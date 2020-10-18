Дев ждут счастливые перемены, а Козерогов - судьбоносное знакомство: любовный гороскоп на неделю с 19.10. по 25.10.2020

На этой неделе в романтическом плане может быть особенно ценным опыт старших, более уравновешенных людей. Если хотите начать роман, улучшить отношения в паре или спасти союз от разрыва, скорее настраиваетесь на позитив.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе одинокие Овны почувствуют себя особенно привлекательными, желанными, сексуальными. Неделя принесет примирение, любовь и внутреннее спокойствие, если не придираться к пустякам. Овнам, состоящим в отношениях, важно суметь воспользоваться перспективами, которые раскрывают перед ними планеты активности и предприимчивости.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Одиноким Тельцам звезды спешат подарить начало отношений, которые окажутся очень выгодными в чувственном, духовном и материальном плане. Астрологи советуют привлечь к себе внимание и новые впечатления, чтобы отвлечься от бытовых вопросов и злободневных проблем.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Наступает отличная неделя для свиданий, флирта, романтики и укрепления отношений. Особенный успех ждет тех, кто одинок. Близнецы, имеющие пару, на этой неделе должны быть готовы к тому, что их вторая половинка не будет стараться удовлетворить любые их желания. На время снизьте свои требования и принимайте партнера таким, какой он есть.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Одинокие Раки на этой неделе подпустят к себе кого-то только в экстренном случае — например, если у них нет моральных сил дальше нести бремя одиночества. Под влиянием планет на этой неделе в личной жизни Раков произойдут события, которые прояснят их ауру. Влюбленным Ракам предстоит раскрывать свои таланты через любовь, совместные творческие занятия или даже через споры.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Эта неделя — время больших любовных перемен, когда гороскоп указывает на возможность позитивных перемен в личной жизни. Звезды советуют Львам на этой неделе проявить внимательность и заботу к близким людям. Львам, состоящим в длительных отношениях, рекомендуется позаботиться о досуге. Спросите себя, как давно вы отдыхали вместе с любимым человеком.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Звезды советуют не позволять чужим словам лишать себя веры в лучшее. Девы, которые по своей природе всегда прагматичны и рациональны, даже в любовных отношениях на этой неделе будут готовы поставить любовь и чувства на первое место. Шагнув в верном направлении, Девы обязательно привлекут счастливые перемены.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Наступающая неделя может стать довольно трудной, особенно для Весов, которые на данный момент находятся в неопределенности. Звезды указывают на опасность появления разлучницы или конкурента в любви. Все, что требуется сейчас, — искренность и открытость чувств. Чем больше партнеры раскроются друг другу, тем благоприятнее сложатся их отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

На этой неделе вы можете очень резко реагировать на ошибки, допущенные партнером. Не упрекайте и не пытайтесь изменить любимого человека пылкими фразами.Лучше проявить доброжелательность и уделить больше внимания близкому человеку. Так получится нейтрализовать вспышки ревности и наладить гармонию в паре.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

В личной жизни Стрельцов на этой неделе вероятны неожиданные перемены, которые сделают отношения совершенно иными, не такими, какими они были прежде. Это время взаимных уступок, тихого счастья и совместных планов. Фантазировать и грезить о счастливой жизни вместе с любимым человеком будет легко и приятно.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам, состоящим в крепких и длительных отношениях, звезды советуют больше времени уделять совместному досугу. Одиноким Козерогам звезды сулят знакомство, которое изменит их, как не меняло до этого ни одно чувство. Вполне возможно, что под действием сильных эмоций придет переоценка ценностей.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

На этой неделе Водолеи почувствуют сильную тягу к уютному семейному досугу, и астрологи советуют не сдерживать свои порывы. Одиноких Водолеев на этой неделе ждет новое знакомство и романтическое свидание. Постарайтесь как можно больше узнать о человеке, с которым вас свела судьба.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

В начале недели одинокие Рыбы могут рассчитывать на интересное знакомство. Если объект вашей любви не понравится друзьям или родственникам, очень важно переубедить их на начальном этапе. Семейных представителей Знака ждет неделя страсти и необычных открытий. В разговорах на откровенные темы любимый человек раскроет тайны своей души, которые до этого скрывал.