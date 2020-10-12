Тельцы преуспеют в любви и делах, а Ракам рекомендуется не бездельничать: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака (12.10.- 18.10.2020)

Середина октября обещает быть очень яркой и насыщенной неделей. Для нескольких Знаков Зодиака звезды и планеты приготовили много благоприятной энергии. Начать эту важную неделю каждому человеку стоит с очищения своих мыслей, чтобы оставить позади все старое и привлекать в свою жизнь новое.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года Овен

Овнам пора избавляться от качеств, которые блокируют успех. Самыми опасными окажутся лень и зависть. Нужно сфокусироваться на себе и своих делах, не думая о том, что кто-то лучше или кому-то удача улыбается чаще. Если отбросить посторонние мысли, эту неделю можно сделать временем больших побед, ведь преобладать будет энергия стихии Огня.

Можно существенно преуспеть в любви, найдя вторую половинку либо вдохнув новую жизнь в существующие отношения. Звезды также помогут Овнам обнаружить в себе новые таланты, поставить новые цели в жизни. Самым главным днем станет понедельник, потому что в этот день нужно настроить себя на победу. Без оптимизма придется туго.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года Телец

Эта неделя будет благоприятной для любовных приключений Тельцов, для совместного досуга со своими близкими, второй половинкой. Также астрологи отмечают, что можно заниматься делами, покупками, отправляться в путешествия, отпуск. Можно переводить отношения на новый уровень - знакомиться с родителями, признаваться в любви.

Что касается работы, то ей не обязательно занимать вторую строчку в приоритетах. Звезды помогут Тельцам преуспеть и в любви, и в делах. Отлично пройдет эта неделя у тех, кто занимается покупкой и продажей товаров, работает с цифрами и постоянно общается с клиентами или коллегами.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года Близнецы

Чтобы привлечь благополучие, любому человеку нужно в первую очередь избавиться от негатива. Близнецы славятся своей оптимистичной натурой, но в начале этой недели их могут настичь неприятные мысли. Побороть их поможет общение с друзьями и близкими. Нужно как можно чаще окружать себя искренними и открытыми людьми.

Вторая половина недели для Близнецов может стать судьбоносной. Ожидаются большие перемены на всех фронтах, так что придется запастись терпением и стойкостью. Планеты сделают все возможное, чтобы помочь людям этого Знака в достижении целей. Субботу можно посвятить работе и делам, но в воскресенье лучше отдохнуть как следует и побыть дома.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2030 года Рак

Звезды и планеты наделят Раков сильной энергетикой, дав им удачу, стойкость, уверенность в себе. В любой из сфер жизни все это поможет им стать успешнее и продуктивнее. Чтобы стать счастливее, важно не только приобретать что-то, но и уметь от чего-то отказываться.

Самой важной сферы жизни на этой неделе не будет. Ракам стоит самим решить, что для них имеет наибольшее значение - семья, дом или работа. Для чего энергетика недели точно не подходит, так это для безделья. Если сейчас позволить себе лениться и бездельничать, можно поплатиться за это удачей. Также астрологи не советуют Ракам проявлять эгоизм.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года Лев

Львам стоит стремиться к внутреннему равновесию, к покою и быть осторожными. Достичь гармонии поможет благоприятная домашняя обстановка, для создания которой потребуется не просто провести уборку, но и избавиться от хлама. Это поможет победить негативные эмоции, укрепить лидерство на работе, доказать всем свою индивидуальность.

В отношениях с близкими людьми Львам понадобится великодушие и доброта. Это не время для демонстрации излишнего самолюбия. Возможно, придется пожертвовать своими интересами ради родственников или второй половинки. Самореализация будет важна, но она отойдет на второй план. Творческий подход к делам облегчит достижение целей.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года Дева

В первые пару дней недели звезды активизируют темные стороны характера Дев. Повысится вероятность ссор и конфликтов в семье, неурядиц на работе. Могут быть брошены резкие слова в адрес друзей и товарищей. Если не следить за собой, придется долго извиняться за обидные выпады. Лучше не рисковать и проявлять максимум дипломатичности.

