить косметические салоны, сменить внешность, обновить гардероб. Все это позитивно скажется на самооценке, а значит, и на любовной сфере. Это касается и мужчин, и женщин.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Новая неделя начнется с противостояния Марса. Это событие откроет перед Стрельцами новые двери в мир любовной удачи. Воплотить мечты в реальность станет гораздо проще. Начиная со вторника можно смело ходить на свидания, знакомиться в социальных сетях и в реальной жизни. Также полезно будет переводить существующие отношения на более высокий уровень. Возможно, пришло время признаться кому-то в любви или предложить съехаться давнему партнеру.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам лучше не торопить события. Спешка в любви может стать причиной проблем. Опасным для любви периодом могут стать 15 и 16 октября. В эти дни лучше остерегаться общения с токсичными людьми. В целом неделя будет довольно спокойной, но Вселенная все равно внесет некоторые позитивные коррективы в любовную сферу. Ждать больших побед не стоит, но продвинуться в этом направлении Козерогам точно удастся.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям астрологи настоятельно не рекомендуют слушать советы окружающих людей, особенно в любовной сфере. Ни к чему хорошему это точно не приведет. Вместо этого лучше обратиться к своей интуиции. В уже существующих отношениях астрологи рекомендуют не переходить границы дозволенного. Не нужно повышать голос или, наоборот, показывать свое полное безразличие к проблемам второй половинки.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам на этой неделе потребуется проявить максимальную активность в общении. Привлечь в свою жизнь нужные события и людей Рыбам помогут открытость, уважительное поведение и юмор. Окружающим людям захочется чувствовать легкость и оптимизм. Если Рыбы смогут это им дать, то любовная удача будет у них в кармане. В первый и последний день недели стоит побыть в уединении, насладиться личными делами.