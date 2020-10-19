Ракам избегать грубости, а Львам - эгоизма: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака (19.10.- 25.10.2020)

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года Овен
Звезды и планеты позволят этим людям максимально быстро включиться в работу. Звезды поспособствуют появлению трудностей в общении, так что лучше не гнуть свою линию, а научиться стремлению к компромиссам.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года Телец
Нужно делиться временем с близкими людьми, оказывать помощь окружающим, если на то есть возможность. В хорошем настроении могут появиться новые стремления, новые благие цели.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года Близнецы
Этим людям необходимо будет направить энергию на заработки, работу, укрепление позиций в бизнесе. Это не лучшее время для бессмысленных подвигов ради окружающих. Нужно работать и стараться в первую очередь ради себя.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2030 года Рак
В делах, работе и бизнесе потребуется решимость, сила воли. На пути к успеху лучше избегать грубости и жестокости.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года Лев
Львам стоит избегать эгоизма. Это может спровоцировать проблемы в семье, любви.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года Дева
У Дев появятся очень интересные и нестандартные идеи, которые в будущем можно воплотить в жизнь. Эта неделя прекрасно подходит для поисков второй половинки и укрепления уже существующих отношений.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года Весы
Не стоит никого просить о помощи. Также Весам рекомендуется немного времени посвящать родителям, родственникам, детям и второй половинке.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года Скорпион
Звезды и планеты не в лучшем положении, поэтому могут появляться различные мелкие препятствия на жизненном пути.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года Стрелец
Звезды станут более позитивными, что хорошо отразится на продуктивности Стрельцов и их удаче. Астрологи советуют быть осторожными с принятием серьезных решений.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года Козерог
Это будет время, идеально подходящее для покорения новых высот. Также астрологи отмечают, что интуиция поможет найти новые пути решения проблем.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года Водолей
У этих людей могут появиться новые стремления и цели. Астрологи советуют не нарушать правила дорожного движения. Это может быть опасно для кошелька и здоровья.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года Рыбы
Рыбам потребуется немного упорства и хитрости для достижения своих целей. Астрологи рекомендуют очень осторожно подходить к делам. Звезды и планеты в таком положении, когда всё должно быть в гармонии.