Начиная со среды общение с людьми наладится, так что можно будет договориться со всеми. На этой неделе звезды помогут Девам в борьбе против комплексов. Астрологи советуют заниматься работой над собой, стремиться к гармонии и не забывать об отдыхе. Большую опасность для Дев представляет высокомерие, тщеславие и гордость.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года Весы

В середине октября Весам улыбнется удача во всех сферах жизни. Более того, звезды помогут им заглянуть за горизонт событий - можно будет воспользоваться современными гаданиями на будущее. Вообще, это будет время, в которое прошлому места просто нет. Нужно думать о перспективах, стремиться к обретению счастья.

Звезды помогут Весам избавиться от переживаний и негативных эмоций. Для этого астрологи советуют не пребывать слишком долгое время в уединении, больше общаться с близкими. Вполне возможно, что у Весов появятся новые стремления в жизни, новые увлечения и цели. В подсознании этих людей временно перестанут править страхи и неуверенность.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года Скорпион

Эту неделю астрологи настоятельно рекомендуют Скорпионам посвятить финансовой сфере. Нужно раздавать долги, ограничить крупные траты и больше работать. Также полезно будет следовать пяти важным правилам избавления от проблем с деньгами. Звезды и планеты запустят некоторые скрытые процессы в сознании Скорпионов, благодаря которым эти люди смогут выйти на победную тропу.

Скорпионам стоит прислушиваться к своим желаниям и искать источники мотивации. Если на этой неделе у них будет достаточно много энтузиазма, им удастся стать намного счастливее. 12, 17 и 18 октября лучше посвятить семье и домашним заботам. Остальные дни прекрасно подойдут для усердной работы.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года Стрелец

Стрельцам не составит большого труда на этой неделе привлечь в свою жизнь любовь, удачу и достаток. Звезды и планеты на стороне Стрельцов. Они существенно усилят их интуицию, будут подавать различные скрытые сигналы. Стрельцы полны любви к жизни, поэтому у них всё получится.

Ночные светила дадут представителям этого Знака энергетическую защиту от неприятных людей, окажут поддержку в любом начинании, помогут обрести уверенность. Стрельцам необходимо победить капризы и постараться поддерживать настроение на одном уровне. Внутренняя стабильность поможет в принятии серьезных решений.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года Козерог

Первый день недели для Козерогов будет самым сложным, но не потому, что это понедельник. Звезды и планеты в этот день в диссонансе, так что возможен всплеск негативных мыслей, повышение ранимости. Мягким и чувствительным представителям этого Знака придется сделать над собой усилие, чтобы не впасть в апатию.

Со вторника в жизни Козерогов начнут происходить очень приятные изменения. Это продлится до самого конца недели. Усилить воздействие звезд Козерогам поможет благоприятная атмосфера в доме.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года Водолей

Астрологи отмечают, что эта неделя для Водолеев будет удачной в финансовой сфере. Астрологи советуют представителям этого знака следить за денежными приметами, потому что прибыль может прийти в любую минуту. Звезды хотят, чтобы Водолеи стремились к повышенной активности и делали все возможное для успеха.

Под лежачий камень вода не течет, но это свойственно не только финансовой сфере. В любовных делах тоже придется быть внимательнее. Особенно это касается одиноких Водолеев, пребывающих в поисках. Настало время для создания связей и знакомств. Потребность в общении будет расти изо дня в день, пока не достигнет апогея в субботу.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года Рыбы

У Рыб наступает время, идеально подходящее для обучения, проявления любознательности. Звезды и планеты существенно улучшат память этих людей, помогут в дальних поездках делового и личного характера. События этой недели могут развиваться очень стремительно.

В первой половине недели стоит ожидать распространения неприятных сплетен и слухов. Никакого существенного вреда Рыбам они не нанесут. Наоборот, если не реагировать на разговоры за спиной слишком остро, можно повысить свой авторитет. Словесные перепалки лучше оставить для другого, более подходящего времени.