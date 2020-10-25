Козерогам - прислушаться к голосу сердца, а Рыбам не повредит легкий флирт: любовный гороскоп на неделю с 26.10. по 1.11.2020

Второй месяц осени подходит к концу, и впереди нас ожидает не самое простое время года с холодами и слякотью. В эту неделю астрологи рекомендуют обратить внимание на чувства, которые способны согреть даже в самый холодный и пасмурный вечер.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе не бойтесь проявить свои чувства к родным и близким. Не стоит быть черствым. Тем, кто находится в поисках своей второй половинки, стоит доверится своему сердцу, а не глазам.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Во второй половине недели энергия звезд поможет Тельцам в укреплении романтических отношений. В данный период главное быть честным и открытым к окружающим.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

У Близнецов неблагоприятное время для романтики. Только в выходные ситуация улучшится. И тем, кто в паре, и одиноким представителям знака стоит бороться за свою любовь и в полной мере проявить свои чувства.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Ракам нужно будет отказаться от всего того, что приносит боль и разочарование. В этом непростом решении поможет интуиция.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Астрологи советуют Львам проявлять только те чувства, которые они хотят получить в ответ. Не стоит оценивать людей только по внешней красоте. Внутренняя намного прекрасней.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Этому знаку Зодиака стоит пересмотреть свои приоритеты и немного отойти от рабочих процессов. Есть вероятность, что из-за работы вы можете упустить встречу с истинной любовью.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Для приобретения счастья Весам желательно не придираться к своим партнерам, а проще относиться к их недостаткам. Сомнения не помогут наладить семейные отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Главной задачей Скорпионов на этой неделе станет поддержание внутренней гармонии, которая поможет в поисках второй половинки. Медитация станет мощной "подзарядкой" для души и тела.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

На этой неделе у Стрельцов появится больше времени для семьи и романтики. Одиноким представителям знака стоит не закрываться от людей и стремится к новым знакомствам.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Позитивные эмоции обеспечены! Главное не забывать прислушиваться к голосу сердца и не пренебрегать близкими.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Астрологи советуют Водолеям укрепить взаимоотношения со своим партнером. Лучшим решением будет планирование романтического свидания.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Новые знакомства и флирт повысят самооценку и уверенность Рыб в своей неотразимости. Главное не скрывать своих чувств и быть самими собой.